Импортозамещение ПО: как совершить переход?

Уход из России части зарубежных компаний, которые поставляли программное обеспечение (ПО) — одна из самых обсуждаемых тем прошлого года. Как меняется рынок ПО и почему компании активно переходят на российские решения, узнали у Александра Корощенко, генерального директора компании «КИБЕР Стратегия», победителя премии от издания «Деловой квартал» в 2022 в номинации «Человек года в IT».

Переход на «отечественные рельсы»

Тема импортозамещения, в том числе программного обеспечения, обсуждается давно. Что кардинально изменилось за последний год?

— Действительно, необходимость перехода на «отечественные рельсы», особенно в таких ключевых сферах, как ПО, была обозначена давно. Но 2022 показал: большинство сфер экономики по-прежнему зависимы от иностранных решений. Конечно, в прошлом году IT-отрасль получила беспрецедентную государственную поддержку. Были приняты законодательные акты для ускорения процесса импортозамещения. Но адаптация к новой реальности еще продолжается.

Есть ли риски у компаний, которые остаются на зарубежном ПО?

— Да, и это стало очевидно, когда зарубежные вендоры, уходя из России, прекратили поддержку и обновление ПО. Знаю, что некоторые компании решаются, скажем, на не вполне прозрачные пути решения проблемы. Но хочу предостеречь: скачивание ПО из сомнительных источников или попытки «подружить» разные варианты ПО довольно рискованны. Не факт, что получится поддерживать такой «пазл» и гарантировать отказоустойчивость таких систем. Не говоря уже о том, что через неподдерживаемое программное обеспечение можно получить вредоносную программу.

Неудивительно, что если раньше отечественные программные продукты приобретали в первую очередь государственные учреждения и корпорации с государственным участием, то сейчас к ним присоединились и компании из корпоративного сектора — необходимость этого шага становится все более очевидной.

Фокус на качестве

В чем сложность перехода на новое ПО и сколько времени занимает этот процесс?

— Мы по собственному опыту знаем, что бесшовного перехода на отечественное ПО не получится. Этот процесс требует анализа и подготовки. Сначала мы вникаем в бизнес-процессы и инфраструктуру организации, получаем перечень ПО и сервисов заказчика. Прорабатываем возможность перехода на отечественное ПО и разрабатываем методику такого перехода. Затем разворачиваем пилотные решения на инфраструктуре заказчика. Даем заключение о возможности перехода: какой функционал сохранится, а какой, возможно, исчезнет или изменится. И только после всего этого можно говорить о приобретении заказчиком конкретного решения и его внедрении.

Например, для крупной компании процесс перехода на отечественную операционную систему в среднем занимает два месяца.

Действительно, не самый простой процесс.

— Именно поэтому мы и советуем не откладывать решение до последнего, а уже сейчас начать прорабатывать эти вопросы.

Сейчас мы предлагаем импортозамещение операционных систем, систем виртуализации, средств резервного копирования, систем коммуникаций, в том числе видеосвязи, прикладных офисных пакетов и решений в области информационной безопасности.

Компания «КИБЕР Стратегия» имеет большой опыт работы на IT-рынке, в том числе с крупными заказчиками. Наша базовая специализация — информационная безопасность, а основной принцип работы — качественные решения. Мы не работаем с продуктами, которые плохо показали себя на практике или имеют плохую репутацию. Сегодня мы готовы предложить компаниям корпоративного сектора именно тот системный подход в работе, который и требуется для перехода в новую матрицу ПО.

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