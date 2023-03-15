Прокуратура требует «уволить» «КрасКом», компания не согласна

Ведомство настаивает на том, чтобы мэрия расторгла контракт с «КрасКомом» на обслуживание коммунальных сетей города. Исковое заявление уже направлено в суд.

По мнению прокуратуры компания не выполняет обязательства, возложенные на нее по контракту. А именно, не инвестирует в ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры достаточное количество средств. С момента заключения контракта сроком на 49 лет в 2006 компания вложила 6,2 млрд рублей в инфраструктуру. По мнению прокуратуры, сумма инвестиций должна составлять 48,8 млрд рублей. Именно с недостаточным финансированием в ведомстве связывают участившееся количество коммунальных аварий.

По данным прокуратуры, количество аварий на сетях холодного водоснабжения каждый год растет на 6–8%. В 2021 специалисты зафиксировали больше 450 аварий, а в 2022 уже больше 500.

Добавим, всего у «КрасКома» сейчас больше 10 тысяч объектов — это очистные сооружения, сети водоснабжения и водоотведения.

В «КрасКоме» прокомментировали ситуацию. Компания не согласна с решением прокурату и считает претензии необоснованными.

Число аварий на сетях за последние пять лет, наоборот, снизилось благодаря обновлению трубопроводов. Сумма инвестиций за этот период значительно возросла. Например, в 2022 году «КрасКом» инвестировал в арендованное имущество 1,2 миллиарда рублей. Общий объём инвестиций составил 7,4 млрд рублей. Предприятие намерено выполнить в полном объёме условия инвестиционного проекта в сроки, указанные в договоре. В связи с тем, что с момента заключения договора аренды в 2006 году изменилось федеральное законодательство в части форм оперативного управления системами жизнеобеспечения, которое дополнилось таким инструментом, как концессионное соглашение, вопрос перехода на данную форму уже рассматривается учредителями «КрасКом», — пояснили в компании, отвечая на вопросы 7 канала. отметили в компании.

Подчеркнем, в договоре аренды инвестиционные обязательства компании не разбиты долями и не расписаны по годам. Так что до 2055 года у «КрасКома» есть еще время вложиться в инфраструктуру, согласно обозначенной сумме.

Отметим, что альтернативы «КрасКому» на данном этапе в городе нет. И если суд удовлетворит иск прокуратуры, то компания все равно продолжит обслуживать сети, пока не появится структура, способная заниматься тем же самым.