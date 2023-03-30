Евгения Потапчик: Мало «просто быть директором»

Красноярский завод стальных конструкций отмечает десятилетие. Директор предприятия поделилась тем, как руководить серьезным производством.

Красноярский завод стальных конструкций, в 2023 отмечает десятилетие. Строители и промышленники в Красноярске и крае знают КЗСК. И тысячи людей, которые думают, что не знают ничего о Красноярском заводе стальных конструкций, каждый день пользуются тем, чего без КЗСК могло бы и не быть — объектами Универсиады, зданиями культурных и медицинских учреждений и многим другим. Мы поговорили с Евгенией Потапчик, основательницей и директором КЗСК, о том, каково это — руководить таким серьезным предприятием.

Когда вы поняли, что станете предпринимателем?

— Склонность к предпринимательству у меня была практически всегда. Еще в юности я организовывала небольшие бизнесы, например по перепродаже одежды. Но они были не очень успешными. И сама эта деятельность — организация перепродажи товаров с наценкой — мне не очень нравилась. Тогда я пошла в найм — на должность менеджера по продажам металлопроката. Это было интересное занятие — я стала разбираться в металлопрокате и марках сталей. А в 2013 открыла собственное маленькое предприятие. С тех пор мы многократно расширились в занимаемой площади, парк оборудования укомплектован полностью.

Вы разбирались в металлопрокате, но продавать и руководить производством — это же совсем разные вещи. Что было самым трудным?

— Я много лет набивала шишки — получала драгоценный опыт. Организация технологических процессов в таком производстве, как наше — задача непростая. Это не серийное производство, где на конвейере штампуются одинаковые изделия. Почти каждый наш проект уникален, и мы выстраиваем работу заново. Отличаются изделия, их конструктив, антикоррозийные покрытия. Крайне важно, на каждом проекте грамотно организовать технику безопасности: работа у людей тяжелая, конструкции большие, любое ЧП чревато серьезными травмами.

Совсем молодая женщина руководит опытными работягами на производстве металлоконструкций. Вам приходилось сталкиваться с трудностями в связи с этим?

— Поначалу это было отдельной задачей — наладить общение с рабочими. На таком производстве мало «просто быть директором», который может наказать или уволить. Важно заслужить авторитет, тогда работа будет идти по-настоящему продуктивно. Это не было просто, но, как видите, предприятие работает и развивается. Значит, получилось.

Десять лет — это серьезный срок. Об итогах я не буду спрашивать: даже простое перечисление ваших проектов заняло бы, пожалуй, весь объем журнала. Спрошу о другом: какие цели вы ставите?

— КЗСК будет расширяться, наращивать объемы производства, отлаживать и автоматизировать процессы производства и управления. Пожалуй, это даже не цели, а планы, и мы уже их реализуем. Так же сейчас есть цели по улучшению условий работы и повышению уровня организационной культуры.

А лично у вас какие цели?

— Я годами учусь управлять стрессом, и у меня до сих пор не всегда получается. Ситуации на работе бывают разные, в том числе и тяжелые для меня, и в напряженном состоянии я провожу довольно много времени. У меня есть хобби — танцы, кулинария: так я немного заземляюсь. И я продолжу искать баланс между работой и своей личной жизнью.

А за что вы больше всего любите свою работу?

— За то, что я могу создавать. Для меня это важно — видеть и чувствовать, что я делаю что-то новое и полезное. Особенно я горжусь нашими объектами социальной сферы — а на каркасе из металлоконструкций их построено много. Это физкультурно-оздоровительные комплексы, школьные спортзалы, амбулатории, дом-интернат и объекты Универсиады. Новый корпус театра Пушкина тоже на металлоконструкциях. Мне важно, что я приложила руку к созданию того, что делает людей здоровее и счастливее. Поэтому именно социальные объекты я всегда стараюсь взять в работу в первую очередь, хотя это и сложнее, и не так рентабельно, как строить бесконечные производственные склады. И я очень рада, что могу на своем примере показать детям, как это здорово — создавать.