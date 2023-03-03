Развитие Арктики и поддержку коренных народов Сибири обсудили на КЭФ-2023
На форум прибыла делегация лидеров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 20 регионов России.
На 19-м Красноярском экономическом форуме один из основных треков обозначили как «Развитие Арктики»: этот блок собрал значительное представительство коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ. Суммарно на КЭФ прибыли представители малых народностей из 20 регионов страны.
В ходе форума их лидеры презентуют не только интересы, но и укоренившуюся культуру. Сохранение народных традиций, а также развитие экономики и повышение качества жизни в северных регионах — одни из главных целей «арктического» трека. Необходимость активного обсуждения мер поддержки коренных народов обусловлена в том числе и статусом Красноярского края как одной из самых крупных территорий Арктической зоны РФ.
В качестве одного из методов участниками форума было предложено трансформировать традиционные ремесла в предпринимательскую практику, а также заняться развитием креативных индустрий на северных территориях. Кроме того, во время панельных дискуссий рассмотрели и возможности взаимодействий коренных народностей с крупным бизнесом.
Важно, чтобы народы чувствовали поддержку компании, и видели, что она стремится соблюсти природоохранное законодательство, сохранить экологию в первую очередь в местах их проживания. Кроме того, компаниям необходимо обеспечить прозрачность деятельности: я говорю о ситуациях, когда принимается политика о взаимодействии с коренными народами, программы содействия, создаются специальные отделы. Причем практика показывает: если в них работают сами представители этих народов, диалог выстраивается гораздо успешнее», — считает Григорий Дюкарев, председатель Совета представителей коренных малочисленных народов Красноярского края.
Одним из магистральных выводов дискуссии стало обозначение необходимости господдержки для устойчивого развития инфраструктуры на Крайнем Севере.
Объем господдержки коренных малочисленных народов Севера в крае на ближайшие три года составляет 2,5 млрд рублей. По поручению губернатора в этом году на 40% вырос размер субсидии на наращивание поголовья оленей. Грантовая поддержка за последние три года охватила свыше 40 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся традиционными видами хозяйственной деятельности. В результате у нас появились новые цеха по переработке мяса, рыбы, дикоросов, косторезные мастерские», — комментирует Антон Нарчуганов, руководитель краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов.