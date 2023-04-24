Сопротивляться строительству небоскребов — это все равно что бороться с ходом времени

Российские города стремительно растут вверх. Однако, вопреки очевидному тренду, застройщики вынуждены пробиваться к звездам через тернии градостроительной политики. Красноярск не исключение.

Высотные здания наряду с метро — лучшая лакмусовая бумажка экономической активности и развитости территории. Речь не только о столицах. Несколько небоскребов есть в Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону. Не отстает и восток России — 44-этажный ЖК «Аквамарин» стал новым символом Владивостока. Красноярск с точки зрения небоскребостроения оказался в архитектурной «яме», споры о допустимой этажности домов в городе возникают до сих пор. Нужна ли Красноярску жизнь на высоте? Своим мнением делится Аркадий Власов, главный архитектор ГСК АРБАН.

— Небоскребы, высотные акценты — это не только маркер столичности и прогрессивности территории. Это то, что определяет в широком смысле слова лицо города — как сейчас, так и несколько столетий назад. На акварелях Сурикова архитектурный облик Красноярска запечатлен как запоминающийся одно-, двухэтажный город, яркий и интересный по силуэту. Главные акценты в этом облике — это не деревянные и зачастую крайне искусные дома, а храмы. Их местоположение и форма во многом и определяют индивидуальность Красноярска того времени. Купола храмов притягивают взгляд, создают систему координат и само место делают знаковым.

Высотные акценты — это то, без чего облик городского пространства не складывается вовсе. Яркий пример — малые города России, которые часто упрекают за безликость и серость. Причина не только в типовой застройке, но и в повсеместном отсутствии архитектурных доминант — что называется, глазу не за что зацепиться. Именно такие акценты (сейчас это уже не храмы, как в XIX веке, а небоскребы) становятся элементом, вдыхающим в город жизнь.

Неудивительно, что по мере развития в городах, в первую очередь в городах-миллионниках, появляются все новые и новые высотные доминанты. Так было с легендарными сталинскими высотками в Москве. С момента их возведения столица не раз вырастала ввысь, и на каждом из этих витков создавались новые акценты. Сегодня это Москва Сити — наивысшая доминанта столицы.

Однако высотки — это не только про облик и эстетику города. Пионеры в области высотного строительства, Чикаго и Нью-Йорк, руководствовались весьма рациональными причинами. Строительство небоскребов там было в известной степени решением вынужденным, связанным с дороговизной земли и неразвитостью горизонтальных коммуникаций.

С этими проблемами не понаслышке знаком и Красноярск: земля в городе дорогая, площадки под застройку можно пересчитать по пальцам, а расти вширь город не готов: как минимум, это огромные ресурсы на прокладывание сетей. Результат налицо — застройщики стремятся по максимуму использовать отведенную им площадку. Из-за этого поднимается средняя этажность, а город лишается архитектурных доминант.

Если смотреть на правый берег с Коммунального моста, единственное, что можно увидеть, — частокол домов, которые сливаются в одну 25-этажную стену длиной примерно в полкилометра. Отсутствие доминант и высотных акцентов превращает жилую застройку в море из домов, в котором тонет облик города.

Хороший пример, как может и должно быть иначе, в России показывает Екатеринбург, лицо которого без небоскребов сегодня сложно представить. Высотные здания не просто расставляют необходимые акценты, но и подтягивают за собой внешний облик окружающей территории и в лучшую сторону меняют статус места.

Строительство высотных зданий будет и дальше оставаться общемировым трендом еще и потому, что только небоскребы позволяют человеку жить, работать, отдыхать в одном месте. Собирая в себе максимум функций и возможностей, небоскреб позволяет отказаться от личного автомобиля, а это забота об экологии и устойчивом развитии.

Есть ли аргументы против строительства небоскребов? Большинство из тех, которые мне доводилось слышать, носили не объективный, а субъективный характер. Но рост городов ввысь, а значит, и необходимость в новых высотных доминантах — это объективная данность. Отрицать ее — все равно что бороться с ходом времени: проигравший в такой схватке заранее известен.

ОПРОС:

Нужны ли Красноярску небоскребы?

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