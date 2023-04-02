Опрос: Выходить в публичное пространство или оставаться в тени?

Сегодня большинство собственников бизнеса настроены качать личный бренд, так как видят прямую зависимость: успех бизнеса равно доверие и симпатии к личности основателя.

Для многих присутствие в соцсетях становится, по сути, второй работой, которая не только отнимает много времени, но и дает простор для творчества, открывает новые возможности саморазвития. Красноярские предпринимательницы, чьи лица узнаваемы, поделились опытом проявления личного бренда.

Анна Жираткова,

директор завода «Про-Ток»

— Долгое время я рассуждала так: «Разве кому-то интересны мои мысли как собственника завода?» А потом пришло понимание, что не просто интересны, но и круг этих людей довольно широкий — клиенты, бизнес-партнеры, подрядчики. Каждый из них хочет видеть за бизнесом человека и его отношение к своему делу. Важный нюанс тут: личный бренд — не замена бренда компании. На первом месте всегда качественные услуга и продукт, а твой рассказ об этом — это пусть и важное, но все-таки дополнение к ним.

Работу над личным брендом я воспринимаю как отдельный проект, который должен быть сделан на хорошем уровне. Поэтому привлекала имиджмейкера, прошла курс Юлии Чанчиковой по личному бренду. Свои страницы веду самостоятельно, и только тогда, когда мне есть чем поделиться. Тестировала разные подходы и поняла, что наибольший отклик у аудитории вызывают посты, которые написаны мной лично. Сейчас активно осваиваю видеоформат. Настраивать процессы сложно, но через время это станет рутиной и не будет отнимать много времени.

Измерить влияние личного бренда непосредственно на бизнес довольно сложно. Я ничего не продаю напрямую, а только рассказываю о работе завода. Но звоночки о том, что паблисити работает в плюс, все же есть. Это и обратная связь, и заявки, которые прилетают время от времени, и даже предложения по совершенствованию продукта от клиентов. Неоспоримое преимущество личного бренда и открытости в целом — это на корню пресекает любые домыслы и слухи, которые могли бы появиться, будь я собственником ноунейм. При этом всегда важно помнить, что выход в публичное поле подсвечивает тебя как фонариком. А значит, нужно четко понимать, какие ценности ты транслируешь. Как говорится, порой лучше жевать, чем говорить.

Дарья Нощик,

основатель студии MUAR.beauty, визажист

— Личный бренд никогда не был для меня целью как таковой. Всякий раз, когда меня соотносят с этим понятием, я, скорее, удивляюсь. Но и отрицать то, что моя активность в соцсетях со временем вылилась в узнаваемость, тоже нельзя. В моем случае личный бренд конвертируется в первую очередь в доверие ко мне и моим проектам. Самый яркий пример тут — доверие родителей, которые приводят своих детей ко мне как к визажисту. Точно знаю, что, как только я от первого лица начинаю говорить о том или ином проекте, интерес аудитории к нему вырастает. Это видно и по активности подписчиков, и по увеличению охвата.

Однако даже отслеживая эту взаимо­связь, я, как и в самом начале, продолжаю делать все по наитию. Выкладываю в соцсеть то, чем живу сейчас, что интересно и вызывает эмоции. В моем личном аккаунте нет контент-плана на месяц и страданий на тему «С чем же выйти в сториз?» Такой подход дает главное, ради чего люди подписываются, — возможность увидеть не персонажа, а живого, настоящего человека. Именно поэтому свою личную страницу я веду сама, и буду продолжать это делать и дальше. Был короткий эксперимент, когда мою страницу вел SMM‑специалист. Но не прошло и месяца, как стало понятно, что этот подход абсолютно не работает. Плюс мне и самой интересно вести соцсеть. Сейчас активно осваиваю новый формат — рилс, сама монтирую ролики.

Лично у меня нет задачи присутствовать на всех соцплощадках. Есть формат, где мне удобно и органично. Одно время была профессиональная потребность, и я развивала Youtube. Это, безусловно, интересный, но очень энергозатратный канал. «Телеграм» — пока не понимаю, в каком направлении там двигаться, хотя ресурс, безусловно, классный.

Жанна Прохоренко,

сооснователь магазинов LEBOX и LEBOX health

— В силу того, что я долгое время работала на телевидении, к моменту открытия LEBOX у меня уже была определенная узнаваемость. И, безусловно, это положительно повлияло на развитие новой сферы деятельности. Тебя знают в лицо, к тебе есть доверие — сделать покупку у такого человека и проще, и приятнее. Интересно, что сейчас уже мало кто помнит, что я была телеведущей. Первая ассоциация с именем Жанна Прохоренко — это LEBOX, что меня очень радует и, конечно, помогает в работе. Правильно сформированная репутация и имидж лица компании автоматически транслируются и на сам бизнес. Люди покупают у людей, даже акции и скидки не так влияют на продажи, как доверие к человеку, который стоит за компанией.

Телевизионный бэкграунд не только помог в формировании личного бренда, но помогает и сейчас — в ежедневной работе над ним. С удовольствием записываю сториз, где я, например, презентую новый продукт. С постами сложнее: для них нужна хорошая картинка. К слову, повысить уровень визуального контента — одна из текущих задач. Число подписчиков растет, и это хороший стимул выдавать качественный, интересный контент. PR-стратегии как таковой у меня нет. В развитии личного бренда стараюсь ориентироваться на лучшие примеры: наблюдаю за предпринимательницами из центральной части России, из-за рубежа. И эта насмотренность наталкивает на новые идеи для ведения соцсетей и позиционирования.

Что нужно для развития личного бренда? Главное — чем-то отличаться. Выбрать нишу, где ты можешь выступать как эксперт и — ключевое — соответствовать этой нише. К примеру, сфера бьюти требует от меня всегда безупречно выглядеть. Важное слагаемое — качественный контент, который будет подсвечивать и твою экспертизу, и твою индивидуальность.

Марина Сергеева,

основатель агентства

ключевых коммуникаций Keynex

— Конечно, личный бренд помогает развитию бизнеса: когда тебя знают как человека — твою историю и то, каким образом появилось твое дело, это формирует доверие. За каждым брендом стоит человек, и по тому, каковы личные качества руководителя, его ценности и цели, можно судить и о его компании. Например, если меня знают как человека ответственного и целеустремленного, то есть понимание, что и мой бизнес, и люди, которые в нем работают, будут заточены на достижение результата.

Так как моя работа заключается в разработке маркетинговых стратегий, она есть и для собственного продвижения: я за то, чтобы каналы и инструменты для продвижения были разнообразными и дополняли друг друга.

Если говорить о печатных изданиях, я выбрала те, где экспертами выступают предприниматели и руководители бизнеса. Мне важен статус издания — кого в нем публикуют и кто его читает. Размещение на специализированных онлайн-порталах я тоже использую, и в совокупности это эффективно.

Работа с социальными сетями и грамотное ведение профиля помогают в развитии проекта. Плюс сейчас страницами в соцсетях заменяют обмен визитками — это удобно.

И конечно, непосредственная коммуникация: без нее личный бренд не будет работать. Поэтому нужно присутствовать на мероприятиях и встречах, участвовать в конференциях, выступать в качестве спикера. Все это в комплексе и формирует образ бренд-эксперта.

Но заниматься им нужно постоянно, а это отнимает немало ресурсов, как физических, так и финансовых. Я сразу оценила временные затраты и пошла по пути ведения соцсетей совместно с профильным специалистом: тексты пишу сама, а публикует их мой SMM‑менеджер. Кроме него, меня поддерживает команда из дизайнера, фотографа и стилиста. Я не тот человек, кто зависает в «операционке»: то, что можно делегировать, я делегирую.

Над проектом работали:

Наталья Повольнова, Ирина Апуник