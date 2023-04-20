Штрафы за нарушение квот по выбросам могут помешать экологической модернизации предприятий

В Госдуме рассмотрят поправки, предполагающие введение оборотных штрафов для предприятий, превышающих установленные квоты по вредным выбросам.

Штраф может составить от 1/20 до 1/10 от суммы выручки за год. Как считают эксперты, такая мера может негативно сказаться на возможности компаний инвестировать в экологическую модернизацию производств. В частности, об этом в средствах массовой информации заявляет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По словам президента РСПП, решение о введении штрафов искажает суть проводимого на протяжении более трех лет эксперимента по квотированию выбросов. В том числе, новый законопроект исключает возможность для промышленных компаний не достигать установленных квот выбросов в срок до 2026 года, если для этого есть объективные причины. Напомним, вместо этого бизнес проводил компенсационные мероприятия, которые бы улучшали атмосферный воздух на территориях. Данный эксперимент рассматривался многими компаниями как законный и разумный способ обеспечения баланса между задачами постепенного сокращения выбросов и техническими ограничениями, влияющими на этот процесс.

Однако «правила игры» для участников эксперимента по квотированию кардинально меняются непосредственно в ходе его проведения: компании лишаются одного из существовавших способов обеспечить соблюдение требований законодательства, и одновременно с этим для них многократно возрастают риски, связанные с невозможностью достижения квот выбросов в установленный срок», — указывает Шохин в официальном письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Кроме прочего, сейчас компании действуют в условиях, когда западное инновационное оборудование практически недоступно. Несмотря на то, что все ключевые загрязнители – участники федерального проекта «Чистый воздух» заявляли о намерении продолжать экологические проекты, санкции серьезно мешают в достижении допустимых показателей по выбросам и заставляют сдвигать проекты по срокам. Соответственно, новые поправки почти неизбежно приведут к изъятию у бизнеса значительного объема средств.

При этом, как подчеркивают представители бизнес-сообщества, властям не удастся направить полученные за счет штрафов деньги на повышение качества воздуха в городах, так как улучшить показатели смогут лишь сами предприятия за счет уже начатых и запланированных экологических инвестпрограмм. Эксперты также отмечают тот факт, что оборотные штрафы в размере до 10% от годовой выручки в среднем фактически соизмеримы объемам экологических инвестиций компаний.

Взысканные с предприятий-участников эксперимента по квотированию штрафы в предлагаемом размере, с одной стороны, не смогут быть направлены государством на мероприятия по охране атмосферного воздуха в городах присутствия таких предприятий, поскольку никаких иных способов достижения требуемого качества атмосферного воздуха, кроме непосредственно снижения выбросов от основных эмитентов, не существует, а с другой — одновременно лишает организации возможности осуществить необходимые для сокращения выбросов инвестиции», - говорится на сайте EcoStandard.journal.

Напомним, в Красноярском крае к городам-участникам федерального проекта «Чистый воздух», где выбросы должны быть сокращены до 2026 года, относятся Норильск и Красноярск.