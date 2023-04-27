В Кежемском районе Красноярского края на берегу Ангары скопилось 13 млн тонн отходов

За десять лет в Кежемском районе региона на берегу Ангары скопилось 13 млн тонн отходов лесопиления. Многолетнюю свалку осмотрел врио губернатора края Михаил Котюков

Сегодня врио губернатора региона Михаил Котюков отправился в первую рабочую поездку в Кежемский район.

Он посетил «Приангарский ЛПК» - ключевое предприятие лесоперерабатывающего комплекса в районе. Михаил Котюков осмотрел цеха ЛПК, оценил готовность к пожароопасному периоду.

Особое внимание глава региона акцентировал на проблеме утилизации отходов лесопиления.

На территории, где мы сегодня побывали, есть проблема, связанная со свалкой древесных отходов. За десять лет на берегу Ангары их накоплено 13 млн тонн. Краевая прокуратура вынесла предписание на очистку свалки. В судебном порядке сейчас рассматривается вопрос её ликвидации. Этим нужно заниматься вплотную, а не замалчивать проблему. Одно из решений – переработка отходов в топливные гранулы. Мы обсудили этот вопрос на встрече с руководством компании. Пока же необходимо обеспечить жесткий постоянный контроль, чтобы отходы хранились надлежащим образом, - отметил Михаил Котюков.

Гендиректор «Приангарского ЛПК» Константин Баяндин рассказал, что предприятие достигло соглашения по поставке щепы на картонный комбинат в Иркутской области. Ведутся переговоры по оборудованию на территории ЛПК пиролизной установки по производству угля для металлургии из отходов деревообработки.