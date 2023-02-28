КЭФ-навигатор: дискуссии, которые нельзя пропустить
Время трансформации – время Сибири. Флагманская тема КЭФ’2023 – роль региона в структурных изменениях экономики.
«ДК» рассказывает о самых интересных и важных дискуссиях главного делового мероприятия Сибири.
XIX Красноярский экономический форум пройдет в Красноярске с 1 по 3 марта. Принять участие в нем можно как в онлайн-формате, так и очно. Основными офлайн-площадками дискуссий и мозговых штурмов станут Многофункциональный комплекс и Конгресс-холл СФУ. Также экспертные площадки будут работать в Москве и за рубежом. КЭФ’2023 будет включать четыре основных трека — «Стратегия 2035», деловая, гастрономическая и молодежная программы.
Ключевая тема масштабного делового события — «Время Сибири». Этот рефрен так или иначе будет звучать во всех мероприятиях КЭФ и станет главной темой центрального события форума — пленарного заседания. По традиции оно пройдет в формате роуд-шоу, на котором будут презентованы возможности Енисейской Сибири — инфраструктурные и технологические проекты.
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Красноярский экономический форум давно и прочно занял свое место на деловой карте страны. Ежегодно здесь обозначаются основные тренды развития сибирских регионов и страны в целом. Прошлый год ясно дал понять всем, что придется адаптироваться к работе в новых условиях, искать новые решения для устойчивости экономики. И КЭФ стал площадкой для поиска этих решений, местом обсуждения механизма их реализации. В этой работе участвуют бизнес и власть, наши и зарубежные эксперты, представители научных кругов и институтов развития — все, кто может высказать компетентное мнение по острым вопросам. В этом году мы посвятим форум развитию Сибири — опорного стратегического макрорегиона России, а также развороту экономики России на Восток в новых геополитических реалиях», — рассказал Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края.
10 ключевых мероприятий деловой программы КЭФ’2023
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Деловая программа КЭФ’2023 состоит из нескольких дискуссионных векторов. Основные темы — трансформация экономики, новые внешнеэкономические связи, развитие Арктики, импортозамещение и промышленные приоритеты.
Тема: «Среда развивает человека или человек среду? Роль креативных индустрий в развитии регионов».
Формат: экспертная дискуссия.
Тема: «Туризм как драйвер развития региональной экономики».
Формат: круглый стол.
Тема: «Традиционные ремесла и промыслы как предпринимательская практика коренных малочисленных народов Крайнего Севера Красноярского края».
Формат: панельная дискуссия.
Тема: «Россия — Китай. Актуальные и перспективные векторы партнерства в эпоху глобальных шоков».
Формат: экспертная дискуссия.
Тема: «Технологические запросы бизнеса региона к научно-образовательному комплексу».
Формат: экспертная дискуссия.
Тема: «Свободный бизнес VS неконтролируемый бизнес: где «золотая середина» государственного контроля».
Формат: круглый стол.
Тема: «Технологическое будущее России: как добиться суверенитета и глобального лидерства?»
Формат: панельная дискуссия.
Тема: «Смена приоритетов внешней промышленной политики России и новые рынки. Актуальные направления партнерства России и Казахстана»
Формат: экспертная дискуссия.
Тема: «Наставничество как элемент корпоративной культуры и эффективный инструмент в развитии лидерства».
Формат: экспертная дискуссия.
Тема: «Глобальные тенденции развития человеческого капитала. Задаем или следуем трендам?»
Формат: открытый диалог.
Гастрономия как драйвер развития
Впервые КЭФ’2023 станет площадкой для встречи лидеров гастроиндустрии не только Красноярского края, но и всей страны. Главные темы обсуждения — развитие локальных брендов гостеприимства и кадровый потенциал отрасли.
Какое место сибирская национальная кухня уже занимает и еще займет в современных ресторанах? Этот вопрос эксперты отрасли обсудят в формате открытого диалога «Локальная кухня и гастрономическое наследие коренных малочисленных народов Сибири». Среди других тем — тренды сезонных продуктов, а также перспективы сибирского гастрономического туризма.
Роль сибирской школы гастрономии в креативной экономике региона и подготовке кадров для ресторанной индустрии — об этом пойдет речь на круглом столе «Профориентация. Борьба за таланты. Власть и предприниматели». В продолжение темы состоится открытый диалог «Гастропредпринимательство и креативные индустрии». На примере Красноярского края эксперты оценят эффективность подготовки будущих предпринимателей.
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«Гастрономия России — куда стремимся» — дискуссия о перспективах развития российской индустрии гостеприимства в ближайшие годы пройдет в формате «диалог с экспертом». Своим видением будущего отрасли поделится звездный шеф-повар Владимир Мухин.
Итоговое мероприятие деловой гастрономической программы КЭФ — стратегическая сессия «Проектирование образа международной гастрономической точки притяжения в регионе». Дискуссия объединит региональное сообщество и российских лидеров в сфере гостеприимства, а ее итогом станет единая концепция развития ресторанной индустрии Красноярского края.
ТОП-10 дискуссий трека «Стратегия 2035» — от логистики до экологии
- «Перспективы внедрения принципов цикличной экономики в промышленности Сибири».
- «Приграничное сотрудничество и внешнеэкономические связи».
- «Экологическое благополучие Сибири: диалог бизнеса и власти».
- «Сибирь — сценарии будущего. Визионерство в новой реальности».
- «Глобальный ТЛК. Трансформация мировых транспортно-логистических коридоров и развитие инфраструктуры».
- «Развитие энергетики Сибири: перспективные направления и прорывные решения».
- «Перспективы углубленной переработки углеводородов».
- «Развитие промышленных зон РФ — лучшие практики».
- «Роль финансового рынка в трансформации российской экономики».
- «Лесное хозяйство и возобновляемые природные ресурсы».
pnzreg.ru
Подготовила Наталья Повольнова