Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.04
81,54
90,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Михаил Котюков вручил государственные награды жителям Красноярского края

Михаил Котюков вручил государственные награды жителям Красноярского края
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Михаил Котюков, временно исполняющий обязанности губернатора края, сегодня вручил жителям региона государственные, ведомственные и краевые награды.

#НОВОСТИ
Среди тех, кто был удостоен высоких наград, руководители крупных компаний. Например, Владимир Казанцев, генеральный директор кондитерско-макаронной фабрики «Краскон», получил орден Дружбы за трудовые успехи и добросовестную многолетнюю работу. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоились животновод ОПХ «Солянское» Геннадий Кротов, главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии» Валерий Сакович и председатель первичной профсоюзной организации НПП «Радиосвязь» Юлия Улатова. 
 
Руководителю Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Николаю Сурину вручили орден Почёта и юбилейный почётный знак Красноярского края «200 лет образования Енисейской губернии». Александр Найверт, директор «Крестьянское хозяйство Родник», получил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Юбилейный почетный знак Красноярского края «200 лет образования Енисейской губернии» получили Эдхам Акбулатов, ректор Университета Университета, Александр Первухин, главный тренер сборной России по регби и команды «Енисей-СТМ», вице-президент по вопросам стандартизации и работе в Красноярском крае Российского Союза строителей, директор по инженерному обеспечению  «Фирма «Культбытстрой» Николай Глушков и другие. 
 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский предприниматель Константин Сенченко решил покинуть ГорсоветКрасноярский предприниматель Константин Сенченко решил покинуть Горсовет
  • В Красноярском крае гранты до 8 млн рублей получат 14 начинающих фермеровВ Красноярском крае гранты до 8 млн рублей получат 14 начинающих фермеров
  • Врио губернатора Михаил Котюков поедет в территории Красноярского краяВрио губернатора Михаил Котюков поедет в территории Красноярского края
  • Премьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставкеПремьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставке
  • Михаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского краяМихаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.