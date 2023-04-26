Михаил Котюков вручил государственные награды жителям Красноярского края

Михаил Котюков, временно исполняющий обязанности губернатора края, сегодня вручил жителям региона государственные, ведомственные и краевые награды.

Среди тех, кто был удостоен высоких наград, руководители крупных компаний. Например, Владимир Казанцев, генеральный директор кондитерско-макаронной фабрики «Краскон», получил орден Дружбы за трудовые успехи и добросовестную многолетнюю работу. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоились животновод ОПХ «Солянское» Геннадий Кротов, главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии» Валерий Сакович и председатель первичной профсоюзной организации НПП «Радиосвязь» Юлия Улатова.

Руководителю Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Николаю Сурину вручили орден Почёта и юбилейный почётный знак Красноярского края «200 лет образования Енисейской губернии». Александр Найверт, директор «Крестьянское хозяйство Родник», получил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Юбилейный почетный знак Красноярского края «200 лет образования Енисейской губернии» получили Эдхам Акбулатов, ректор Университета Университета, Александр Первухин, главный тренер сборной России по регби и команды «Енисей-СТМ», вице-президент по вопросам стандартизации и работе в Красноярском крае Российского Союза строителей, директор по инженерному обеспечению «Фирма «Культбытстрой» Николай Глушков и другие.