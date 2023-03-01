Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.03
74,89
79,51
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сбер подписал ряд соглашений в первый день КЭФ

Сбер подписал ряд соглашений в первый день КЭФ
Иллюстрация: Сбер

Сбер на площадке Красноярского экономического форума подписал ряд соглашений о сотрудничестве.

#НОВОСТИ

Сегодня стартовал первый день КЭФ — мы уже подписали пять соглашений. Документы касаются развития животноводческих ферм в рамках реализации инвестпроектов,  стратегического партнёрства в сфере цифровизации, сотрудничества в сфере ESG, а также развития экономического и социального потенциала Красноярска в рамках реализации проекта жилой застройки района. — отметил Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка. — Всего планируется подписать порядка 13 соглашений. Общая сумма инвестиций — более 150 млрд рублей.

Сбер и АО «Красноярскнефтепродукт» будут сотрудничать в сфере ццифровизации. Стороны договорились о реализации проектов, направленных на повышение кибербезопасности и устойчивости систем управления «Красноярскнефтепродукт», предоставлении комплексных информационно-технических услуг и о повышении уровня систем видеонаблюдения.

 

Сбер подписал ряд соглашений в первый день КЭФ 1

 

По соглашению с Группой компаний Агросибком планируются проекты строительства животноводческого комплекса по производству молока на 2 658 голов и приобретение племенного скота в с. Тесь. Также планируется возведение элеватора в пос. Курагино, расширение производственных мощностей по производству сыров на базе ООО «Саянмолоко».

 

Сбер и Группа компаний «СМ.Сити» договорились о развитии нового района в Красноярске. Его планируют возвести на участке 16 га между нацпарком «Красноярские Столбы» и Енисеем.

 

Сбер также заключил соглашения по сотрудничеству в сфере ESG с управляющей компания «НОК ГРУПП» и «Красноярским заводом синтетического каучука». Партнёры планируют реализацию мероприятий и проектов экологического, образовательного и социального характера и другие активности по ESG.

 

Напомним, 19 Красноярский экономический форум «Время Сибири» пройдёт в Красноярске 1…3 марта. В этом году его тематика посвящена вопросам развития Сибири с учётом экономической и геополитической ситуации.

 

Особое внимание на форуме будет уделено обсуждению Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года.

 

Участие подтвердили представители 24 субъектов Российской Федерации, 11 иностранных государств, 16 международных организаций.

 

КЭФ снова пройдет в гибридном (онлайн- и оффлайн) формате.

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Проект о влиянии смога на жителей создали в КрасноярскеПроект о влиянии смога на жителей создали в Красноярске
  • Дмитрий Чернятин стал главой ЗАТО ЖелезногорскДмитрий Чернятин стал главой ЗАТО Железногорск
  • Литературные коктейли на Мира — в Красноярске открылся еще один винный барЛитературные коктейли на Мира — в Красноярске открылся еще один винный бар
  • Дело гендиректора красноярского центра «Мой бизнес» ушло в прокуратуруДело гендиректора красноярского центра «Мой бизнес» ушло в прокуратуру
  • Мартовские коты: Красноярск ожидает чистое небо и оттепельМартовские коты: Красноярск ожидает чистое небо и оттепель
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.