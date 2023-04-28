Мы честны с детьми, родителями и с собой: новые смыслы в образовании Красноярска

Инна Шамрай, основатель Школы твоих достижений «Солнечный город» — о честности и ценностях в образовательном процессе, тонкостях средовой педагогики и поиске уникальности в самоценности.

В турбулентное время каждой семье требуется усиление точек опоры. Среди самых важных — вера в то, что будущее есть. Это будущее в счастье и успешности наших детей, ради которых мы не готовы отказываться от планирования долгосрочных перспектив. Одной из решающих инвестиций становится образование. Как выбрать действительно свою школу и на какие факторы обращать внимание, «Деловой квартал» разбирался вместе с Инной Шамрай.

Пространство осмысленности

Образовательная экосистема «Солнечного города» росла вместе с воспитанниками: к 2023 частный детский сад на 500 детей, начавший работу в 2004, стал первой и единственной в Красноярске частной школой полного цикла для детей с первого дня жизни до 15 лет, имеющей государственную аккредитацию.

— Мы работаем в рамках ФГОС, с необходимыми лицензиями и аккредитацией, — объясняет Инна Шамрай в разговоре с изданием.

Образовательную экосистему не позиционируют как антагониста традиционной системы. Главное отличие от общеобразовательных учреждений — обучение проходит не в рамках стандартного квадрата программы, а формируется на основе персонального запроса конкретного ученика и его семьи.

— Мы работаем в четком концепте: собрать настоящую команду истинных учителей и непрерывно возвращаться к замыслу школы с опорой на академическую успешность и образовательную субъектность, естественно, в рамках лицензии и государственной аккредитации, — говорит Инна Шамрай.

Сейчас «Солнечный город» проектирует две школы на 300...500 детей и подростковый пансионат в экосистеме Красноярска. Ее основатель уверена: будущее за индивидуализированным образованием, где ярок и заметен каждый ребенок, а глубокое обучение начинается задолго до школы.

Все начинается с «Гнезда»

«Гнездо» — уникальное в городе пространство, где дети от шести месяцев до полутора лет и их родители могут заниматься с экспертами младенческого развития. Здесь малыши совершают свои первые открытия и осознают собственное тело. Родители же учатся каждый день замечать их маленькие победы, не упускать их потребности и перспективы.

Это возможность вместе со своим ребенком проживать первые открытия: чувствовать себя, знакомиться с собой, выбирать, удивляться. Формируется культура осознанного родительства, — говорит руководитель «Солнечного города».

Когда ребенку исполняется полтора года, он готов к переходу на следующую ступень — тоддлер-класс. Здесь дети осваивают язык и развивают двигательные навыки, в течение дня находясь в нескольких зонах: сенсомоторного развития и движения; речи; социальной и жизненной практики; творчества. За два года малыш становится самостоятельнее, уже способен планировать самые короткие треки самостоятельной деятельности длительностью в пять минут: действовать по заданному алгоритму и достигать результата.

— Один из самых важных навыков, которые мы развиваем в этот период, это самостоятельность. Взрослым кажется, что ребенок еще мал, ему не под силу справиться с заботой о себе и окружающей среде. Но он способен сервировать стол, застегнуть пуговицы, надеть и снять одежду, аккуратно полить цветок, даже налить себе сок и нарезать банан. Малышу для этого необходимо сконцентрировать внимание, соотнести движения и реализовать свой замысел. Затем сделать это еще несколько раз, чтобы довести работу до конца, и прожить от этого радость, закрепить уверенность в своих силах. Некоторые говорят: «Пойдет в школу и научится достигать своей цели». Не научится! Этот навык формируется задолго до школы через ежедневный тренинг, в удобной развивающей среде и при сопровождении педагогов, которые наблюдают за развитием, а не заставляют ребенка что-то делать, — объясняет Инна Шамрай.

После этой ступени воспитанник готов перейти в класс от трех до семи лет: с этого момента он планирует собственную когнитивную деятельность уже на всю образовательную сессию длительностью до трех часов. Здесь юный исследователь изучает мир через самостоятельную деятельность, умножает и делит в пределах 100, складывает и вычитает в пределах 1000, пишет рассказы и формирует собственное намерение.

— Ребенок планирует свою работу, рефлексирует и анализирует: где довел запланированное до конца, а где и почему это не получилось. Родитель же следует за ребенком, развивает его и накачивает мышцу преодоления, — говорит основатель «Солнечного города».

После окончания дошкольной ступени воспитанник переходит в Школу твоих достижений «Солнечный город». В эти годы основными фокусами внимания становятся самоопределение и самообразование, ученик существует в длинных треках планирования. Учебный процесс делится на несколько ступеней.

— Многие считают, что если ребенок читает, пишет и считает, он готов к школе. На самом деле он готов, когда произошла смена основного вида деятельности с игры на обучение: ребенок слышит учебную задачу и способен саморегулировать собственные усилия, действия, поведение, волю, — объясняет Инна Шамрай.

Выстроить и пройти силлабус

Начальная школьная ступень охватывает детей с первого по третий класс. Здесь ученик полностью планирует свой индивидуальный образовательный маршрут на целый день: в «Солнечном городе» его называют силлабус. Познание не ограничивают рамками программы — если ребёнок высказывает потребность в более обширном или углубленном материале, ученик вместе с учителем удовлетворят запрос прямо в классе. Развивающая среда в началке насыщена дидактикой вплоть до шестого класса.

В «Солнечном городе» ученики не получают единое задание: в каждой дисциплине доступна работа на четырех уровнях — стандартный (3...4 балла по 5-балльной шкале оценивания), базовый (4+ и 5, по 5-балльной шкале оценивания), повышенной сложности и высочайший, проектно-творческий уровень сложности заданий.

— Все знания ребенок может добыть, выявить, исследовать и обнаружить сам в профессиональной дидактической среде. Когда учитель транслирует информацию фронтально — это его ценность, а ребенка в обучении восхищает и мотивирует, если он сам делает открытия. В этом возрасте дети находятся в постоянном изучении среды, и именно это их заряжает, — объясняет Инна Шамрай.

С четвертого класса ученики «Солнечного города» переходят в другую среду. Учебное пространство превращается в менее насыщенное дидактически, но добавляются другие источники информации и способы познания: выезды, события, предметные погружения за пределами школы, командная работа, предпринимательские пробы.

Учитель-наставник из начальной школы трансформируется в учителя, наставника и тьютора. Обучение становится более концентрированным, а ребенок способен управлять образовательным маршрутом длиною уже в месяц.

К моменту перехода в шестой класс ученик выстраивает годовой силлабус, а с седьмого по девятый тренируется в управлении приобретенными ранее навыками: самоконтроль, самоорганизация, управление временем, самомотивация, и как высший навык — самоопределение. Это позволяет ребенку осознанно и ответственно принимать решения в собственном треке самообразования.

Родительские опоры

Обучение и среда, выстроенные на каждой ступени: «Гнезда», детского сада и Школы твоих достижений, — базируются на главных ценностях «Солнечного города»: ответственности, доверии, сотрудничестве и созидании. Из них формируется ключевой посыл этой образовательной экосистемы — честные взаимоотношения.

Осознание, что ты родил личность, которая имеет право быть собой, — это удовольствие, гордость и глубочайшая родительская внутренняя работа, которая позволяет ребенку максимально открыться. Обратите внимание, что я не говорю про вседозволенность. Важно понимать баланс между свободой и дисциплиной. Образование — не услуга, а инвестиция, потому что образованные люди самоценны, они понимают свою уникальность и за счет этого развивают общество, — считает Инна Шамрай.

В «Солнечном городе» уверены: сегодня перестал побеждать «сильный, ловкий и смелый». Теперь победа достается креативным, необычным, действующим вне шаблонов и умеющим трудиться. А значит, только человек, умеющий обнаруживать в себе уникальность, способен со всей ответственностью отнестись к авторству собственной жизни.

— Мы не ищем легких путей. В заявленном контексте работать трудно, и можно говорить об этом. Мы же делаем. Здесь, в Сибири — Красноярск этого достоин.

Солнечный город в 2023 Дошкольная ступень «Солнечного города»: 500 детей и 175 сотрудников; в школьной ступени «Солнечного города»: 130 детей и 50 сотрудников; 15% — доля рынка СГ среди частных школ; 6 ступеней обучения и развития в одной образовательной экосистеме

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