Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.04
81,54
90,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Кежемском районе Красноярского края на берегу Ангары скопилось 13 млн тонн отходов

В Кежемском районе Красноярского края на берегу Ангары скопилось 13 млн тонн отходов
Иллюстрация: vk.com/mkotyukov

За десять лет в Кежемском районе региона на берегу Ангары скопилось 13 млн тонн отходов лесопиления. Многолетнюю свалку осмотрел врио губернатора края Михаил Котюков

#НОВОСТИ

Сегодня врио губернатора региона Михаил Котюков отправился в первую рабочую поездку в Кежемский район.

Он посетил «Приангарский ЛПК» - ключевое предприятие лесоперерабатывающего комплекса в районе. Михаил Котюков осмотрел цеха ЛПК, оценил готовность к пожароопасному периоду.

Особое внимание глава региона акцентировал на проблеме утилизации отходов лесопиления.

На территории, где мы сегодня побывали, есть проблема, связанная со свалкой древесных отходов. За десять лет на берегу Ангары их накоплено 13 млн тонн. Краевая прокуратура вынесла предписание на очистку свалки. В судебном порядке сейчас рассматривается вопрос её ликвидации. Этим нужно заниматься вплотную, а не замалчивать проблему. Одно из решений – переработка отходов в топливные гранулы. Мы обсудили этот вопрос на встрече с руководством компании. Пока же необходимо обеспечить жесткий постоянный контроль, чтобы отходы хранились надлежащим образом, - отметил Михаил Котюков.

Гендиректор «Приангарского ЛПК» Константин Баяндин рассказал, что предприятие достигло соглашения по поставке щепы на картонный комбинат в Иркутской области. Ведутся переговоры по оборудованию на территории ЛПК пиролизной установки по производству угля для металлургии из отходов деревообработки.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Самая маленькая квартира в новостройке Красноярска продается за 2,75 млн рублейСамая маленькая квартира в новостройке Красноярска продается за 2,75 млн рублей
  • Красноярский предприниматель Константин Сенченко решил покинуть ГорсоветКрасноярский предприниматель Константин Сенченко решил покинуть Горсовет
  • В Красноярском крае гранты до 8 млн рублей получат 14 начинающих фермеровВ Красноярском крае гранты до 8 млн рублей получат 14 начинающих фермеров
  • Врио губернатора Михаил Котюков поедет в территории Красноярского краяВрио губернатора Михаил Котюков поедет в территории Красноярского края
  • Премьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставкеПремьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставке
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.