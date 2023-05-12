Рейтинг «ДК»: лидеры банковского рынка 2023

За вызовами, с которыми российская экономика столкнулась в 2022, прочно закрепилось определение «беспрецедентные». Одним из первых под непосредственное влияние новых реалий попал финансовый сектор.

Введение санкций в отношении кредитных организаций и реального сектора грозило обернуться полномасштабным финансовым кризисом. Однако благодаря комплексу мер — масштабным программам поддержки со стороны Банка России и Правительства РФ, а также значительным регуляторным послаблениям для кредитных организаций — банковский сектор в рекордные сроки научился работать по-новому.

Именно банки стали посредником в задаче трансформации российской экономики — от поиска новых поставщиков и рынков сбыта до новых способов оплаты товаров и замещения внешнего финансирования.

Несмотря на снижение деловой активности, корпоративный кредитный портфель банков активно увеличивался — общий прирост по итогам 2022 составил 14% (+7,2 трлн руб.)

В первую очередь кредитную активность бизнеса стимулировали льготные госпрограммы.

Ипотека была главным драйвером роста розничного кредитования: +2,4 трлн руб., или 20%, в сравнении с 2021.

Как следует из публичной финансовой отчетности крупнейших банков, в 2022 многие из них существенно просели в прибыли, а в ряде случаев вышли на убытки по итогам года.

Главная причина — значительный рост резервов и убытки от валютной переоценки.

ТРЕНДЫ

Сергей Журавлев

управляющий Отделением Красноярск Банка России

В 2022 Банк России использовал все свои полномочия и инструменты для стабилизации ситуации, чтобы финансовая система с минимальными потерями прошла сложный для экономики страны период. Реагировать пришлось на введенные санкции, курс рубля стремительно падал, одновременно обваливались фондовые индексы. Из-за неопределенности начался потребительский ажиотаж, цены резко выросли. В феврале Банк России поднял ключевую ставку до 20% для поддержания финансовой и ценовой стабильности. Были введены регуляторные послабления и ограничения на движение капитала. Такие радикальные меры помогли сохранить устойчивость финансового сектора, стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Остановка торгов на бирже весной позволила не допустить коллапса фондового рынка. Уже в апреле Банк России начал снижать ключевую ставку. К сентябрю она опустилась до 7,5% и сейчас остается на этом уровне. Главный результат — финансовая и ценовая стабильность были сохранены, так же, как и устойчивость финансовых институтов, продолжается кредитование бизнеса и населения.

Антон Милютин

управляющий Красноярским отделением Сбербанка Прошедший год поставил огромное количество вызовов для всей экономики. Сбер активно помогал своим клиентам справиться с ними, принимал участие во всех госпрограммах поддержки. Как результат, интерес клиентов к решениям и продуктам банка, в том числе и высокотехнологичным, только рос. Это подтверждается ростом числа корпоративных клиентов — их количество увеличилось почти на 14 тыс. По итогам 2022 по программам господдержки бизнеса банк в Красноярском крае одобрил около 1600 кредитных заявок более чем на 7,3 млрд рублей. Еще одно подтверждение — рост кредитного портфеля в сегменте малого бизнеса: за 2022 в Красноярском крае рост составил 37%. По сравнению с 2021 общее количество кредитующихся клиентов Сбера увеличилось на 30%. Для максимально комфортного использования наших сервисов банк не только развивал цифровые решения, но и предлагал клиентам множество нефинансовых сервисов.

Ольга Степанова

директор территориального управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия Азиатско-Тихоокеанского банка

Весной 2022, прежде всего в марте…апреле, объемы кредитования заметно снизились. Однако период охлаждения рынка оказался значительно короче, чем ожидалось. Оживление рынка началось уже в мае, а далее этот тренд — как в сегменте физических, так и юридических лиц — только набирал обороты. Один из главных факторов роста интереса к кредитным продуктам — снижение ключевой ставки, как результат — условия по кредитам стали более доступными и привлекательными. Основной драйвер кредитования в сегменте физических лиц — ипотека, развитие которой стимулировали госпрограммы кредитования. Востребованы также автокредитование и кредитные карты с льготным периодом кредитования. Позитивный сигнал: бизнес все чаще обращается за кредитованием не только на поддержание текущей деятельности, но и в рамках новых задач развития, благодаря поддержке госпрограмм для малого и среднего бизнеса. Рост депозитного портфеля стимулировали достаточно привлекательные ставки. Наряду с конкурентными условиями по банковским продуктам главные запросы клиентов к банку сегодня — это партнерское взаимодействие и качество обслуживания.

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* Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют крупнейшие федеральные и региональные банки, действующие на территории Красноярского края на 01.04.2023.

Как проводился отбор участников

На первом этапе «ДК» получил экспертные комментарии и проанализировал открытые аналитические источники по банковскому рынку региона. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг Красноярского края. На втором этапе «ДК» разослал банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности.

По каким показателям ранжируются участники

Исследование банковского рынка состоит из двух рейтингов.

Первый — рейтинг федеральных и региональных банков, работающих в Красноярском крае наиболее активно. Основной показатель для ранжирования — активы банка по итогам 2022, трлн руб. (Приведены показатели по банку в целом, источник информации — данные публичной отчетности банков по РСБУ).

Второе исследование — рейтинг филиалов банков в Красноярском крае. В рейтинге представлены банки, предоставившие данные по деятельности в ответ на запрос «ДК».

Основной показатель для ранжирования — кредитный портфель в КК на 01.01.2023, млрд руб.

Рейтинг подготовила Наталья Повольнова