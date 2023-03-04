Николай Уткин: Россия развивается в северном направлении

Развитие северных территорий России принесет большую выгоду как государству в целом, так и отдельным регионам. Рассмотрим потенциал красноярской Арктики на примере «Норникеля». Компания реализует сразу несколько крупных инвестиционных проектов. В первую очередь это «Южный кластер», предполагающий увеличение добычи на руднике «Заполярный» до 9 млн тонн руды в год.

Также мы работаем над модернизацией и увеличением производственной мощности Норильской обогатительной фабрики. Осенью прошлого года на ней установлен новый дробильный комплекс, который позволит перерабатывать до 9,2 млн тонн руды в год. Реконструируем Талнахскую обогатительную фабрику с увеличением объема переработки до 18 млн тонн в год. И это не только промышленный рост, но и новые рабочие места и налоговые отчисления.

Однако освоение и развитие арктических территорий сопряжено с рядом сложностей, среди которых технологические, климатические и логистические факторы. Один из важнейших вопросов сегодня — импортозамещение большого парка специализированной горной техники и комплектующих. «Норникель» ведет активную работу по всем направлениям: налаживает взаимодействие с отечественными поставщиками, прорабатывает варианты с предприятиями из дружественных стран ближнего и дальнего зарубежья, проводит испытания аналогичной техники, в частности китайского производства, активно обсуждается вопрос о создании совместного производства.

Второй, не менее важный аспект при работе в арктической зоне — это реагирование на изменение климата и решение целого ряда сопутствующих задач: управление выбросами парниковых газов, выстраивание производственной деятельности с учетом принципов устойчивого развития, взаимодействие с научным сообществом, формирование сети климатического мониторинга. Так, в Норильске Геотехническая система мониторинга запущена в 2021, что позволяет обеспечить постоянное наблюдение за изменением многолетнемерзлых грунтов и состоянием зданий и сооружений. Задуманная изначально для контроля производственных объектов, сегодня система мониторинга распространяется и на здания и сооружения гражданской инфраструктуры Норильска и Дудинки. Уникальный опыт и большой научный потенциал системы геотехнического мониторинга позволили привлечь в проект ученых: в Заполярном государственном университете создана мерзлотная лаборатория, развивается взаимодействие с Сибирским отделением РАН и СФУ.

Что касается логистики, то на очевидный фактор удаленности территории сегодня накладывается значительное увеличение грузооборота в связи с реализацией целого ряда крупных инвестпроектов, а также геополитическая ситуация. В 2022 «Норникель» открыл в Заполярном филиале ситуационный центр логистики. Другое важное направление работы в этой части связано с развитием Северного морского пути. Так, количество грузов, обработанных в порту Дудинка в прошлую зимнюю навигацию, выросло на 75% по сравнению со средними показателями предыдущих лет. В модернизацию своих судов мы инвестировали более 1,1 млрд рублей, увеличили число привлеченных ледоколов, чтобы обеспечить доставку в НПР всех необходимых грузов, и провели целый ряд уникальных логистических операций.

Развитие северных территорий заключается не только в увеличении объемов добычи или расширении производств, но и в повышенном внимании к социальной составляющей, создании комфортных условий проживания. Стартовавшая в Норильске реновация полностью решает эту задачу, поскольку это целый комплекс мероприятий, призванный превратить промышленный город в центр самореализации с развитой спортивной, культурной, образовательной и социальной инфраструктурой.

Хорошим стимулом развития крупных промышленных предприятий в современных сложных финансово-экономических условиях может стать привлечение внешних партнеров-инвесторов. Кроме того, важнейший фактор развития Арктической зоны — государственно-частное партнерство. У нас большой опыт в этой сфере. Считаем, что без этой составляющей реализовать амбициозные северные проекты значительно сложнее.