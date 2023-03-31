Сибирский фэшн: творчество или бизнес?

Уход зарубежных брендов обещал обернуться стремительным ростом российских фэшн-марок. Но конкуренция — далеко не единственное узкое место, которое нужно расшить для развития легкой промышленности.

«ДК» поговорил с основателями красноярских брендов о возможностях и сложностях локальной модной индустрии.

На дизайн одежды ​как бизнес смотрят единицы

Ирина Мерман

дизайнер, основатель бренда MERMAN

ИНДУСТРИЯ ИЛИ САМОЗАНЯТОСТЬ? Ключевой момент — цель, с которой конкретный человек заходит в модную историю. Чаще всего это желание реализовать детскую мечту — и этим все ограничивается. Глобальную задачу — сделать из любимого дела бизнес — на старте ставят перед собой единицы, чаще всего до этой мысли человек дорастает уже в процессе. Ровно так произошло со мной: сейчас я перестраиваю бренд на новые рельсы, где есть место не только творчеству, но и бизнесу — маржинальности, цифрам, маркетингу. Участие в показах, обратная связь от клиента — это важно. Но все же самая объективная оценка — это коммерческий успех бренда.

Чтобы сохранить энергию на творчество, участвую в принятии лишь ключевых решений, а всю операционку делегирую. Бизнесу учусь прямо в процессе. В России дают базовое дизайнерское образование, но тому, как развивать коммерчески успешные бренды, практически не учат. Мой путь — перенимать знания у тех, кто уже достиг результатов в этой сфере.

КЛИЕНТЫ. Основная тенденция сегодня — индивидуальность и самовыражение. Поэтому локальные дизайнерские бренды ценятся все больше, но тут есть «вилка»: клиенты хотят как бы кутюр, но по очень доступной цене. Дать эту цену, как правило, невозможно, потому что тогда экономика бренда не сложится.

Меняется и подход клиентов к одежде. Вещь уже не может быть просто красивой, сегодня она должна быть еще и функциональной. Если платье, то такое, чтобы пойти в нем и на деловую встречу, и на вечерний прием.

ВОЗМОЖНОСТИ И СЛОЖНОСТИ. Из-за ухода из России зарубежных марок масс-маркета очень многие люди открыли для себя локальные бренды — не только одежные. Для российских марок, особенно тех, кто предлагает изделия по ценам Zara и Mango, это отличный шанс, и многие его активно используют. Доходит до смешного: человек находит в соцсетях интересный бренд и вдруг обнаруживает шоурум этой марки буквально через дорогу от своего дома.

Если говорить о работе моего бренда — за последний год глобально мало что изменилось. Доступ к тканям и фурнитуре есть, как и раньше. Единственное, у клиентов бывает разное настроение: решение потратить деньги на новую одежду порой дается им непросто. В новых реалиях в целом стало больше непредсказуемости. Если раньше, к примеру, март одного года был плюс-минус похож на март года предыдущего, то сегодня нет никакой корреляции. Новый месяц — новые цифры и тенденции. Поэтому нужно быть внимательным и быстро адаптироваться.

ПРОФАЙЛ

MERMAN

Что делают: женская одежда — базовый дизайнерский гардероб.

Средняя стоимость изделия: 10 тыс. рублей.

География работы: Красноярск, онлайн-продажи по России.

Штат проекта: 4 человека.

Год запуска: 2018.

Задача дизайнера — найти грань между творчеством и бизнесом

Вера Буц

дизайнер, основатель бренда Buts8

ИНДУСТРИЯ ИЛИ САМОЗАНЯТОСТЬ? Для локальных брендов одежды сегодня время возможностей. Но занять место ушедших с рынка зарубежных брендов по щелчку пальцев не получится. Это работа по нескольким направлениям. Важно грамотно выстроить все этапы — от производства до продажи продукции. Важно определиться с позиционированием и транслировать индивидуальность рынку. Ты хочешь стать брендом качественной базовой одежды или брендом с узнаваемым стилем? Этот простой вопрос требует не только осмысленного ответа, но и постоянного фокуса, чтобы не изменять себе и оставаться понятным потребителю. Мне повезло: изначально знала, что хочу делать одежду, которая будет отличаться от всего, что есть на рынке. Одежду с изюминкой, ручным декором, которая будет приковывать взгляды к ее обладательницам. В то же время это абсолютно носибельные вещи, иначе бы ни о каком бизнесе, а тем более индустрии, не могло идти речи. Это важная для дизайнера задача — не оторваться от реальности и найти тонкую грань между творчеством и бизнесом.

КЛИЕНТЫ. В первый год я часто слышала, что Buts8 делает одежду, которая в Красноярске продаваться не будет. Отчасти это было правдой: то, что было суперактуально для Москвы, в Красноярске не покупали. Сейчас никаких различий нет. Клиенты и бренд растут вместе. От раза к разу бренд учится «говорить» про себя — демонстрировать одну и ту же вещь по‑разному: в образах на выход, в образах для обычной жизни, работать с инфлюенсерами. Растет и покупатель — он ценит качество: классные ткани, идеальные швы. Очевиден запрос выделяться, быть уникальным. Некоторые так и говорят: «Хочу, чтобы такое платье было только у меня».

ВОЗМОЖНОСТИ И СЛОЖНОСТИ. Развитие бренда упирается в дефицит кад­ров. Есть заказы, большие планы, в том числе на экспорт, а портных нет. Люди с профильным образованием хотят быть дизайнерами, никто не хочет изделия отшивать. Окончив текстильный техникум, молодежь скорее устроится в фитнес-зал, а не портным-закройщиком. Все классные специалисты сегодня — это швеи 45+. Их не переманить ни зарплатой, ни условиями: многие боятся перемен, выбирают «работу на себя» в подвальчике. Отдавать пошив на аутсорс — не наш вариант: это риски потерять в качестве.

В этом сезоне Buts8 был представлен в шоуруме на неделе моды в Париже. Это дало эффект — поступили заказы из нескольких новых для нас стран. Развиваться хочется именно в этом направлении: делать сильные коллекции, участвовать в неделях моды, презентовать бренд и работать на международном уровне. Я иду к этому и верю, что все получится.

ПРОФАЙЛ

Buts8

Что делают: женская одежда с элементами ручного декора.

Средняя стоимость изделия: 30…35 тыс. рублей.

География работы: Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай.

Штат проекта: 15 человек.

Год запуска: 2016.

Для развития фэшн-индустрии нужно сильное комьюнити

Евгений Филипчук

CEO бренда Feathers

ИНДУСТРИЯ ИЛИ САМОЗАНЯТОСТЬ? Интересные локальные бренды и индустрия — две большие разницы. В Красноярске фэшн-индустрия в самом зачатке, и не разовьется до тех пор, пока в городе не будет сильного комьюнити. Нужны площадки для общения, для выработки смыслов и идей, которые и будут двигать индустрию вперед.

Невозможно списать со счетов и специфику региона: он отдает предпочтение тяжелой промышленности и развивает соответствующие отрасли, готовит нужные этим отраслям кадры.

КЛИЕНТЫ. Самое важное тут — первое касание, особенно с теми, кто привык к качеству и среднему чеку условной Zara. Первое, что нужно сделать, — дать такому клиенту попробовать твой продукт. Пощупать, поносить — показать ему, что может быть по-другому: футболка на 500 рублей дороже, чем в Zara, но в разы качественнее. Потом такой клиент вернется, купит еще, и не только футболку.

Большую ставку во взаимодействии с клиентом делаем на смыслы и контент. Много работаем с блогерами, инфлюенсерами, лидерами мнений. Одежда сегодня, особенно для молодежи — это билет в определенный клуб и способ рассказать о себе.

ВОЗМОЖНОСТИ И СЛОЖНОСТИ. Твои идеи и амбиции могут быть запредельны, вопрос: кто будет воплощать их в жизнь? Кадровый потенциал отрасли слабый. Нет технологов, швей, управленцев. Единственное, что остается, — руководствоваться принципом «сделай своих специалистов сам». Совместно с нашим технологом пишем технологические карты, учебные программы, по которым потом учатся и работают сотрудники. А это деньги, и главное — время и энергия, которые уходят на рутину, а не на масштабные задачи.

ПРОФАЙЛ Feathers Что делают: стрит-фэшн. Средняя стоимость изделия: 5 тыс. рублей. География работы: Россия. Штат проекта: 15 человек. Год запуска: 2018. Рост фэшн-индустрии упирается в кадры

Яна Мишура

дизайнер, основатель бренда MISHURA

ИНДУСТРИЯ ИЛИ САМОЗАНЯТОСТЬ? Рынок изготовления взрослой и детской одежды — далеко не одно и то же. Middle-up-сегмент, в котором в том числе работаем и мы, не ставит в качестве первостепенной задачу дать низкую цену изделия — в приоритете другие ценности. Однако готовность платить за взрослую одежду — подчеркну, от локальных middle-up брендов — в регионе выше, чем за детскую такого же уровня.

Что еще ограничивает рост? Кадры. Многие мастера, особенно после пандемии, между коллективом и работой на дому выбирают последнее. Это большая проблема, которая не дает выстроить бизнес-процесс по канонам, когда дизайнер, конструктор, технолог, швеи работают сообща и в одном месте. Оптимизировав процессы внутри, применяя в том числе поточный способ производства, мы сможем дать оптимальную цену готового изделия.

КЛИЕНТЫ. Выбор одежды говорит о культуре и вкусе клиента. Это то, с чем должен работать дизайнер. Сейчас в детской одежде есть большой перекос в сторону удобства, и эстетика там далеко не на первом месте. Однако одежда может быть и удобной, и красивой!

Клиент, конечно, стал искушеннее. Если раньше готовое изделие можно было, условно говоря, сфотографировать на столе или на вешале и продать через сториз, то сегодня клиенту важен красивый визуал, наличие сайта и удобной доставки. Если съемки — то только профессиональные, и обязательно на моделях, что влечет допрасходы и отражается на стоимости изделий.

ВОЗМОЖНОСТИ И СЛОЖНОСТИ. Новые реалии не повлияли на работу моего бренда кардинально. До прошлого года марка в основном отшивала нарядные платья. Сейчас перешли на пошив повседневной одежды, но не потому, что ушли зарубежные бренды, а потому что я как конструктор одежды развиваюсь и могу делать больше. Задача сегодня — дорастить бренд до уровня европейских марок, оставшихся на рынке, и конкурировать с ними на равных.