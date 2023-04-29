«По-домашнему правильные отношения»: каким встречает 12-летие «Серебряный дождь»

Алексей Аверин о том, почему проекты «Серебряного дождя» становятся частью городской жизни и что радиостанция готовит для своих слушателей накануне 12-го дня рождения.

В мае 2011 прошел первый эфир «Серебряного дождя — Красноярск» — в этом году радиостанция отпразднует день рождения в 12-й раз. Пока подготовка к одному из главных красноярских FM-событий набирает обороты, «Деловой квартал» побеседовал с Алексеем Авериным, директором радиостанции о том, почему проекты «Серебряного дождя» становятся частью городской жизни и что радиостанция готовит для своих слушателей накануне дня рождения.

Традиционному медиа удается сохранять спокойствие и себя во время постоянных изменений?

— Турбулентность, в которой мы находимся сейчас, кажется более стабильной, чем время пандемии: тогда малый и средний бизнес — основные клиенты радиостанции, остановили работу, и рекламный рынок заморозился вместе с ними. В тот период даже федеральные СМИ испытали серьезный шок, и мы тоже полностью пересмотрели функционирование станции и проектов. С 2019 мы даже ни одного концерта не сделали, а ведь с самого запуска проводили по несколько в год. Но в 2022 уже запустили FUN BIG SUMMER вместе с «Бобровым логом»: все лето каждые выходные организовывали выступления местных артистов, мастер-классы, интерактивные площадки. Мы пошли в этот проект, потому что считали: жизнь продолжается, и людям, которые остались здесь, необходимо что-то яркое и вдохновляющее.

К счастью, творческие люди не перевелись, многие из них пытаются насытить город событиями. Хочется, чтобы Красноярск стал местом постоянной креативной реализации, но сейчас в городе ощущение некоего вакуума относительно грандиозных массовых ивентов.

Конечно, ситуация изменилась и на концертном рынке, но мы стараемся придумывать и реализовывать: например, 10 мая привезем «Братьев Грим» — это будет первый концерт спустя три года затишья.

Как работает экосистема красноярского «Серебряного дождя» сегодня?

— К 2023 нам удалось удержать множество позиций. Утренняя программа набирает обороты, мы экспериментируем с новостями, зовем в гости виниловых диджеев, запустили Top Shazam. К нам приходят новые ведущие, да и старые никуда не ушли. Думаю, можно говорить о том, что головной «Серебряный дождь» изменился — стал еще более умным радио, и станция выходит на новый виток развития. После коронавируса и спецоперации нам уже ничего не страшно, поэтому вектор только вверх.

Изменились ли каналы продвижения в контексте мировых тенденций и устойчивого тренда на мультиформатность?

— В нашем случае инструменты меняются всегда: в зависимости от конкретного проекта, его партнеров, команды и времени.

Мы делаем все, чтобы развиваться, чувствовать мейнстрим, и одновременно с этим оставаться интересными себе, нашим слушателям и ценителям того, что мы делаем. Но на самом деле, если проект нравится сообществу, он начинает жить сам по себе: люди подхватят его и понесут дальше.

Например, некоторые книжки из нашего Общественного шкафа могут собрать по десять записей и вернуться назад; блогеры там деньги прячут, как в «Орел и решка» — в этом плане мы стали трендмейкерами. Так же и с нашим автобусом: мы привозим его на все свои мероприятия, и если его видят, сразу понимают — здесь что-то затевает «Серебряный дождь». Наша стеклянная студия, которая появилась еще 12 лет назад, тоже стала ноу-хау: впервые люди прямо с улицы могли увидеть, как работает радиостанция, и это до сих пор побуждает включать и слушать. За 12 лет нам удалось выстроить с аудиторией, да и с городом в целом по-домашнему правильные отношения, для людей наше название уже как знак качества.

Фирменный слоган, который давно и широко известен: «Серебряный дождь — не просто радио, это стиль жизни» — а какой он в 2023?

— Когда 13 лет назад, еще работая на телевидении, я задумался о радиостанции, то хотел открыть то, что с удовольствием буду слушать и делать сам. Я перебрал великое множество радио, и «Серебряный дождь» меня абсолютно поразил. Когда я съездил в Москву и увидел, как ребята горят проектом, то сразу понял: это созвучно тому стилю жизни, которого я хотел бы — и не прогадал. Когда наши сотрудники приезжают туда, они тоже чувствуют себя как дома

Мы всегда даем возможность реализоваться тем, кто у нас работает, и благодаря этому радиостанция действительно становится стилем жизни.

Мы вместе делаем интересное дело, которое нам нравится; это ведь наша жизнь, зачем ее проживать плохо?