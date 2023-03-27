«Мода, спорт и мечты»: красноярский «Деловой квартал» выпустил мартовский номер

Как всегда в этом месяце, основными героями номера стали женщины, которые строят свой бизнес. Но есть и другие интересные темы.

В Красноярске вышел мартовский номер журнала «Деловой квартал». Он традиционно посвящен женщинам-предпринимателям. Однако, как отмечает главный редактор красноярского ДК Юлия Чанчикова, гендерная повестка все больше сходит на нет в разговорах о бизнесе и особенностях его ведения в зависимости от пола основателя и (или) руководителя.

Женщин-предпринимателей становится все больше... Думаю, это связано с тем, что во времена неопределенности все больше востребованы те женские черты, которые раньше не особо ценились в бизнесе — гибкость, эмпатия, заботливость», — пишет Чанчикова в колонке редактора.

Как дань традиции, один из самых больших материалов номера посвящен, если и не сугубо женской теме, то уж точно той, которая напрямую ассоциируется с прекрасным полом — моде. А точнее, фэшн-индустрии в Красноярске. Журналисты поговорили с ведущими дизайнерами города о их видении происходящего в этой сфере.

Другой большой материал номера посвящен корпоративному спорту. Десять предприятий края, включая очень крупные, рассказали ДК о своей практике по организации физкультурно-массовых мероприятий и поддержке сотрудников, занимающихся спортом, также о том, какие задачи можно решать таким образом.

Также ДК прошелся по самым оригинальным офисам Красноярска, поговорив с их обладателями о том, какой смысл заложен в этих пространствах.

Помимо этого из номера можно узнать:

о чем говорили участники закрытого клуба «Миллиард» на Красноярском экономическом форуме;

как прошел первый форум «Код лидера», организованный TIKSAN GROUP, на котором 13 топовых бизнесменов Красноярска рассказали о своем пути к сегодняшнему положению«;

какие «фишки» будут реализованы в самом технологичном жилом комлексе Красноярска;

каких перемен ждать жителям правобережья в связи с появлением там жилого комплекса прогресс-класса;

в какой школе Красноярска детей действительно учат учиться ипрививают любовь к этому.

Традиционно новый номер «Делового квартала» распространяется по адресной подписке. Также его можно почитать в ряде кафе и ресторанов Красноярска, а pdf-версию можно полистать здесь.