Евгений Стодушный: Мы формируем музыкальный опыт в повседневной жизни людей

Зритель привык за последние годы к звездным именам в афише Красноярской краевой филармонии, как и к разнообразию концертов местных исполнителей.

«Курентзис в Красноярске, билеты пока есть!» — но лучше поторопиться, скоро их раскупят. А еще обязательно нужно попасть на Полунина, Мацуева, на Транссибирский арт-фестиваль. Зритель привык за последние годы к звездным именам в афише Красноярской краевой филармонии, как и к разнообразию концертов местных исполнителей.

Масштабные и значимые собственные проекты, которые здесь запущены, во многом изменили культурный ландшафт региона. Как совмещать гастроли мировых звезд и их доступность для широкого зрителя? Или превратить поход в филармонию в событие, которое планируют задолго и потом так же долго обсуждают? Об этом разговариваем с Евгением Стодушным, генеральным директором Красноярской краевой филармонии.

В должности нового руководителя филармонии вы развивали несколько стратегически важных направлений. Гастроли ярких исполнителей — самое заметное, но далеко не единственное. На что еще был направлен фокус внимания и что спустя пять лет вы осознаете как самый серьезный вызов?

— Необходимо было сделать многое: укреплять кадровый потенциал, привлекать дополнительное финансирование… Но главным управленческим вызовом оказалось внедрение долгосрочного планирования. Этот инструмент позволяет включать в афишу востребованных артистов.

Есть и не столь очевидное преимущество — возможность продвигать сложные высокохудожественные программы. При этом мы можем привлечь внимание не только подготовленного зрителя с глубоким культурным бэкграундом, но и более массовую аудиторию. Если хотите, это своего рода миссионерская деятельность по популяризации академической музыки. В результате растет качество культурного досуга жителей и гостей края.

Однако при внедрении долгосрочного планирования неизбежны сложности. Внутренние зависят от самой организации: скорость принятия решений, квалификация специалистов, их готовность к изменениям. Влияют и внешние факторы, например пандемия или изменение геополитической ситуации.

Сегодня наш горизонт планирования — год-полтора, стремимся выйти на трехлетний цикл.

Еще о планировании. Как это происходит в концертной деятельности?

— Мы стараемся не включать в календарь мероприятия меньше чем за три месяца. 90 дней — оптимальный срок для запуска рекламной кампании, формирования интереса у зрителей. Это в теории. А на практике бывают и экстраординарные исключения. Например, всего четыре дня потребовалось на подготовку и полную продажу билетов с момента согласия известного дирижера Валерия Гергиева выступить в нашем Большом концертном зале.

Долгосрочные же концертные планы базируются на отработанной структуре сезона: абонементах, фестивалях, праздничных концертах. Обычно подготовка основных событий грядущего сезона заканчивается к 1 февраля, когда мы анонсируем абонементы.

Точка равновесия

Филармония — госучреждение, которое ведет коммерческую деятельность. Как удается совмещать необходимость следовать госзаданию с коммерческой успешностью?

— Основной приоритет государственного задания — это количество привлеченных слушателей. Он у нас самый высокий среди театрально-зрелищных учреждений края — более 320 тыс. зрителей. Это и один из самых успешных показателей в России.

В переводе на язык бизнеса ваш KPI — количество проданных билетов. Но у учреждения культуры дело ведь не только в прибыли…

— Главное здесь — найти точку равновесия между ценой билета и максимальным спросом. С одной стороны, культурный досуг не должен быть только элитарным, доступным немногим. С другой — стимулировать спрос, запуская в продажу сверхдешевые билеты, — это обесценивать труд артистов.

В целом наш подход себя оправдывает. За пять лет доходы от оказания платных услуг выросли практически вдвое. Сейчас они достигли 156 млн рублей. Средства затем инвестируются в основную деятельность. Это обеспечивает жителей края более чем 1200 концертными выступлениями в год.

Есть ли у филармонии сторонние партнеры? Какие внебюджетные источники удается привлекать?

— Управленческий подход, который демонстрирует филармония, понятен и прозрачен для бизнес-партнеров. Это позволяет говорить с ними на одном языке и привлекать в качестве дополнительных источников поддержки не только федеральные программы и гранты, но и средства корпоративных спонсоров. Без них были бы невозможны такие масштабные события, как фестиваль Дмитрия Хворостовского, Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, творческая резиденция Теодора Курентзиса и многое другое.

Хороший климат для работы с корпоративными партнерами создает краевая культурная политика. Поддержка искусства со стороны руководства региона помогает воплощать не только в Красноярске, но и в городах края проекты столичного уровня. В итоге Владимир Спиваков выступает в Ачинске, Юрий Башмет — в Железногорске, Вадим Репин — в Канске.

Какие яркие события нам ждать в ближайшее время?

— Весна будет насыщенной как никогда. Мы ждем концерт артиста балета Сергея Полунина. Творческий вечер Никиты Михалкова, выступающего в таком формате чрезвычайно редко. И юбилейный X Транссибирский арт-фестиваль, который пройдет в Красноярске с 10 по 28 марта. И все это только в первый месяц весны!

Эндаумент-фонд: поддержка на десятилетия

Как еще привлекать средства в культуру, кроме продажи билетов и спонсорских контрактов?

— Оборота филармонии достаточно, чтобы сейчас обеспечивать успешную творческую деятельность. Но если говорить о развитии музыкальной культуры в горизонте 10, 25, 50 лет, то останавливаться на достигнутой «производственной мощности» нельзя.

В этом году Красноярская филармония первой среди российских концертных организаций запускает эндаумент-фонд. Эта распространенная мировая практика поддержки культурных институций за счет средств эндаумента должна стать залогом развития учреждения в следующие десятилетия.

В чем заключается принцип работы фонда?

— Целевые взносы не используются напрямую на текущие творческие инициативы. Средства сначала передаются в управляющую компанию, обеспечивающую их инвестирование. А уже доходность от таких инвестиций идет непосредственно на уставные цели: поддержку молодых талантов, проведение знаковых музыкальных событий, привлечение лучших творческих кадров в творческие коллективы. Корпоративные парт­неры или частные меценаты, сделав вклад единожды, по сути, обеспечивают поддержку культуры региона на десятилетия вперед!

Без микроменеджмента

Как формируется творческая политика филармонии? Насколько директор в целом вмешивается в творческие процессы?

— Руководитель филармонии должен создавать условия для творчества: планировать финансовые и временные ресурсы, обеспечивать административную поддержку. Вмешиваться в творческие процессы — все равно что заниматься микроменеджментом.

Привилегия руководителя — предлагать команде набор ценностей, формировать стратегию. В Красноярской филармонии это стремление дать нашей публике доступ к максимальному разнообразию музыкальных жанров в лучшем из возможных исполнений.

Важная задача творческой политики — баланс между мероприятиями собственных коллективов и приглашенных гастролеров. Филармония не может быть только концертным агентством, обеспечивающим приезд звезд. Мы ответственны за формирование зрительской среды в городе, состоящей из людей, для которых музыкальный опыт — важная часть повседневной жизни.