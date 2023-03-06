Эффективный бизнес: Кейсы умного склада

Новая экономическая реальность заставила отечественные предприятия пересмотреть многие бизнес-процессы. Может ли оптимизация мест хранения помочь повысить эффективность промышленности?

Органический подход

Срывы плановых поставок, удлинение логистического плеча, удорожание агрегатов и их комплектующих — все это заставило российский бизнес в 2022 всерьез заняться поиском решений, которые помогли бы нивелировать эффект от этих явлений. Многие нашли выход в организации собственного производства того, что раньше везлось из-за рубежа. Однако импортозамещение на этом уровне потребовало не только вложений в новые помещения и оборудование, но и существенных изменений сопутствующих процессов. В частности, всего, что касается складов.

Производство — это не только сам цех, но еще и огромное складское хозяйство — как деталей для будущей продукции, так и ее готовых образцов. От того, насколько грамотно и адекватно организовано их хранение, во многом зависит эффективность самих внутренних процессов, — уверен Иван Сергеев, директор компании «Технологии Торговли», которая занимается оборудованием складов в Красноярске.

По его словам, обустройство склада не стоит откладывать на потом. Дело в том, что проект склада — это не только план расстановки стеллажей, но еще и проработка схемы движения запасов в зависимости от нужд производства. Причем понимание внутренней логистики зачастую вносит корректировки в сами решения, которые будут использоваться на складе: достаточно ли установки полочных стеллажей или нужны этажные стеллажи — мезонин, станут ли собираться штучные поставки или все будет отгружаться партиями, и так далее. Это, кстати, позволит определиться еще и с необходимой складской тарой (паллеты, ящики для хранения мелкоштучной продукции), а также с производственной мебелью (верстаки, тумбы инструментальные, шкафы для спецодежды персонала и т. п.), которые тоже поставляет компания «Технологии Торговли».

Важно помнить, что склад — это живой организм, который должен меняться в зависимости от производственных задач. Поэтому оснащение складского хозяйства — это процесс, который можно разбить на несколько этапов. В нашей практике есть проекты, которыми мы занимались на протяжении нескольких лет, — рассказывает Сергеев.

Примером такого проекта является оборудование склада Кузбасского подразделения сервисного центра «Комацу СНГ» — одной из ведущих компаний в мире по поставкам и ремонту карьерной техники. Для них «Технологии Торговли» поставили практически все, что было у них в ассортименте: стеллажи для крупногабаритной тары, стеллажи для ручной обработки заказов, мезонин для мелкоштучной продукции, мобильные боксы для перемещения товаров между цехами и складскими помещениями, производственную мебель (верстаки, тумбы, инструментальные шкафы) и многое другое.

При проектировании этого склада мы учли все логистические процессы — от приемки товара на склад до отгрузки в зону готовой продукции. Проект получился масштабным. Его реализация заняла более 10 лет. И с каждой поставкой мы усовершенствовали склад. В итоге добились его максимальной производительности и, как следствие, сокращения времени на приемку и обработку приходов от поставщиков и перемещения деталей и материалов внутри помещения, — рассказывает Иван Сергеев.

Внутри больше, чем снаружи

Помимо организации производств новая экономическая реальность заставила по-иному взглянуть и на уже действующие, в том числе в части формирования больших складских запасов, для обеспечения выполнения своих обязательств перед поставщиками. Многие компании в тот момент начали искать новые площади под их хранение. Как следствие, они выросли в цене. Однако, как уверяет Иван Сергеевич, это вовсе не обязательно, и вопрос может быть решен куда дешевле — оптимизацией действующих складов.

Подобные задачи решаются за счет трех инструментов: эффективного использования складских и производственных площадей, увеличения скорости работы персонала за счет исключения ненужных процессов и организации оптимального хранения запасов. Как показывает наша практика, одно это может увеличить емкость склада и скорость его работы, — говорит директор компании «Технологии Торговли».

Так произошло на одном из складов материального хранения Красноярского алюминиевого завода. На момент начала сотрудничества с компанией Ивана Сергеевича помещение площадью 2 тыс. кв. м было почти под завязку забито сварными конструкциями из уголка, которые хранились без всякой системы. К тому же проходы между местами складирования были настолько узкими, что использование какой-либо техники для транспортировки продукции было невозможным. Итог — большой объем ручного труда, что на фоне серьезных временных затрат на поиск нужной детали делало склад малоэффективным.

Задачу начали решать (после разработки проекта, естественно) с того, что рассортировали все, что хранилось на складе, по габаритам деталей — мелкоштучные, длинномерные и крупногабаритные. В отдельную группу выделили продукцию с высокой оборачиваемостью. Далее под каждую группу подобрали соответствующее стеллажное оборудование, которое впоследствии смонтировали, оставив достаточно места для работы техники.

В результате площадь хранения этого склада (по сути, его емкость) увеличилась вдвое, появился свободный доступ к каждой группе товаров, который теперь стало удобно искать и учитывать, что вместе с обеспечением доступа на склад средств механизации привело к кратному увеличению скорости обработки запросов.

Примечательно и то, что зачастую для переоснащения уже действующего склада (и организации в нем правильных логистических процессов) его даже не нужно останавливать. Несколько лет назад мы так модернизировали огромный склад — кладовщики в конце смены освобождали место, а мы устанавливали оборудование. На все потребовалось всего пять ночей. Так что готовый и работающий склад — это не повод отказываться от его оптимизации, — рассказывает Иван Сергеев.

Эффект профи

Говоря об оптимизации складов, не стоит забывать и об еще одном важном вопросе — кому ее доверить. И речь даже не о том, кого выбрать в партнеры.

Проблема в том, что во многих компаниях закупкой складского оборудования занимаются сами ее сотрудники, а они зачастую не обладают теми же компетенциями, что и специалисты профильных компаний, да и о том, что может предложить рынок, нередко имеют очень ограниченное представление. Результат — устаревшие технологии и, как следствие, неэффективно работающий склад, — говорит Сергеев.

Профессионалы же, прежде чем приступают к проектированию (не говоря уж о закупке стеллажей), анализируют пространство действующего склада в связке с самим производственным процессом — только так можно учесть все нюансы и выстроить адекватную логистику. Причем сбор информации не ограничивается изучением документов и описания бизнес-процессов. Специалист выезжает на объект и ведет разговор с кладовщиками и работниками склада на конкретных местах.

Склад вполне способен оказаться «узким» местом, расширив которое, можно повысить производительность предприятия, что откроет перспективы для наращивания его экономической эффективности, а в сегодняшних условиях это является крайне важным фактором для успешной перестройки бизнеса, — резюмирует Иван Сергеев.

tt-info.ru

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