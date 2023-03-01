Тoп-5: ключевые проекты «Миллиарда-2023»

Закрытый деловой клуб «Миллиард» сформировал сообщество предпринимателей, которые участвуют в развитии экономики региона. Топ-5 проектов клуба, призванных стать его визитной карточкой в 2023.

1. Инвестиционные сессии: вклад в экономику региона

Резиденты клуба — люди, которые добились выдающихся результатов в своем деле. Они запускают новые направления, строят производства с нуля, масштабируются и постоянно находятся в поиске новых бизнес-идей.

Одним из инструментов, позволяющих найти новый «голубой океан» и одновременно внести вклад в развитие важного для экономики края направления, являются инвестиционные сессии. В 2023 в клубе намечено проведение нескольких тематических инвестсессий. Первая из них состоится 29 марта и будет посвящена проектам в области регионального туризма. Это совместное мероприятие клуба и АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Отметим, развитие туризма вошло в восемь ключевых треков деловой программы КЭФ-2023. Это свидетельствует о важности направления для экономической стратегии развития региона. Турпроекты края будут развиваться, если бизнес проявит к ним интерес и начнет вкладываться в создание инфраструктуры гостеприимства, благоустройство, создание мест притяжения на карте региона.

Планируется, что в работе первой инвестсессии клуба «Миллиард» в 2023 примут участие порядка 100 предпринимателей. Им будут представлены десять турпроектов инвестиционной емкостью от 15 млн до 1,5 млрд рублей, которые потенциально интересны бизнесу.

2. Карта помощи: новый благотворительный проект

Благотворительность — важная составляющая клуба «Миллиард». Значительная часть его резидентов имеет собственные социальные проекты. Также у клуба есть совместные благотворительные инициативы. Сразу два фонда — «Добро24.ру» и «Желтый аист» получают помощь на регулярной основе. Однако в «Миллиарде» решили пойти дальше. Сейчас идет активная работа над запуском благотворительной карты лояльности. Она объединит несколько премиальных бизнесов города, получая услуги которых, резиденты будут иметь скидку. Эти «сэкономленные» средства с каждого чека автоматически зачислятся на счета целого ряда благотворительных фондов.

Таким образом, клуб намерен создать прецедент систематической и осознанной благотворительности в Красноярске и показать, что делать добрые дела легко — достаточно приложить карту.

3. Институт советников: инсайты от суперпрофи

В прошлом году в клубе начал формироваться институт советников. Если резидентами «Миллиарда» могут стать только предприниматели, то статус советника допускает привлечение к работе клуба топ-менеджеров крупнейших компаний, представителей власти, лидеров общественных организаций. Советники — люди с бесценным опытом и инсайтами в разных областях экономики. Информация, которой они делятся с резидентами, может существенно повлиять на принятие важных бизнес-решений. Это новые возможности и ресурсы, идеи и коллаборации. Начиная с ноября 2022 в клубе прошло несколько встреч с советниками, на которых обсуждались эффективные финансовые инструменты, инвестиционные возможности и меры поддержки ряда отраслей. Одна из встреч была выездной — резиденты знакомились с деятельностью крупнейшего металлургического предприятия изнутри.

Также гостями клуба становятся первые лица краевой власти. Уже состоялась встреча с министром экономики, депутатами Госдумы и Законодательного собрания. Несмотря на то что официально они не являются советниками клуба, общение с предпринимателями, входящими в «Миллиард», важно и ценно для власти, так как дает возможность получить обратную связь от людей, формирующих экономический ландшафт региона.

4. КЭФ-2023: сценарии развития Сибири глазами предпринимателей-визионеров

Клуб «Миллиард» стал партнером КЭФ-2023, поскольку тема развития экономики Сибири в новой реальности касается каждого резидента, ведь предпринимательство — это всегда взгляд в будущее и действия на опережение.

Дискуссия на площадке клуба называется «Сибирь — сценарии будущего: визионерство в новой реальности». Она состоится 2 марта и соберет спикеров, среди которых будут как федеральные эксперты, так и красноярские предприниматели-визионеры с конкретными кейсами и своим видением будущего Сибири.

5. Мы идем к вам: гостевые выезды

Говорят, что если собственник бизнеса не выходит из кабинета, компания неминуемо пойдет ко дну. Не менее важно смотреть изнутри на то, как устроены другие бизнесы. Поэтому в клубе «Миллиард» стартовала серия гостевых выездов на предприятия. Это красноярские производства в разных сферах экономики. Находясь на площадке чужих вроде бы предприятий, предприниматели имеют возможность посмотреть на бизнес со стороны, под другим фокусом. И это дает возможность увидеть иначе и свое дело. Наглядный обмен опытом, эффект присутствия — все это открывает новые возможности для каждого участника гостевых выездов.

Андрей Перфилов,

учредитель клуба «Миллиард»

— Чем более ресурсными связями обладает человек, тем проще ему достигать поставленных целей, решать те или иные вопросы, возникающие в процессе ведения своего бизнеса.

Клуб «Миллиард» объединяет больше сотни умов, десятки компаний — лидеров в своих сферах не только по краю, но и по РФ, предпринимателей более чем из 30 различных сфер бизнеса, более 3 тыс. лет бесценного предпринимательского опыта, сотни кейсов, тысячи идей, некоторые из которых реализуются в стенах клуба, в коллаборации резидентов, персональный круг поддержки из выдающихся предпринимателей края для принятия лучших решений и достижения самых сложных целей в бизнесе.

Общение с такими людьми меняет не только пределы возможного в собственной голове, но и способы и скорость действий, меняет масштаб целей и взгляд на мир.

Также на еженедельных рабочих встречах присутствуют гости — влиятельные, уважаемые люди, являющиеся неотъемлемой частью регионального бизнеса, принимающие непосредственное участие в формировании векторов его развития, общественные и политические деятели, общение с которыми позволяет упростить взаимодействие между властью и бизнесом, а также видеть макроэкономические процессы и приоритеты развития региона в целом, обладая большим объемом данных для принятия управленческих решений.