В 44 районах Красноярского края введен особый противопожарный режим
Сезон пожаров: в Красноярске и районах края ввели особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на разведение открытого огня, в том числе, в мангалах.
Речь идет о городах: Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Канск, Красноярск, Сосновоборск, Железногорск, Зеленогорск, поселке Кедровый и Солнечный, а также территориях Ачинского, Березовского, Балахтинского, Бирилюсского, Боготольского, Большемуртинского, Большеулуйского, Емельяновского, Иланского, Ирбейского, Канского, Козульского, Манского, Назаровского, Новоселовского, Партизанского, Рыбинского, Саянского, Сухобузимского, Уярского, Тюхтетского районов края.
На период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности:
- ограничение посещения лесов гражданами;
- запрет на разведение костров в лесах;
- запрет на использование открытого огня на землях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог.
В МЧС уточняют, что шашлыки можно пожарить в пределах частных домовладений. Для этого нужно соблюсти требования: не должно быть ветра, очаг горения должен находиться далее, чем в 5 м от построек и в 2 м от горючих материалов.
При нарушении особого противопожарного режима штрафы увеличиваются вдвое — от 10 до 20 тыс. рублей для физических лиц, от 30 до 60 тыс. для должностных, от 60 до 80 тыс. для индивидуальных предпринимателей, от 400 до 800 тыс. для юридических лиц.
Если в результате пожара пострадают люди или будет причинен крупный материальный ущерб, возможно возбуждение уголовного дела.
Ранее Владислав Логинов, мэр Красноярска, поручил главам районов организовать дежурство в дачных поселках. Места отдыха горожан тоже будут патрулировать.
Кроме того, МЧС собирается для патрулирования применять беспилотники.
Ситуация с пожарами в других регионах
В Свердловской области с 5 мая введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними. В департаменте информационной политики сообщили, что к 7 мая в области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тыс. гектаров леса.
В Тюменской области губернатор Александр Моор ввел режим ЧС на всей территории региона. Он будет действовать с 7 мая. Накануне в с. Успенка локализовали крупный пожар. Его площадь составила 3,9 тыс. кв. м. Пожарные смогли спасти от огня более 1000 жилых домов.
Читайте по теме
-
«Сами наши спасатели уже не справляются»: Средний Урал стал лидером по пожарам
Регион запросил федеральную помощь. Действует особый противопожарный режим, но ситуация остается критичной. Из сел и поселков области продолжают эвакуировать жителей, а Асбест остался без воды.07.05.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
Из-за крупного пожара на юге Екатеринбурга экстренно собирают всех пожарных
Сегодня в городе зафиксировали несколько возгораний. Самое крупное — на Елизавете. Там горят склады, где находились легковоспломеняющиеся жидкости и резина. Дым видно даже в других районах.05.05.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
На Урале снова горят леса. Введен режим ЧС
Решение о введении особого режима приняла администрация Асбестовского городского округа. А также стало известно, что режим ЧС объявили во всех региональных лесах.05.05.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
Глава Сосьвы, где сгорело 110 домов, подал в отставку
По уголовным делам о пожаре пока проходит только чиновник сосьвинской администрации и управляющий пилорамой, с которой, как считается, и начался пожар.04.05.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
В парке «Оленьи ручьи» сгорело 20 гектаров леса
Всего в регионе вчера ликвидировано 15 природных пожаров на площади 200 гектаров. Возгорание в «Оленьих ручьях» локализовано, сейчас спасатели борются с огнем.04.05.2023Новости ДКЕкатеринбург