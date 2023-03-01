Сбер подписал ряд соглашений в первый день КЭФ

Сбер на площадке Красноярского экономического форума подписал ряд соглашений о сотрудничестве.

Сегодня стартовал первый день КЭФ — мы уже подписали пять соглашений. Документы касаются развития животноводческих ферм в рамках реализации инвестпроектов, стратегического партнёрства в сфере цифровизации, сотрудничества в сфере ESG, а также развития экономического и социального потенциала Красноярска в рамках реализации проекта жилой застройки района. — отметил Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка. — Всего планируется подписать порядка 13 соглашений. Общая сумма инвестиций — более 150 млрд рублей.

Сбер и АО «Красноярскнефтепродукт» будут сотрудничать в сфере ццифровизации. Стороны договорились о реализации проектов, направленных на повышение кибербезопасности и устойчивости систем управления «Красноярскнефтепродукт», предоставлении комплексных информационно-технических услуг и о повышении уровня систем видеонаблюдения.

По соглашению с Группой компаний Агросибком планируются проекты строительства животноводческого комплекса по производству молока на 2 658 голов и приобретение племенного скота в с. Тесь. Также планируется возведение элеватора в пос. Курагино, расширение производственных мощностей по производству сыров на базе ООО «Саянмолоко».

Сбер и Группа компаний «СМ.Сити» договорились о развитии нового района в Красноярске. Его планируют возвести на участке 16 га между нацпарком «Красноярские Столбы» и Енисеем.

Сбер также заключил соглашения по сотрудничеству в сфере ESG с управляющей компания «НОК ГРУПП» и «Красноярским заводом синтетического каучука». Партнёры планируют реализацию мероприятий и проектов экологического, образовательного и социального характера и другие активности по ESG.

Напомним, 19 Красноярский экономический форум «Время Сибири» пройдёт в Красноярске 1…3 марта. В этом году его тематика посвящена вопросам развития Сибири с учётом экономической и геополитической ситуации.

Особое внимание на форуме будет уделено обсуждению Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года.

Участие подтвердили представители 24 субъектов Российской Федерации, 11 иностранных государств, 16 международных организаций.

КЭФ снова пройдет в гибридном (онлайн- и оффлайн) формате.