Красноярск получил новый арт-объект «Маяк»

На лодочной станции Остров 13 февраля 2023 был установлен новый для Красноярска арт-объект – «Маяк».

Маяк установлен в акватории абаканской протоки на Енисее.

Новый арт-объект станет частью прибрежной инфраструктуры для горожан, которая выполняется в единой речной тематике и фирменном стиле лодочной станции.

Высота объекта порядка 10 м, из которых 2 м — основание, 7,6 м — высота корпуса.

Вершину конструкции венчает фонарь, освещение от которого будет распространятся на 360 градусов.

Каркас маяка металлический, облицовка — монолитный полипропилен (материал, который также использовался при производстве понтонов).

Любоваться маяком можно будет со смотровой площадки, благоустройство которой планируется завершить весной 2023.

В центре смотровой площадки будет выложен компас диаметром 16 м с обозначением сторон света.

В данный момент полностью смонтировано ограждение площадки. Оно состоит из 15 металлических стоек, перил и поручней из массива дерева, и декоративных веревок.

В вечернее время включается подсветка.

Маяк выполняет не только художественную функцию, но и практическую: в этом месте на Абаканской протоке часто бывает обмеление, и владельцы судов просили как-то обозначить этот место на воде.

Справка

Строительные работы по благоустройству лодочной станции начались в июле 2022 и полностью будут закончены к началу навигационного периода в мае 2023. Однако уже в текущем зимнем сезоне станция готова принимать суда на хранение в теплый охраняемый ангар.

Проект реализуется по инициативе губернатора Красноярского края, при поддержке золотодобывающей компании «Полюс».

Комплекс лодочной станции предполагает причал для парковки и стоянки маломерных судов на воде, оборудованный слип, теплый ангар для круглогодичного хранения лодок, ремонтную мастерскую, первую в регионе плавучую заправочную станцию, благоустроенную территорию с прогулочными дорожками и зонами для отдыха для горожан, а также визит-центр и клубный дом с точкой общепита.

Главная задача — создать современную лодочную станцию на Енисее с удобной и доступной инфраструктурой для горожан, туристов, владельцев маломерных судов, пассажиров речного транспорта, что даст толчок для развития водно-моторного спорта и туризма.

Для строительства объекта привлечены местные проектные и строительные организации. В основе причальной инфраструктуры — понтоны — легкие в сборке и монтаже конструкции, оптимальные в соотношении цена…качество. Понтоны полностью заполнены плавучим материалом, сверху покрыты террасной доской, хорошо адаптированы к погодным условиям в регионе, не требуют постоянного технического обслуживания. Понтоны будут оснащены сервисными колонками, стойками безопасности и вечерним освещением. Монтаж понтонов в настоящий момент практически завершен, всего будет 120…130 мест для стоянки маломерных судов.