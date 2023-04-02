ТОП офисов: от мансарды до стеклянных стен

Офисы перестают быть просто рабочим местом и становятся уникальным деловым пространством. «ДК» составил топ офисов Красноярска, которые удивляют дизайнерскими решениями и изобретательностью.

ЧУДО «УМКА», ул. Вокзальная, 21

Летом 2022 к сети семейных центров добавилась локация, которую в «УМКЕ» называют просто «Мансардой» — первое пространство-трансформер. 120 квадратных метров зонированы и оформлены так, что подходят сразу для нескольких направлений: аренды, партнерства и реализации социально значимых проектов.

Сейчас в «Мансарде» есть коворкинг-зона для подростков, где они могут заниматься алгоритмикой и научными проектами, а также несколько отдельных пространств для семинаров и тренингов, фокус-групп и мозговых штурмов, арт-терапевтических мастер-классов и репетиций.

Цифры. • Максимальная емкость «Мансарды» — 70 человек, оптимальная заполненность — 20…30 человек. • От создания дизайн-проекта до начала работы в новом пространстве прошло два месяца. • «Мансарда» стала вторым пространством «УМКИ» на Вокзальной, 21: с 2017 там функционирует офис сети.

Татьяна Андреева, основатель сети семейных центров «УМКА»:

Это очень функциональное, живое и достаточно универсальное пространство: оно гибкое и свежее, с удобной геолокацией в центре города. Его можно повернуть в любую сторону: детскую, подростковую, взрослую, креативную, научную, деловую. В образовании говорят, что стены — третий учитель: в «Мансарде» они отражают нашу заботу, любовь, свободу выбора и проявления себя».

Digital-агентство Alente, ул. Мира, 105

Команда Alente разместилась в центре Красноярска только в феврале 2022 — до этого офис находился в деловом центре города на Взлетке. За год два полностью свободных этажа заполнили два опенспейса и три отдельных пространства: класс для внутреннего обучения, «тихий» кабинет для любителей тишины и «созвонов» и классическая переговорная комната. На каждом этаже разместили по лампе-«пауку», которые символизируют направление агентства — работу с глобальной сетью. Еще один заметный элемент в офисе Alente — организующая схема, где показаны все функции каждого сотрудника: от того, какую должность он занимает, до конкретизации результата деятельности его отдела. Цифры. • Между началом поисков помещения и созданием дизайн-проекта до начала работы в новом офисе прошло меньше полугода. • Сейчас в офисе оборудовано 36 рабочих мест, а по дизайн-проекту предусмотрены еще семь. • В 2023 Alente отметит в новом digital-пространстве 14-й день рождения. Елена Короткова, руководитель HR-отделения Alente: Хотелось по-настоящему комфортное и функциональное пространство — для нас важен уют, и чтобы люди не закрывались в своих уголках, а видели друг друга и максимально общались. Мы учли и пожелания любителей тишины, и потребность в отдельном помещении для встреч и «созвонов», но в целом личное общение в моменте рождает новые идеи, которые делают наш продукт и компанию еще круче! Это пространство такой функционал закрывает, а еще оно настолько просторное, что за день норму шагов можно выполнить!» Рекламное производство «РЕШЕНИЕ», ул. Анатолия Гладкова, 22, стр. 5 Рекламное производство полного цикла занимает тысячу квадратных метров на двух этажах и многим запоминается не только рабочим пространством из десятка цехов, помещения для оклейки автомобилей с высотой потолка 10 м и опенспейса в отделе продаж. Удивляет кабинет руководителя Дмитрия Усатова, в котором располагается музыкальная студия и репетиционная точка для группы «5 утра». Все началось с увлечения Дмитрия Усатова гитарой: его поддержала супруга Юлия и заняла место за синтезатором. Потом появились звукоизоляция, барабанная установка, несколько электрогитар и микшер, а на стенах — прожекторы светомузыки и постеры с любимыми группами. В центре кабинета разместилась инсталляция с легендарной обложкой пластинки группы Pink Floyd — The dark side of the moon. Все пространство обустраивали силами производства, даже коллектив группы собрали с помощью первого вопроса на собеседовании: «На каком инструменте вы играете?» Цифры. • В 2023 рекламному производству «РЕШЕНИЕ» исполнилось 16 лет. • Одни из самых заметных объектов, которые изготовили на производстве, — вывеска длиной 67 м и стела высотой 18 м. • «РЕШЕНИЮ» присвоили I место по мнению профессионального сообщества на signforum в номинации «Комплексное оформление» за создание восьмиметрового зеркального кита. Юлия Усатова, руководитель Рекламного производства «РЕШЕНИЕ»: Мы семья — и с Дмитрием, и с нашими сотрудниками, и это тоже некий концепт: я искренне верю, что человек работает лучше в дружественном окружении. Поэтому те, кто у нас побывал, становятся нашими лучшими друзьями. В любом случае, мы каждый день создаем яркий облик для любимого города и определенно должны начать с себя: почувствовать гармонию и красоту в собственном пространстве, перейти на новый уровень эстетики».

Телекомпания ТВК, ул. Водопьянова, 12

Телеканал занимает два этажа: на первом — отдел производства рекламных роликов, на втором разместили остальных сотрудников. Редакция существует в формате опенспейса и распределена по принципу взаимодействия друг с другом. Самая характерная черта офиса телеканала — оптимизация пространства: одна стена может использоваться для заметок, проведения планерок и обучения, смены локации в съемках. Расширить ограниченное пространство помогают стекла, которые отделяют съемочную студию от площади офиса.

Между этажами один из самых узнаваемых символов ТВК: стена «Моя прекрасная Россия будущего», созданная мультидисциплинарным художником Иваном Четвериковым. Во множестве рисунков в «детском» стиле отражено наболевшее и то, о чем мечтают красноярцы.

Напротив этой стены еще один знаковый для ТВК объект — стена с фотографиями всех ведущих.

Цифры. • От начала работы над дизайн-проектом до переезда в новый офис прошло меньше семи месяцев. • Весь коллектив насчитывает 120 сотрудников. • Самую большую комнату предоставили отделу продаж — в рабочее время там находятся 22 человека.

Вадим Востров, генеральный директор ТВК: