Ольга Хренкова: «Реджио-подходу близок дух предпринимательства»

Основатель реджио-школы «Маяк» о том, как выбрать школу-партнера, чтобы совместно раскрывать потенциал ребенка.

Времена, когда ребенка отдавали в «школу рядом с домом», давно канули в прошлое. Сегодня родители выбирают школу-партнера, чтобы совместно раскрывать потенциал ребенка с учетом его интересов и способностей. Рассказываем о том, кто и почему выбирает реджио-школу «Маяк».

Синхронизация ценностей

Ольга Хренкова, основатель «Маяка», называет родителей детей, которые здесь обучаются, мотивированными и вовлеченными.

— Для нас очень важно находиться с семьей в осознанном партнерстве. В первую очередь оно строится на принципе соучастия. Именно родители построили первую реджио-школу в Италии — после кровопролитной войны, буквально на обломках разрушенной жизни. С тех пор включенность родителей стала частью ДНК реджио-педагогики.

Интересный факт. У нас очень активные папы. Обычно тема воспитания и образования в семье отдается мамам. Отцы появляются в школах крайне редко. Но только не наши. Именно папы организуют спортивные площадки для тренировок по теннису и футболу, занятия по шахматам и конфликтологии, квесты, творческие мастер-классы, ТРИЗ-погружения. С папами ребята узнают об археологических раскопках в нашем крае и о настоящей подготовке к походу и жизни в палатках. Реджио-отцы не просто делятся своими успехами, но и организуют реальную практику знакомства с миром взрослой жизни.

Так, благодаря папе-врачу дети побывали в клинике и вместе смогли сделать ЭКГ, узнали многое о головном мозге по снимкам. Папа-музыкант организовал настоящее погружение в исследование ритмов и движения. И папа же стал главным строителем, основателем школы «Маяк», поверив в силу и ценность образования, — рассказывает Ольга Хренкова.

Поход вместе с папами

Как понять, что эта школа подходит ребенку? Что именно здесь ему будет комфортно, психологически безопасно, интересно? Ольга Хренкова считает, что при выборе школы важно синхронизировать ценности.

— Все семьи разные, и я принимаю тот факт, что реджио-педагогика может войти в диссонанс с ценностями той или иной семьи. Это нормально. Нередко на собеседовании с родителями я сама предлагаю им сделать выбор в пользу другой частной школы.

Несмотря на успехи и достижения наших учеников, мы против культа побед. Прежде всего мы создаем психологически комфортную среду для ребенка, где его усилия и стремление к победам поощряются, но не менее ценится опыт участия, ошибок и даже проигрыша.

В выдающихся образовательных мировых проектах педагоги не исправляют все красной ручкой, а говорят детям: «You can try many times. Never mind». Таланты раскрываются там, где нет стресса, насилия, нездорового нарциссизма. Реджио-подход основан на том, что ребенок является архитектором своей жизни и у него есть сто языков для самовыражения. Педагог — соавтор и соученик ребенка, гид и исследователь, а не единственное авторитетное лицо. Образование детей происходит проектным методом. Также важна открытость того, что происходит в школе, — объясняет Ольга Хренкова.

Только в «Маяке»

Один из частых вопросов родителей при выборе школы: по каким программам ведется обучение? В «Маяке» практикуется интегрированный подход на основе программы «Школа России» и реджио-педагогики с опорой на проектную деятельность. Основная программа усилена модулями: шахматы, хореография, финансовая грамотность, программирование, творческая мастерская, авторские проекты «Грызть понемногу» и «Ателье смыслов».

Хореография дополняет уроки физкультуры — дети «Маяка» очень подвижные, пластичные, свободные в движениях. Шахматы не только тренируют мозг, задействуя оба полушария. Они развивают концентрацию, учат решать задачи, используя разные стратегии, выигрывать и проигрывать, сохраняя спокойствие, волю к победе. Программирование в «Маяке» преподается так, что помимо вычислительного мышления формируются навыки креативной деятельности, проектной работы, сотрудничества, нешаблонных подходов в решении сложных задач. Финансовая грамотность — еще один эксклюзив «Маяка». Во-первых, потому что направление открыто для школьников младших классов и даже дошколят. Во-вторых, финансовая грамотность преподается таким образом, что дети не только узнают принципы финансовой независимости и безопасности, учатся обращению с деньгами и планированию личного бюджета, но и проживают сценарии обогащения и потери денег, учатся управлению ресурсами.

— Во время деловой игры на уроке финансовой грамотности один из учеников стал самым богатым мальчиком в школе. Однако другие дети восприняли это без энтузиазма и даже решили, что теперь не надо угощать его, ведь он все может купить себе сам. А «разбогатевший» мальчик пережил недетский опыт: финансовый успех не равен счастью: когда ты оказываешься на вершине, там может быть одиноко. Ситуация была проработана с психологом и педагогами через рефлексивные круги, где дети учатся задаваться вопросами, сотрудничеству и способности радоваться успехам друг друга, — рассказывает Ольга Хренкова.

Сердцем школы является «ателье» — пространство для творчества вне шаблонов и границ. Здесь можно из материалов открытого назначения создать все что угодно: смастерить ракету, слепить динозавров из глины, построить макет города, написать картину за мольбертом, придумать дизайнерские платья из бумаги и даже организовать выставку в стиле Пикассо.

«Ателье смыслов» — проект, который существует только в реджио-школе «Маяк». Это мастерская, где в микрогруппах придумываются и создаются проекты в разных направлениях. «Ателье смыслов» одновременно «песочница» будущих предпринимателей и креаторов, комьюнити-практика и способ проживания жизни в деятельности. Дети создают собственные книги, предметы декора, игры.

— Одна из отличительных черт реджио-детей — умение слышать друг друга, вести диалог и работать в команде. Это командные дети, причем формирование нашей командности строится на том, что важен, ценен и видим каждый, — отмечает Ольга Хренкова.

Пространство свободы

Реджио-школа «Маяк» расположена в экологически чистом, природном районе Красноярска. В окна школы заглядывают сосны. Над крышей возвышаются скалы. В закрытом дворе проходят безопасные прогулки под присмотром наставников. В течение дня — школа работает с 9:00 до 18:00 — дети успевают посетить разные занятия, сделать уроки, поиграть во дворе, несколько раз поесть и просто отдохнуть в библиотеке или комнате тишины.

— В реджио-педагогике место, окружающая среда имеют значение.

В архитектуре и дизайне школы «Маяк» нет классно-коридорной атмосферы, здесь дышащий масштаб, уют, красота, свобода и много света. Это пространство полностью отражает дух нашей школы. Важно и то, что дети, находясь целый день в коллективе, постоянно обучаясь и занимаясь, имеют возможность выдохнуть.

Мы стараемся равномерно распределить занятия в течение дня и оставляем свободное время, которое можно провести уединенно, — рассказывает Ольга Хренкова.

День рождения «Маяка»

Возвращаясь к теме выбора школы, Ольга Хренкова отмечает, что среди реджио-родителей много предпринимателей. Это люди, которые ценят свободу и независимость, знают, что успешный бизнес — это всегда вызов, креативные решения и одновременно способность к диалогу и партнерству.

— Ценности реджио-школы близки духу предпринимательства. Мы не про жесткую систему, но всегда про выбор, личную ответственность и интерес к новым знаниям и к жизни как таковой. Если вы, как и мы, считаете, что образование вдохновляет жить, приходите к нам в «Маяк» знакомиться. Самые правильные инвестиции — те, что мы вкладываем в наших детей, — резюмирует Ольга Хренкова.

СПРАВКА «ДК» Реджио-школа «Маяк» — школа полного дня, которая работает 10 месяцев в году. В 2017 Ольга Хренкова, основатель «Маяка», в общероссийском исследовании стала «Лидером инноваций в образовании». В 2020 «Маяк» был признан лучшим проектом в номинации «Частное образование» премии «Человек года». В 2022 Ольга Хренкова — финалист Всемирного конкурса молодых предпринимателей GSEA в номинации «Инновации». «Маяк» является ресурсным центром для педагогов России, осваивающих новые образовательные практики. Реджио-школа сотрудничает с именитыми педагогами и профессорами нашей страны. Школа «Маяк» — осознанная инвестиция в образование ребенка. Здесь дети учатся делать выбор. Здесь каждый является частью большего.

Удачный, Троицкая 22

+7 (391) 271-40-37

reggiomayak@gmail. com

реджиомаяк.рф

