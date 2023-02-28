Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.02
75,43
79,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

КЭФ-навигатор: дискуссии, которые нельзя пропустить

КЭФ-навигатор: дискуссии, которые нельзя пропустить
Иллюстрация: ДК

Время трансформации – время Сибири. Флагманская тема КЭФ’2023 – роль региона в структурных изменениях экономики.

#НОВОСТИ

«ДК» рассказывает о самых интересных и важных дискуссиях главного делового мероприятия Сибири.

XIX Красноярский экономический форум пройдет в Красноярске с 1 по 3 марта. Принять участие в нем можно как в онлайн-формате, так и очно. Основными офлайн-площадками дискуссий и мозговых штурмов станут Многофункциональный комплекс и Конгресс-холл СФУ. Также экспертные площадки будут работать в Москве и за рубежом. КЭФ’2023 будет включать четыре основных трека — «Стратегия 2035», деловая, гастрономическая и молодежная программы.

Ключевая тема масштабного делового события — «Время Сибири». Этот рефрен так или иначе будет звучать во всех мероприятиях КЭФ и станет главной темой центрального события форума — пленарного заседания. По традиции оно пройдет в формате роуд-шоу, на котором будут презентованы возможности Енисейской Сибири — инфраструктурные и технологические проекты.

gornovosti.ru
кэф.рф

Красноярский экономический форум давно и прочно занял свое место на деловой карте страны. Ежегодно здесь обозначаются основные тренды развития сибирских регионов и страны в целом. Прошлый год ясно дал понять всем, что придется адаптироваться к работе в новых условиях, искать новые решения для устойчивости экономики. И КЭФ стал площадкой для поиска этих решений, местом обсуждения механизма их реализации. В этой работе участвуют бизнес и власть, наши и зарубежные эксперты, представители научных кругов и институтов развития — все, кто может высказать компетентное мнение по острым вопросам. В этом году мы посвятим форум развитию Сибири — опорного стратегического макрорегиона России, а также развороту экономики России на Восток в новых геополитических реалиях», — рассказал Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края.

 

10 ключевых мероприятий деловой программы КЭФ’2023

КЭФ-навигатор: дискуссии, которые нельзя пропустить 1
кэф.рф

Деловая программа КЭФ’2023 состоит из нескольких дискуссионных векторов. Основные темы — трансформация экономики, новые внешнеэкономические связи, развитие Арктики, импортозамещение и промышленные приоритеты.

Тема: «Среда развивает человека или человек среду? Роль креативных индустрий в развитии регионов».

Формат: экспертная дискуссия.

Тема: «Туризм как драйвер развития региональной экономики».

Формат: круглый стол.

Тема: «Традиционные ремесла и промыслы как предпринимательская практика коренных малочисленных народов Крайнего Севера Красноярского края».

Формат: панельная дискуссия.

Тема: «Россия — Китай. Актуальные и перспективные векторы партнерства в эпоху глобальных шоков».

Формат: экспертная дискуссия.

Тема: «Технологические запросы бизнеса региона к научно-образовательному комплексу».

Формат: экспертная дискуссия.

Тема: «Свободный бизнес VS неконтролируемый бизнес: где «золотая середина» государственного контроля».

Формат: круглый стол.

Тема: «Технологическое будущее России: как добиться суверенитета и глобального лидерства?»

Формат: панельная дискуссия.

Тема: «Смена приоритетов внешней промышленной политики России и новые рынки. Актуальные направления партнерства России и Казахстана»

Формат: экспертная дискуссия.

Тема: «Наставничество как элемент корпоративной культуры и эффективный инструмент в развитии лидерства».

Формат: экспертная дискуссия.

Тема: «Глобальные тенденции развития человеческого капитала. Задаем или следуем трендам?»

Формат: открытый диалог.

 

Гастрономия как дра​йвер развития

Впервые КЭФ’2023 станет площадкой для встречи лидеров гастроиндустрии не только Красноярского края, но и всей страны. Главные темы обсуждения — развитие локальных брендов гостеприимства и кадровый потенциал отрасли.

Какое место сибирская национальная кухня уже занимает и еще займет в современных ресторанах? Этот вопрос эксперты отрасли обсудят в формате открытого диалога «Локальная кухня и гастрономическое наследие коренных малочисленных народов Сибири». Среди других тем — тренды сезонных продуктов, а также перспективы сибирского гастрономического туризма.

Роль сибирской школы гастрономии в креативной экономике региона и подготовке кадров для ресторанной индустрии — об этом пойдет речь на круглом столе «Профориентация. Борьба за таланты. Власть и предприниматели». В продолжение темы состоится открытый диалог «Гастропредпринимательство и креативные индустрии». На примере Красноярского края эксперты оценят эффективность подготовки будущих предпринимателей.

YouTube
YouTube

«Гастрономия России — куда стремимся» — дискуссия о перспективах развития российской индустрии гостеприимства в ближайшие годы пройдет в формате «диалог с экспертом». Своим видением будущего отрасли поделится звездный шеф-повар Владимир Мухин.

Итоговое мероприятие деловой гастрономической программы КЭФ — стратегическая сессия «Проектирование образа международной гастрономической точки притяжения в регионе». Дискуссия объединит региональное сообщество и российских лидеров в сфере гостеприимства, а ее итогом станет единая концепция развития ресторанной индустрии Красноярского края.

 

ТОП-10 дискуссий трека «Стратегия 2035» — от логистики до экологии

  1. «Перспективы внедрения принципов цикличной экономики в промышленности Сибири».
  2. «Приграничное сотрудничество и внешнеэкономические связи».
  3. «Экологическое благополучие Сибири: диалог бизнеса и власти».
  4. «Сибирь — сценарии будущего. Визионерство в новой реальности».
  5. «Глобальный ТЛК. Трансформация мировых транспортно-логистических коридоров и развитие инфраструктуры».
  6. «Развитие энергетики Сибири: перспективные направления и прорывные решения».
  7. «Перспективы углубленной переработки углеводородов».
  8. «Развитие промышленных зон РФ — лучшие практики».
  9. «Роль финансового рынка в трансформации российской экономики».
  10. «Лесное хозяйство и возобновляемые природные ресурсы».
КЭФ-навигатор: дискуссии, которые нельзя пропустить 2
pnzreg.ru

 

Подготовила Наталья Повольнова

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Проект о влиянии смога на жителей создали в КрасноярскеПроект о влиянии смога на жителей создали в Красноярске
  • В Красноярске для строительства дороги проведут археологические раскопкиВ Красноярске для строительства дороги проведут археологические раскопки
  • Литературные коктейли на Мира — в Красноярске открылся еще один винный барЛитературные коктейли на Мира — в Красноярске открылся еще один винный бар
  • Дело гендиректора красноярского центра «Мой бизнес» ушло в прокуратуруДело гендиректора красноярского центра «Мой бизнес» ушло в прокуратуру
  • Красноярску разработали новые правила землепользования и застойкиКрасноярску разработали новые правила землепользования и застойки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.