Александр Сиваев: Надо определить условия игры для участников промкластеров

Чтобы ускорить развитие промышленности в Красноярском крае и привлечь в регион новых инвесторов, необходимы не только ресурсные и технологические, но и инфраструктурные возможности.

Есть ли в Красноярске земельные участки для создания промышленных зон и с какими проблемами сталкивается бизнес при расширении производств, рассказал Александр Сиваев, эксперт в области промышленного девелопмента, генеральный директор Индустриального парка «Красный Яр».

В 2022 был объявлен курс на технологический суверенитет страны. Что делается для этого в нашем регионе? С какими проблемами сталкиваются промышленные предприятия (особенно МСП) в своем развитии?

— Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035, в Красноярском крае ведется работа по формированию кластерной политики. Кластеры определяются, например, в лесном, аграрном секторах, металлургии, топ­ливно-энергетической отрасли. Учитывается не только географическое положение, богатый природно-ресурсный потенциал, но и возможность использования наследия крупнейших предприятий, на базе которых целесообразно за короткие сроки построить новые высокотехнологичные производства.

Для реализации стратегии активно развивается законодательство, регулирующее промышленную политику и инвестиционную деятельность. Принимаются нормативно-правовые акты, поддерживающие приоритетные отрасли экономики. Однако существуют определенные инфраструктурные ограничения. Так, при формировании планов развития территорий редко учитывается потребность в специализированных площадках для размещения производственного малого и среднего бизнеса. На собственном опыте знаем, как сложно найти участок, соответствующий требованиям инвесторов. Тормозят развитие высокая стоимость и длительные сроки самостоятельного подключения к энергоресурсам, высокая стоимость строительства новых объектов инфраструктуры. К примеру, для решения этих проблем в Москве реорганизацию бывших промышленных и других неэффективно используемых территорий города объединили в проект комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Программа реализуется под эгидой Правительства Москвы как собственников земельных участков с привлечением частных владельцев участков, инвесторам предоставляется ряд преференций. Реализация подобных программ позволяет использовать уже имеющуюся инфраструктуру и не требует больших капитальных вложений.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035, в Красноярском крае ведется работа по формированию кластерной политики

Какие еще пути решения указанных проблем существуют? Что уже сделано и что только предстоит сделать на территории Красноярского края?

— В развитии промышленности в Красноярском крае за последний год произошли значительные изменения. Внесены корректировки в закон о промышленной политике края, закон об индустриальных парках. Актуализируется концепция промышленного развития Красноярского края в условиях цифровизации. Знаковым событием 2022, определяющим развитие предприятий края, стало создание и работа регионального Фонда развития промышленности, что упрощает доступ предприятий к льготным займам для реализации инвестиционных проектов, расширения производств. Кроме того, регион продвинулся в части создания и развития территорий с преференциальным режимом. Можем говорить об успешном опыте работы ОЭЗ «Красноярская технологическая долина», ТОСЭР «Железногорск», государственного индустриального парка «Железногорск». Отмечу, что промпарк «Железногорск» практически полностью заполнен резидентами, и на сегодняшний день спрос на помещения в нем намного превышает предложение. Это удачные примеры того, как регион и крупные корпорации используют освобождающиеся в результате оптимизации профильных производств площади для организации индустриальных парков.

Важно продолжить эту успешно начатую работу по формированию и развитию промышленной политики. В рамках кластерной политики необходимо предусмотреть организацию специальных территорий, таких как особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, индустриальные парки. Преференциальные территории позволяют снизить дисбаланс развития регионов путем повышения их конкурентоспособности, дают возможность предоставления инвесторам земельных участков по льготной ставке (как в Москве и Санкт-Петербурге), позволяют определить различные налоговые преференции промышленным предприятиям.

Для потенциальных участников промышленных кластеров уже сейчас важно определить правила игры, в том числе то, на каких условиях и где будут предоставляться земельные участки. В рамках дальнейшей работы по формированию кластерной политики необходимо полнее использовать потенциал старых промышленных площадок. В силу тех или иных причин эти территории не включены в активную инвестиционную деятельность. В качестве примера можно привести химкомбинат «Енисей», территорию Сибтяжмаша и многое другое. Для решения этой проблемы необходимо в программах развития территории края, при формировании генеральных планов, схем территориального планирования городов предусматривать площадки для размещения промышленных производств, безусловно, с соблюдением обязательных экологических требований. Не менее важно синхронизировать планы развития и инвестиционные программы крупных ресурсоснабжающих организаций с развитием кластеров и городов. Если обобщить — важно обеспечить предпринимателям возможность долгосрочного и качественного планирования своей деятельности. Предсказуемость ведения бизнеса, стабильность и неизменность условий — один из основополагающих факторов развития экономики.