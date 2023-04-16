Олеся Волкова про травмы родительства и достаточно хороших родителей

«Стремясь быть идеальными родителями мы не только повышаем уровень собственного невротического напряжения, но и задаем своим детям невротические стандарты соответствия «несбыточно-идеальному».

Практически любая психотерапия рано или поздно выходит на тему травматического детского опыта. И к этому все уже давно относятся как к естественному развороту в работе с психологом-психотерапевтом. Все объяснимо: первые годы жизни человека проходят в достаточно ограниченном социальном окружении — мама, папа, дедушки, бабушки, братья и сестры. Если учесть, что 50% значимого для становления личности опыта человек получает в течение первых 5 лет жизни, то вполне закономерно, что и травмирующий опыт он приобретает во взаимодействии с членами семьи.

Травматический опыт не всегда основан на выраженном физическом и психологическом насилии, а зачастую случается в ситуациях несовпадения ожиданий и реальности. «Я хочу, чтобы было так!», а мир отвечает: «Нет».

Если проанализировать психологическую литературу, то среди признаков травмы выделяют:

высокую фоновую тревожность;

панические атаки, фобии;

чрезмерную эмоциональность, плаксивость, сентиментальность;

депрессию, упадок сил, хроническую усталость;

трудности в отношениях с окружающими, ощущение враждебности мира по отношению к себе;

сильное чувство одиночества, беспомощности, безысходности, ненужности этому миру;

различные психосоматические расстройства: головная боль, нейродермиты, астма, боли в мышцах и внутренних органах психосоматического генеза;

постоянное проживание разрушительного чувства вины или стыда;

компульсивные повторяющиеся действия (вынужденные, которым человек практически не может противиться), неуместные ритуалы и т. п.

навязчивые, надоедливые мысли, от которых трудно избавиться (обсессии): «А правильно ли я живу?», «А не болен ли я смертельной болезнью?», «А вдруг скоро наступит конец света?» и т. п.;

чрезмерную раздражительность, гневливость, агрессивность;

нарушения пищевого поведения: переедание, анорексия и т.д.;

проблемы со сном: слишком ранние просыпания, бессонница, ночные кошмары и пр.

Внимание, вопрос! Влияет ли на психоэмоциональное состояние взрослого человека появление детей и начало выполнения родительской роли? Могут ли быть связаны признаки психологической травмы с опытом родительства? Ответ ясен.

Если тема детской травмы и ее последствий ярко представлена в психологии, то о травме родительства практически нет информации, а ведь есть целый рад оснований для ее формирования. Это и упомянутые несовпадения ожиданий и реальности от того, что на самом деле представляет из себя роль родителя, и отсутствие опыта воспитания детей, и социальные стереотипы по поводу того, каким должен быть идеальный родитель, и страх быть источником той самой детской травмы, и отсутствие инструкции по эксплуатации» к данному конкретному уникальному ребенку…

Добавить в эту историю тот факт, что наблюдая за кризисами становления личности наших собственных детей, мы неизбежно внутри себя воспроизводим и заново проживаем собственную историю травматизации (ретравматизация) - и выходит, что родители проживают свою собственную уникальную травму родительства.

Родителями не рождаются. Однако практически у каждого родителя есть определенные внутренние установки на то, что если уж стал родителем, то должен идеально выполнять эту роль. Возможно ли это? Ответ: нет.

Стремясь быть идеальными родителями мы не только повышаем уровень собственного невротического напряжения, но и задаем своим детям определенные невротические стандарты соответствия «несбыточно-идеальному». Глядя на потуги мамы/ папы нести бремя идеальности, ребенок делает однозначный вывод о том, что и ему необходимо ориентироваться на определенные стандарты: нужно быть ребенком на «отлично», ошибаться нельзя.

Американский психоаналитик Дональд Вудс Винникот однажды сказал, что «детям не нужна идеальная мама, детям нужна ДОСТАТОЧНО ХОРОШАЯ МАМА». И этим спас всех родителей.

Достаточно хороший родитель — он живой, чувствующий, искренний, иногда уставший, иногда яркий, иногда…разный. И рядом с таким родителем детям расти легко и счастливо.

Поэтому мой клуб так и называется — «Клуб достаточно хороших родителей».

На встречах клуба мы говорим о том, с какими трудностями родители встречаются и находим способы преодоления этих трудностей, мы делимся опытом успешности и неуспешности в непростом деле родительства, мы изучаем с точки зрения прогрессивной психологии, чем взрослый взгляд на мир отличается от детского.

Приглашаю не оставаться в иллюзиях идеального родительства, а получать поддержку от сообщества уже состоявшихся достаточно хороших родителей!

Олеся Владимировна Волкова,

доктор психологических наук, доцент,

основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» и

клуба «Достаточно хороших родителей».