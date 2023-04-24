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Вопрос о будущем здания ДК КрасТЭЦ в Красноярске оставили до лета

Вопрос о будущем здания ДК КрасТЭЦ в Красноярске оставили до лета
Иллюстрация: 2gis.ru

Депутаты красноярского Горсовета обсудили перспективы использования здания бывшего ДК КрасТЭЦ. Инвестора, готового вложиться в ремонт объекта, власти не могут найти уже 7 лет

#НОВОСТИ

Городские депутаты вновь обсудили вопрос использования здания бывшего ДК КрасТЭЦ. Объект был построен в 1957, многое повидал на своем веку и в 2016 его закрыли. Здание принадлежит муниципалитету, город вынужден ежегодно оплачивать его охрану.

По словам руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Натальи Павлович, власти уже уже 7 лет не оставляют попыток найти инвестора, который вложился бы в ремонт здания. При этом, сохранив его социальную направленность.

За 7 лет таковых не нашлось. Что, впрочем, неудивительно. По условиям муниципалитета здание должно сохранить социальную функцию и исторический облик. Однако состояние его настолько оставляет желать лучшего, что сроки окупаемости такого проекта сложно прогнозировать.

Здание не признано объектом культурного или исторического наследия, памятником культуры. Поэтому его не внесли в список объектов, которые планируют ремонтировать к 400-летию Красноярска. На торги здание также не выставляли.

Для принятия какого-то решения депутаты запросили дополнительные сведения: в какую сумму обойдется реконструкция, можно ли попытаться втиснуть ДК КрасТЭЦ в список объектов на восстановление к 400-летию Красноярска и т.д.

В следующий раз дальнейшую судьбу ДК КрасТЭЦ депутаты обсудят в начале лета.

Автор: Петр Савельев
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