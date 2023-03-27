Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.03
76,44
82,39
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Мода, спорт и мечты»: красноярский «Деловой квартал» выпустил мартовский номер

«Мода, спорт и мечты»: красноярский «Деловой квартал» выпустил мартовский номер
Иллюстрация: коллаж ДК

Как всегда в этом месяце, основными героями номера стали женщины, которые строят свой бизнес. Но есть и другие интересные темы.

#НОВОСТИ

В Красноярске вышел мартовский номер журнала «Деловой квартал». Он традиционно посвящен женщинам-предпринимателям. Однако, как отмечает главный редактор красноярского ДК Юлия Чанчикова, гендерная повестка все больше сходит на нет в разговорах о бизнесе и особенностях его ведения в зависимости от пола основателя и (или) руководителя.

Женщин-предпринимателей становится все больше... Думаю, это связано с тем, что во времена неопределенности все больше востребованы те женские черты, которые раньше не особо ценились в бизнесе — гибкость, эмпатия, заботливость», — пишет Чанчикова в колонке редактора.

Как дань традиции, один из самых больших материалов номера посвящен, если и не сугубо женской теме, то уж точно той, которая напрямую ассоциируется с прекрасным полом — моде. А точнее, фэшн-индустрии в Красноярске. Журналисты поговорили с ведущими дизайнерами города о их видении происходящего в этой сфере.

Другой большой материал номера посвящен корпоративному спорту. Десять предприятий края, включая очень крупные, рассказали ДК о своей практике по организации физкультурно-массовых мероприятий и поддержке сотрудников, занимающихся спортом, также о том, какие задачи можно решать таким образом.

Также ДК прошелся по самым оригинальным офисам Красноярска, поговорив с их обладателями о том, какой смысл заложен в этих пространствах.

Помимо этого из номера можно узнать:

  • о чем говорили участники закрытого клуба «Миллиард» на Красноярском экономическом форуме;
  • как прошел первый форум «Код лидера», организованный TIKSAN GROUP, на котором 13 топовых бизнесменов Красноярска рассказали о своем пути к сегодняшнему положению«;
  • какие «фишки» будут реализованы в самом технологичном жилом комлексе Красноярска;
  • каких перемен ждать жителям правобережья в связи с появлением там жилого комплекса прогресс-класса;
  • в какой школе Красноярска детей действительно учат учиться ипрививают любовь к этому.

Традиционно новый номер «Делового квартала» распространяется по адресной подписке. Также его можно почитать в ряде кафе и ресторанов Красноярска, а pdf-версию можно полистать здесь.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +13 градусовВ Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +13 градусов
  • 2ГИС назвал 33 лучших заведения общепита Красноярска2ГИС назвал 33 лучших заведения общепита Красноярска
  • Строительство красноярского аквапарка остановили из-за нехватки средств и оборудованияСтроительство красноярского аквапарка остановили из-за нехватки средств и оборудования
  • Министру экономики Красноярского края назначили заместителяМинистру экономики Красноярского края назначили заместителя
  • «Удивительное рядом»: коттедж за 98 млн продают в Горном«Удивительное рядом»: коттедж за 98 млн продают в Горном
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.