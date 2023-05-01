Анатолий Ващенко, Олег Сипетый, Николай Бяков – о первом крупном заработке

На пути к крупным капиталам самым памятным всегда остается первый денежный успех. Как заработали свои первые большие деньги капитаны красноярского бизнеса и куда их потратили — об этом в опросе «ДК».

Николай Бяков, учредитель и генеральный директор ГК «Медведь Холдинг»

— Стабильная работа, семья и ответственность — эти ценности определили первые шаги в бизнесе. Девяностые, в стране анархия и безработица. Я работаю завгаром, попадаю под сокращение, а на мне семья и ответственность. Живу, как многие в то время, свожу концы с концами. Возможности у всех людей были равные. Я рискнул и дал объявление в газету «Комок»: «Любые аккумуляторы в любом количестве». Получаю заказ и огромную для меня по тем временам сумму денег. Удается исполнить обязательства этого заказа, а я испытываю невероятную радость: «Оказывается, могу! У меня получается!» Этот первый опыт дал уверенность в своих силах, желание работать и развиваться в новых экономических условиях. — Стабильная работа, семья и ответственность — эти ценности определили первые шаги в бизнесе. Девяностые, в стране анархия и безработица. Я работаю завгаром, попадаю под сокращение, а на мне семья и ответственность. Живу, как многие в то время, свожу концы с концами. Возможности у всех людей были равные. Я рискнул и дал объявление в газету «Комок»: «Любые аккумуляторы в любом количестве». Получаю заказ и огромную для меня по тем временам сумму денег. Удается исполнить обязательства этого заказа, а я испытываю невероятную радость: «Оказывается, могу! У меня получается!» Этот первый опыт дал уверенность в своих силах, желание работать и развиваться в новых экономических условиях.

На что потратил первый большой заработок? На хорошие продукты для семьи. Остальное вложил в аккумуляторы, открыл свой первый магазин. Бизнес меня увлек. Я понимал, что рост рынка не бесконечен, надо успевать «забивать колышки», чтобы фирма была более устойчивой. Так один магазин превратился в розничную сеть, а один дилерский центр — в сеть предприятий. Работа и сегодня приносит мне огромное удовольствие. Деньги никогда не были основной целью. Главное — это стабильность в развитии компании, в которой сегодня работают более тысячи человек.

Наталья Олюнина, основатель и руководитель Клиники лазерной микрохирургии глаза

— Восемнадцать лет назад, когда я открывала Клинику лазерной микрохирургии глаза, мне пришлось взять кредит в размере 50 млн рублей у банка «Кедр» под 19% годовых. Необходимо было не только оснастить клинику новейшим оборудованием, пригласить лучших офтальмологов, завоевать доверие земляков. Стояла и очень важная задача как можно быстрее вернуть банку заем. На это мне и моей команде потребовалось три года! Что я почувствовала, когда заработала и отдала эту сумму? Облегчение? Конечно! Успех и свободу от финансовой зависимости — как будто с меня сняли тяжелый груз. Беря кредит на открытие и оснащение клиники, я все просчитала, но держала в уме и то, что от форс-мажоров никто не застрахован. Это были риски, прежде всего финансовые: под кредит было заложено недвижимое имущество. С тех пор я не занимаю деньги ни у каких организаций. Успех трехлетней работы открыл возможности дальнейшего развития клиники, а в личном плане — смогли купить дом, о котором мечтали. — Восемнадцать лет назад, когда я открывала Клинику лазерной микрохирургии глаза, мне пришлось взять кредит в размере 50 млн рублей у банка «Кедр» под 19% годовых. Необходимо было не только оснастить клинику новейшим оборудованием, пригласить лучших офтальмологов, завоевать доверие земляков. Стояла и очень важная задача как можно быстрее вернуть банку заем. На это мне и моей команде потребовалось три года! Что я почувствовала, когда заработала и отдала эту сумму? Облегчение? Конечно! Успех и свободу от финансовой зависимости — как будто с меня сняли тяжелый груз. Беря кредит на открытие и оснащение клиники, я все просчитала, но держала в уме и то, что от форс-мажоров никто не застрахован. Это были риски, прежде всего финансовые: под кредит было заложено недвижимое имущество. С тех пор я не занимаю деньги ни у каких организаций. Успех трехлетней работы открыл возможности дальнейшего развития клиники, а в личном плане — смогли купить дом, о котором мечтали.

Деньги для меня — это инструмент для достижения целей. Брендовые вещи или статусные авто — далекие для меня ценности, мне важнее успех нашего дела: здоровье пациентов и благополучие моей любимой команды.

Олег Сипетый, cооснователь компании «Командор»

— Мой первый финансовый успех случился во времена студенчества. Стипендия была 40 рублей в месяц, и на жизнь ее жестко не хватало. Чтобы увеличить свой доход, использовал любую возможность: сторожил, мыл полы, работал грузчиком, а летом — проводником в поездах дальнего следования. В поездках по всей стране я и понял, что на одни и те же товары в одних городах есть суперспрос и даже дефицит, а в других регионах их в достатке. И если доставить этот товар туда, где на него есть спрос, то и люди будут рады, и мое материальное благополучие вырастет. Однажды я купил кожаную куртку с китайского поезда и в тот же день продал ее на центральном рынке, заработав за три часа две с половиной стипендии дохода. Покупатели, семейная пара, очень обрадовались, а я словил такую радость от совместной выгоды, что до сих пор живу в этой системе координат: зарабатывать, создавая ценности для клиента. — Мой первый финансовый успех случился во времена студенчества. Стипендия была 40 рублей в месяц, и на жизнь ее жестко не хватало. Чтобы увеличить свой доход, использовал любую возможность: сторожил, мыл полы, работал грузчиком, а летом — проводником в поездах дальнего следования. В поездках по всей стране я и понял, что на одни и те же товары в одних городах есть суперспрос и даже дефицит, а в других регионах их в достатке. И если доставить этот товар туда, где на него есть спрос, то и люди будут рады, и мое материальное благополучие вырастет. Однажды я купил кожаную куртку с китайского поезда и в тот же день продал ее на центральном рынке, заработав за три часа две с половиной стипендии дохода. Покупатели, семейная пара, очень обрадовались, а я словил такую радость от совместной выгоды, что до сих пор живу в этой системе координат: зарабатывать, создавая ценности для клиента.

Тогда я ничего не купил для себя, но получил гораздо больше — энергию для размножения радости. Деньги для меня — энергия. Они живут и размножаются только в движении, как электричество, которого нельзя набрать два ведра впрок. Поэтому 80% прибыли всегда идут обратно в бизнес. Я очень люблю цифры, но успех для меня измеряется другим — количеством клиентов, которые вкладывают деньги в мою компанию. Сейчас это 400 тыс. покупателей в день: раз они приходят, значит, я делаю что-то полезное.

Анатолий Ващенко, соучредитель ресторанного холдинга Bellini

— У меня нет, никогда не было и, надеюсь, не будет сверхтрепетного отношения к деньгам. Я человек рациональный и точно не бессребреник, но деньги для меня — это не цель. Мой подход — хорошо делать свою работу, получать наслаждение от процесса, тогда будут и удача, и деньги — как награда за сделанное. Поэтому на конкретных цифрах: миллион, миллиард — я не фиксируюсь, но хорошо помню свои первые самостоятельно заработанные деньги. — У меня нет, никогда не было и, надеюсь, не будет сверхтрепетного отношения к деньгам. Я человек рациональный и точно не бессребреник, но деньги для меня — это не цель. Мой подход — хорошо делать свою работу, получать наслаждение от процесса, тогда будут и удача, и деньги — как награда за сделанное. Поэтому на конкретных цифрах: миллион, миллиард — я не фиксируюсь, но хорошо помню свои первые самостоятельно заработанные деньги.

После 7-го класса я пошел в бригаду к своему отцу работать электромонтажником. Это была самая настоящая работа, без скидок на возраст или родственные отношения — от погрузки-разгрузки до сборки несложной розетки или выключателя. На заработанные деньги купил куртку, что было тогда очень непросто. Сначала отец где-то получил талон на эту куртку, а я уже рассчитался за нее собственными деньгами. Помню, что очень долго носил эту куртку, а потом еще и передал ее «по наследству» родственникам, как это было принято в то время. Именно такие истории про деньги самые памятные и ценные. Когда ты еще подростком зарабатываешь первые деньги, покупаешь на них желанную вещь и чувствуешь колоссальное удовлетворение и даже гордость за то, что смог, за то, что получилось.

Татьяна Андреева, основатель сети семейных центров «Умка»

— Крупная и по-настоящему важная для меня покупка случилась всего пять лет назад — собственный дом. Очень давняя мечта, реализации которой препятствовало много страхов: во-первых, дорого, дом по цене крыла от самолета, а таких денег у меня нет. Во-вторых, его надо содержать, в-третьих, расстояния, и так далее. Словом, сомнения и ограничения, которые всячески «отговаривали» меня от этого шага. Однако как только мечта трансформировалась в цель (в моем случае это твердое решение «хватит мечтать, надо действовать»), я стала искать варианты. Чудесным образом нашелся дом, банк согласовал кредит, а все страхи улетучились, как только мы переселились за город. Просыпаешься под пение птиц, рядом лес, вокруг все цветет. Вместе с домом пришло и мое новое хобби — садоводство, я выращиваю гладиолусы. Исполнилась и другая общая с мужем мечта — мы завели собаку. Кредитные обязательства, которые казались непосильными, я смогла закрыть довольно быстро. А удовольствие от жизни в доме несопоставимо с теми страхами и трудностями, которые я себе рисовала. — Крупная и по-настоящему важная для меня покупка случилась всего пять лет назад — собственный дом. Очень давняя мечта, реализации которой препятствовало много страхов: во-первых, дорого, дом по цене крыла от самолета, а таких денег у меня нет. Во-вторых, его надо содержать, в-третьих, расстояния, и так далее. Словом, сомнения и ограничения, которые всячески «отговаривали» меня от этого шага. Однако как только мечта трансформировалась в цель (в моем случае это твердое решение «хватит мечтать, надо действовать»), я стала искать варианты. Чудесным образом нашелся дом, банк согласовал кредит, а все страхи улетучились, как только мы переселились за город. Просыпаешься под пение птиц, рядом лес, вокруг все цветет. Вместе с домом пришло и мое новое хобби — садоводство, я выращиваю гладиолусы. Исполнилась и другая общая с мужем мечта — мы завели собаку. Кредитные обязательства, которые казались непосильными, я смогла закрыть довольно быстро. А удовольствие от жизни в доме несопоставимо с теми страхами и трудностями, которые я себе рисовала.

Крупной покупкой не так давно была ознаменована и история компании. Очень долго, двадцать лет, мы шли к собственному помещению, искали, приценивались. Два года назад нашли, взвесили все за и против и поняли, что приобрести площади в собственность будет значительно разумнее, чем брать их в аренду. Потом была эпопея с банками, ремонт — вместо трех месяцев он продлился девять, а материалы кратно подорожали. В общем, желание все бросить и продать помещение возникало, и не раз. Но долгожданное открытие осенью 2022, счастье, восторг и благодарность от клиентов вмиг перекрыли все трудности и тяготы. Для нас же, компании, которая до этого работала только на арендованных площадях, собственное помещение стало большим, качественно новым шагом, который раздвинул горизонты. Каждая такая покупка, которая, казалось бы, находится за гранью возможностей, расширяет границы, окрыляет и дает смелости. Возможно все, главное — понимать, в чем цель и какова ценность того, что мы делаем.