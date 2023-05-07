В 44 районах Красноярского края введен особый противопожарный режим

Сезон пожаров: в Красноярске и районах края ввели особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на разведение открытого огня, в том числе, в мангалах.

Речь идет о городах: Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Канск, Красноярск, Сосновоборск, Железногорск, Зеленогорск, поселке Кедровый и Солнечный, а также территориях Ачинского, Березовского, Балахтинского, Бирилюсского, Боготольского, Большемуртинского, Большеулуйского, Емельяновского, Иланского, Ирбейского, Канского, Козульского, Манского, Назаровского, Новоселовского, Партизанского, Рыбинского, Саянского, Сухобузимского, Уярского, Тюхтетского районов края.

На период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности:

ограничение посещения лесов гражданами;

запрет на разведение костров в лесах;

запрет на использование открытого огня на землях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог.

В МЧС уточняют, что шашлыки можно пожарить в пределах частных домовладений. Для этого нужно соблюсти требования: не должно быть ветра, очаг горения должен находиться далее, чем в 5 м от построек и в 2 м от горючих материалов.

При нарушении особого противопожарного режима штрафы увеличиваются вдвое — от 10 до 20 тыс. рублей для физических лиц, от 30 до 60 тыс. для должностных, от 60 до 80 тыс. для индивидуальных предпринимателей, от 400 до 800 тыс. для юридических лиц.

Если в результате пожара пострадают люди или будет причинен крупный материальный ущерб, возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее Владислав Логинов, мэр Красноярска, поручил главам районов организовать дежурство в дачных поселках. Места отдыха горожан тоже будут патрулировать.

Кроме того, МЧС собирается для патрулирования применять беспилотники.

Ситуация с пожарами в других регионах

В Свердловской области с 5 мая введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними. В департаменте информационной политики сообщили, что к 7 мая в области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тыс. гектаров леса.

В Тюменской области губернатор Александр Моор ввел режим ЧС на всей территории региона. Он будет действовать с 7 мая. Накануне в с. Успенка локализовали крупный пожар. Его площадь составила 3,9 тыс. кв. м. Пожарные смогли спасти от огня более 1000 жилых домов.

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