Развитие Арктики и поддержку коренных народов Сибири обсудили на КЭФ-2023

На форум прибыла делегация лидеров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 20 регионов России.

На 19-м Красноярском экономическом форуме один из основных треков обозначили как «Развитие Арктики»: этот блок собрал значительное представительство коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ. Суммарно на КЭФ прибыли представители малых народностей из 20 регионов страны.

В ходе форума их лидеры презентуют не только интересы, но и укоренившуюся культуру. Сохранение народных традиций, а также развитие экономики и повышение качества жизни в северных регионах — одни из главных целей «арктического» трека. Необходимость активного обсуждения мер поддержки коренных народов обусловлена в том числе и статусом Красноярского края как одной из самых крупных территорий Арктической зоны РФ.

В качестве одного из методов участниками форума было предложено трансформировать традиционные ремесла в предпринимательскую практику, а также заняться развитием креативных индустрий на северных территориях. Кроме того, во время панельных дискуссий рассмотрели и возможности взаимодействий коренных народностей с крупным бизнесом.

Важно, чтобы народы чувствовали поддержку компании, и видели, что она стремится соблюсти природоохранное законодательство, сохранить экологию в первую очередь в местах их проживания. Кроме того, компаниям необходимо обеспечить прозрачность деятельности: я говорю о ситуациях, когда принимается политика о взаимодействии с коренными народами, программы содействия, создаются специальные отделы. Причем практика показывает: если в них работают сами представители этих народов, диалог выстраивается гораздо успешнее», — считает Григорий Дюкарев, председатель Совета представителей коренных малочисленных народов Красноярского края.

Одним из магистральных выводов дискуссии стало обозначение необходимости господдержки для устойчивого развития инфраструктуры на Крайнем Севере.