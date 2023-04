ТОП офисов: от мансарды до стеклянных стен

Рекламное производство полного цикла занимает тысячу квадратных метров на двух этажах и многим запоминается не только рабочим пространством из десятка цехов, помещения для оклейки автомобилей с высотой потолка 10 м и опенспейса в отделе продаж. Удивляет кабинет руководителя Дмитрия Усатова, в котором располагается музыкальная студия и репетиционная точка для группы «5 утра».

Все началось с увлечения Дмитрия Усатова гитарой: его поддержала супруга Юлия и заняла место за синтезатором. Потом появились звукоизоляция, барабанная установка, несколько электрогитар и микшер, а на стенах — прожекторы светомузыки и постеры с любимыми группами. В центре кабинета разместилась инсталляция с легендарной обложкой пластинки группы Pink Floyd — The dark side of the moon. Все пространство обустраивали силами производства, даже коллектив группы собрали с помощью первого вопроса на собеседовании: «На каком инструменте вы играете?»

Цифры. • В 2023 рекламному производству «РЕШЕНИЕ» исполнилось 16 лет. • Одни из самых заметных объектов, которые изготовили на производстве, — вывеска длиной 67 м и стела высотой 18 м. • «РЕШЕНИЮ» присвоили I место по мнению профессионального сообщества на signforum в номинации «Комплексное оформление» за создание восьмиметрового зеркального кита.

Юлия Усатова, руководитель Рекламного производства «РЕШЕНИЕ»: