Будут ли расти ставки по ипотеке? Банкиры Красноярска о трендах жилищного кредитования

Вложить деньги в недвижимость — российский ментальный паттерн. Причем такие покупки чаще всего делаются с помощью ипотеки. Скажутся ли новые реалии на условиях выдачи ипотеки и ставках?

О главных трендах и ожиданиях от рынка жилищного кредитования «ДК» рассказали банкиры Красноярска.

Ипотеку сдерживает рост цен на недвижимость

Наталья Потапова, управляющий банка «Открытие» в Красноярском крае

— В марте 2022 после резкого роста ставки ЦБ РФ неизбежно столь же резко подскочили и ставки по банковским кредитам, и по ипотеке в том числе. Это привело и к резкому снижению спроса на ипотеку, что вполне естественно. По сути, до начала лета жилищные кредиты встали на паузу. И лишь после снижения ставки на рынке недвижимости началось постепенное оживление. Уже к осени процесс стал более интенсивным, постепенно набирая обороты. К концу года ипотечный портфель банка «Открытие» в Красноярском крае вырос до 7,1 млрд рублей, за год показав рост в 1,3 раза. Доля ипотеки в общем кредитном портфеле банка за этот же период увеличилась на 1,5% — до 10,5%. — В марте 2022 после резкого роста ставки ЦБ РФ неизбежно столь же резко подскочили и ставки по банковским кредитам, и по ипотеке в том числе. Это привело и к резкому снижению спроса на ипотеку, что вполне естественно. По сути, до начала лета жилищные кредиты встали на паузу. И лишь после снижения ставки на рынке недвижимости началось постепенное оживление. Уже к осени процесс стал более интенсивным, постепенно набирая обороты. К концу года ипотечный портфель банка «Открытие» в Красноярском крае вырос до 7,1 млрд рублей, за год показав рост в 1,3 раза. Доля ипотеки в общем кредитном портфеле банка за этот же период увеличилась на 1,5% — до 10,5%.

Безусловно, росту объемов ипотечного кредитования способствовало и продолжение льготных ипотечных программ, таких как госпрограмма по льготной ипотеке, «Семейная ипотека», ипотека для IT-специалистов и другие.

Однако рост рынка очень сильно сдерживает высокий уровень цен на объекты недвижимости, даже при приемлемом уровне ставок ипотека не становится более доступной рядовому гражданину, к сожалению. Но что радует — ипотечные заемщики по-прежнему остаются клиентами с наиболее высоким уровнем платежной дисциплины. И вот что еще мы заметили — люди стали гораздо осторожнее относиться к взятию на себя новых кредитных обязательств.

В 2023 ставка по кредитам наличными будет зависеть от динамики ключевой ставки, и пока мы не ожидаем существенных изменений. Конкуренция на рынке потребительского кредитования будет развиваться скорее за счет специальных предложений, чем за счет ценовых отличий. И полагаем, что ставки по ипотеке также не изменятся до конца второго квартала.

Интерес к госпрограммам растет

Алена Путинцева, начальник управления по Сибирско-Дальневосточному федеральному округу «Росбанк Дом»

— По данным Frank RG, в 2022 на рынке страны на долю программ с субсидируемой ставкой пришлось 39% от общего объема выдачи ипотечных кредитов в денежном выражении, что на 11 п.п. выше показателя 2021. В целом в «Росбанк Дом» по итогам 2022 в структуре программ с господдержкой 57% от объема выданных кредитов пришлось на «Льготную ипотеку» на новостройки. Доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач ипотечных кредитов со льготной ставкой выросла на 13 п.п., до 32%. Рост спроса на программу, по нашей оценке, начался после изменения ее условий, с июля 2022. Аналитики считают, что дальнейшее расширение круга потенциальных заемщиков может увеличить объем выдачи по данной программе в диапазоне плюс 10…15% к показателю 2022. Уровень ставок по программе «Семейная ипотека» в течение 2022 оставался на стабильно низком уровне (5,0…5,6%), государственное регулирование в части изменения ставок будет зависеть от динамики ключевой ставки и экономических показателей. По итогам 2022 доля кредитов по программам с господдержкой от общего объема выдачи в Красноярском крае увеличилась с 29% до 46%. Всего выдано таких кредитов на сумму более 640 млн рублей. — По данным Frank RG, в 2022 на рынке страны на долю программ с субсидируемой ставкой пришлось 39% от общего объема выдачи ипотечных кредитов в денежном выражении, что на 11 п.п. выше показателя 2021. В целом в «Росбанк Дом» по итогам 2022 в структуре программ с господдержкой 57% от объема выданных кредитов пришлось на «Льготную ипотеку» на новостройки. Доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач ипотечных кредитов со льготной ставкой выросла на 13 п.п., до 32%. Рост спроса на программу, по нашей оценке, начался после изменения ее условий, с июля 2022. Аналитики считают, что дальнейшее расширение круга потенциальных заемщиков может увеличить объем выдачи по данной программе в диапазоне плюс 10…15% к показателю 2022. Уровень ставок по программе «Семейная ипотека» в течение 2022 оставался на стабильно низком уровне (5,0…5,6%), государственное регулирование в части изменения ставок будет зависеть от динамики ключевой ставки и экономических показателей. По итогам 2022 доля кредитов по программам с господдержкой от общего объема выдачи в Красноярском крае увеличилась с 29% до 46%. Всего выдано таких кредитов на сумму более 640 млн рублей.

В 2023 ожидаем сохранения стабильного спроса на госпрограммы. В структуре ипотечных кредитов в целом по банку в I кв. 2023 на «Льготную новостройку» пришлось 32% выданных кредитов с господдержкой, на «Семейную ипотеку» — 48%.

Доля «Семейной ипотеки» выросла на 7 п.п. относительно IV кв. 2022 благодаря расширению программы на семьи с двумя детьми до 18 лет. Также увеличилась доля IT-ипотеки и составила 14% (плюс 4 п.п.)

Новое направление — кредитование ИЖС

Светлана Тулупова, руководитель офиса Банка ДОМ.РФ в Красноярске

— Как ипотечно-строительный банк, мы уделяем особое внимание жилищному кредитованию. Портфель ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ на данный момент превышает 339 млрд рублей, это на 37% больше, чем в прошлом году. В 2023 драйвером спроса останутся ипотечные госпрограммы. «Льготная ипотека» доступна по ставке от 6,8%, «Семейная» — от 4,8%, IT-ипотека — от 3,8%, «Дальневосточная» — от 1%. Ожидаем увеличения выдачи по госпрограммам — скажется расширение условий по ипотеке для семей с детьми и IT-специалистов, а также продление «Льготной ипотеки на новостройки». Развитие этого направления будет по-прежнему базироваться на улучшении продуктовой линейки, наращивании объемов секьюритизации ипотеки и цифровизации услуг. — Как ипотечно-строительный банк, мы уделяем особое внимание жилищному кредитованию. Портфель ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ на данный момент превышает 339 млрд рублей, это на 37% больше, чем в прошлом году. В 2023 драйвером спроса останутся ипотечные госпрограммы. «Льготная ипотека» доступна по ставке от 6,8%, «Семейная» — от 4,8%, IT-ипотека — от 3,8%, «Дальневосточная» — от 1%. Ожидаем увеличения выдачи по госпрограммам — скажется расширение условий по ипотеке для семей с детьми и IT-специалистов, а также продление «Льготной ипотеки на новостройки». Развитие этого направления будет по-прежнему базироваться на улучшении продуктовой линейки, наращивании объемов секьюритизации ипотеки и цифровизации услуг.

Еще одно направление, которое будет активно развиваться в 2023…2024, — кредитование индивидуального жилищного строительства (ИЖС). С момента запуска программ ипотеки на частное домостроение в начале 2021 Банк ДОМ.РФ оформил более 9 тыс. ипотек на покупку или строительство частных домов на общую сумму около 45 млрд рублей. Активное развитие частного домостроения обусловлено спросом на загородный образ жизни, поддержкой со стороны государства, а также стандартизацией и внедрением проектного финансирования и счетов эскроу.

Вырастет ипотека в сегменте вторичного жилья

Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва

— В прошлом году рынок ипотеки пережил несколько серьезных потрясений. Весной, в период экстремально высокого уровня ключевой ставки, мы фактически наблюдали стагнацию на вторичном рынке. В то время весомую поддержку заемщикам оказали госпрограммы, работающие на первичном рынке и позволяющие приобрести недвижимость в новостройках по сниженной ставке. В марте на льготных условиях мы проводили две сделки из трех. С новым вызовом мы столкнулись в конце сентября — тогда часть клиентов предпочла отложить свои планы по купле-продаже недвижимости и последить за развитием ситуации. Возвращаться к сделкам население стало со второй половины октября. В результате второй месяц осени стал для нас одним из пиковых с точки зрения продаж — в этот период заемщики получили в банке около 1,9 млрд рублей на покупку недвижимости. В целом по итогам 2022 жители Красноярского края и Республики Хакасия оформили в ВТБ более 5,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,6 млрд рублей. — В прошлом году рынок ипотеки пережил несколько серьезных потрясений. Весной, в период экстремально высокого уровня ключевой ставки, мы фактически наблюдали стагнацию на вторичном рынке. В то время весомую поддержку заемщикам оказали госпрограммы, работающие на первичном рынке и позволяющие приобрести недвижимость в новостройках по сниженной ставке. В марте на льготных условиях мы проводили две сделки из трех. С новым вызовом мы столкнулись в конце сентября — тогда часть клиентов предпочла отложить свои планы по купле-продаже недвижимости и последить за развитием ситуации. Возвращаться к сделкам население стало со второй половины октября. В результате второй месяц осени стал для нас одним из пиковых с точки зрения продаж — в этот период заемщики получили в банке около 1,9 млрд рублей на покупку недвижимости. В целом по итогам 2022 жители Красноярского края и Республики Хакасия оформили в ВТБ более 5,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,6 млрд рублей.

В этом году ожидаем, что спрос на жилищные кредиты будет высоким, и по результатам года мы увидим больший объем продаж, чем в прошлом. Выдачи ипотечных кредитов уже демонстрируют существенный рост от месяца к месяцу.

При этом второй год подряд мы не отмечаем сезонного спада интереса к ипотеке в первые месяцы. По итогам I кв. 2023 ВТБ оформил жителям края и республики более 1 тыс. кредитов на сумму 3,8 млрд рублей. Самым активным оказался март: объем выдачи приблизился к 2 млрд рублей, что на 67% больше, чем в феврале. Каждую третью сделку в январе…марте банк проводил в рамках программ с господдержкой.

Среди них клиенты чаще выбирали «Семейную ипотеку». В целом на протяжении текущего года основной интерес клиентов, по нашей оценке, будет сосредоточен в сегменте вторичного жилья: на него придется 60…65% всех ипотечных сделок.

Заемщики становятся более осознанными

Антон Милютин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка