Красноярский край не вошел в топ-20 регионов по доходности инвестиций в недвижимость

В лидерах рейтинга Краснодарский край и Республика Алтай. В ближайшие годы аналитики прогнозируют отрицательную доходность инвестиций в недвижимость в ряде регионов страны

По оценками экспертов РИА Новости, среднегодовая доходность вложений в недвижимость в среднем в России в последние пять лет была на 9% выше ежегодной инфляции. Аналитики обращают внимание, что в каждом конкретном случае (для разных объектов недвижимости, различных локаций) результаты будут отличаться.

Эксперты проанализировали статистику и составили рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость за последние пять лет. Доходность для целей исследования считалась в среднем за пять лет (2018…2022) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. Для расчётов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. метров.

Лидером рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость стал Краснодарский край, где в 2018…2022 с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 19,7% годовых. Немного меньше доходность в Республике Алтай (18,2%), на третьей строчке разместилась Республика Адыгея (15,9%).

Красноярский край занимает 24 строчку рейтинга с 9,2% доходности инвестиций.

По этому показателю край обогнал Москву (37-е место, 8,2% годовых) и Санкт-Петербург (62-я позиция рейтинга, 6,3% доходность). Последнюю строчку рейтинга заняла Оренбургская область, где чистая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет составила 1,2% годовых.

Эксперты отмечают, что последние годы на фоне бурного роста ипотеки цены на недвижимость росли практически повсеместно и зачастую достаточно быстро. Половина регионов в 2018…2022 показала доходность в 8% годовых, что можно признать очень хорошим результатом.

В ближайшие несколько лет во многих регионах чистая доходность инвестиций в недвижимость может оказаться отрицательной, считают аналитики.

Во-первых, в ряде регионов цены на недвижимость стали по-настоящему высокими, и потенциал роста стоимости (при текущих зарплатах) весьма ограничен. Во-вторых, условия по ипотеке стали несколько жестче и могут оставаться такими несколько лет. В-третьих, высокие цены активизировали строительство.

Каждый год бьются рекорды ввода жилья, однако продажи по текущим ценам и условиям не поглощают всего предложения, поэтому можно ожидать умеренного снижения в ряде городов и регионов цен на строящееся жилье, что найдет свое отражение и в стоимости вторички.