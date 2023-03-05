Богучанская ГЭС: маркеры эффективности

Богучанская ГЭС — пример того, как все заявленные на старте маркеры эффективности реализованы. Это особенно отчетливо видно сейчас, когда гидростанция перешла 10-летний рубеж со дня пуска.

Владислав Кобяков генеральный директор АО «Богучанская ГЭС»: «Для нашего коллектива производство электроэнергии, необходимой экономике Енисейской Сибири, это и стратегическая задача, и большая социальная ответственность. Мы стремимся к повышению эффективности реализации производственных программ, обеспечению надежного и безопасного функционирования оборудования и гидротехнических сооружений. Этим целям подчинены все наши действия: повышение квалификации персонала, выполнение программ ремонта, подготовка к прохождению ответственных периодов — паводка, речной навигации, отопительного сезона».

Оценка эффективности — набор маркеров, с помощью которых мы получаем ответ не только на вопрос, зачем мы это делаем, но и куда движемся дальше. Этот принцип работает как в границах небольшого бизнеса, так и в масштабах крупного экономического проекта. Богучанская ГЭС — пример того, как все заявленные на старте маркеры эффективности реализованы. Это особенно отчетливо видно сейчас, когда гидростанция перешла 10-летний рубеж со дня пуска.

Цитата

Николай Шульгинов

министр энергетики РФ

БЭМО — это уникальный, значимый для современной России проект, в рамках которого эта крупная гидроэлектростанция строилась в паре с крупным потребителем» (Из выступления на КЭФ-2019)

Гидростанция плюс завод

Завершение строительства гидростанции и станции и строительство Богучанского алюминиевого завода на 600 тыс. тонн металла в год. Именно таким был первый пункт в списке задач проекта БЭМО, объединившего две компании-инвестора — РУСАЛ и «ГидроОГК».

Амбициозный проект впервые публично представили в 2005 на II Красноярском экономическом форуме. Именно там «ГидроОГК» выступила с декларацией о намерении принять участие в достройке Богучанской ГЭС. Год спустя на III КЭФ генеральный директор Богучанской ГЭС Борис Ефимов презентовал план по возобновлению строительных работ, а компании-инвесторы подписали соглашение о создании частно-государственного партнерства — одного из первых в России.

В 2022 на Богучанской ГЭС отметили десятилетие пуска первых агрегатов и пятую годовщину с момента полного завершения строительства. Благодаря электроэнергии Богучанской ГЭС сегодня работают не только Богучанский (в Красноярском крае) и Тайшетский (в Иркутской области) алюминиевые заводы, но и многие другие предприятия Восточной Сибири.

Нарастить мощность

Выработка электроэнергии — один из важнейших показателей эффективности работы гидрокомплекса. Именно Богучанская ГЭС сделала энергосистему Красноярского края энергоизбыточной настолько, что край превратился в крупнейшего экспортера энергии в Сибири. Сетевые объек­ты, построенные в рамках схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС, повысили надежность транзита электроэнергии между Иркутской областью и Красноярским краем. ГЭС за прошедшие годы произвела уже более 140 млрд киловатт-часов электроэнергии, в том числе 20,1 млрд — в 2022. За шесть лет выработка увеличилась более чем на 7 млрд.

Трудно оценить и измерить эффективность работы ГЭС по одним этим цифрам, ведь речь идет о масштабах, сопоставимых с годовым потреблением нескольких регионов России в сумме. Работа Богучанской ГЭС позволяет, например, Красноярскому краю не только создавать крупные энергоемкие производства, такие как, например, Богучанский алюминиевый завод, но и экспортировать энергию в соседние регионы для компенсации сезонного или суточного пика потребления. На основе этой энергии можно создавать новые промышленные предприятия в Нижнем Приангарье. В том числе развивать производства на правом берегу Ангары, ведь с запуском Высокогорского моста эта тема становится все более актуальной. Ввод Богучанской ГЭС сместил баланс производства в электроэнергетике края в пользу возобновляемой, и потому более дешевой энергии ГЭС. И это повышает конкурентоспособность всех потребителей.

Стать крупнейшим налогоплательщиком края

Такая задача также была поставлена на старте проекта. Высокий спрос и соответствующее ему предложение — два слагаемых успешной финансовой деятельности, а результат — постоянный рост налогов и отчислений во внебюджетные фонды. Богучанская ГЭС давно вошла в десятку крупнейших налогоплательщиков края, и в прошлом году в очередной раз подтвердила это звание. Финансовая успешность подтверждается и «ТОП-100: самые успешные компании Красноярского края» — ежегодным рейтингом «ДК». Богучанская ГЭС с 2019 постоянно входит в 10 первых компаний — лидеров региона.

Место действия

Средства, которые станция отчисляет в бюджет страны и края, возвращаются на территории социальными объектами, новым оборудованием в школах и больницах, подготовкой кадров для местного управления и производств. Но Богучанская ГЭС вносит свой вклад и непосредственно: в 2021 в Кодинске на средства ГЭС построена новая многофункциональная арка на центральном бульваре, открыты экспозиция в музее и видеоцентр для подростков в районной библиотеке. В 2022 городские власти на средства станции установили детскую площадку, хоккейный корт оснастили освещением и электронным оборудованием для тренировок и соревнований. Планы на 2023 — поддерживать усилия властей, благоустраивать город, помогать учреждениям профессионального образования. Иными словами, действовать в том же духе, строить новое и сохранять традиции благотворительной помощи.

Базовый элемент

В марте 2023 на Красноярском экономическом форуме будут обсуждать Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2035. Уже анонсированы доклады и дискуссии по переходу к цифровой экономике, по приграничному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям, по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам, туризму и другим отраслям. Вся экономика края, настоящая и та, которую предстоит построить, так или иначе базируется на электроэнергии — более доступной, в большем количестве, чем во многих других регионах. Богучанская ГЭС, встроенная в энергетическую систему Енисейской Сибири, повышает конкурентоспособность региона и прокладывает ему дорогу в будущее.