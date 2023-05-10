Капитальные инструменты

Сохранить и приумножить — эта формула финансовой бизнес-стратегии как никогда актуальна во времена экономической нестабильности. Поговорили с экспертами о том, какие инструменты есть для этого сегодня

Василий Герман, директор «Лизинговой компании «Дельта»:

— Говоря о сохранении и приумножении капитала в разрезе бизнеса, стоит вспомнить о лизинге, который позволяет высвобождать средства компании, перенаправляя их на иные цели. Вообще, лизинг — один из основных небанковских финансовых инструментов, с помощью которого можно расширить парк техники и оборудования, приобрести недвижимость и даже развить новые направления деятельности компании. Сегодня он приобретает все большую популярность среди предпринимателей, поскольку обладает рядом преимуществ: налоговых, финансовых, административных.

По факту лизинг — это легальный способ оптимизировать налог на прибыль для компаний, которые используют общую систему налогообложения. Это возможно благодаря разрешенному механизму ускоренной амортизации.

Так как для многих поставщиков лизинговая компания является системным и оптовым покупателем, то она получает преференции и скидки. Поэтому стоимость предмета лизинга может оказаться ниже среднерыночной, а условия платежей — выгоднее. По такому же принципу можно получить более выгодные условия страхования, таможенного оформления и логистики. И конечно, при оформлении лизинга можно получить субсидии и иные меры поддержки от правительства.

Что касается административных выгод, то лизинговая компания оптимизирует все бизнес-процессы, связанные с поставкой и финансированием имущества: найдет поставщика, согласует контракты поставки, возьмет на себя таможенное оформление и доставку имущества, страхование, налоговые риски, проверку контрагентов, сбор первичной документации и многое другое.

Ирина Варфоломеева, консультант по страхованию жизни, зампредседателя комитета по финансовым рискам «Опоры России»:

— Финансовое поведение россиян в последний год с небольшим однозначно характеризуется как накопительное. И это вполне резонно. Но считать, что о стремлении приумножить свои деньги нужно забыть, не стоит. Да, модель полудиванного инвестирования сейчас малоперспективна, поскольку рынок предъявляет повышенные запросы на компетенции. Иными словами, чтобы быть успешным инвестором, нужно четко понимать, что и когда покупать.

Также хорошим инструментом сохранения капиталов могут стать страховые продукты. Особенно в части страхования жизни. Основная причина в том, что это всегда гарантированная история, т. е. все, что причитается человеку, он получит так или иначе, тогда как, например, банковские вклады застрахованы лишь до определенной суммы (все, что сверх, может быть потеряно).

К тому же страховые компании сегодня активно предлагают так называемые гибридные продукты, в которых есть накопительная часть. Риски здесь практически нулевые, а вот доходность может быть весьма интересной. Да, особо приумножить вряд ли удастся, но вот сохранить от инфляции — вполне.

Аркадий Гветадзе, директор красноярского филиала «БКС Мир инвестиций»:

— Сегодня перед владельцем капитала стоит нетривиальная задача — выбрать, каким инструментом фиксированной доходности лучше воспользоваться в текущих реалиях.

Традиционно самым популярным способом размещения капитала в России являлись банковские депозиты. Но самый популярный не значит самый эффективный, и текущая ситуация это подтверждает. Мы видим, что ставки по банковским вкладам существенно снизились, и сейчас в среднем возможно размещение под 8%, что вряд ли отвечает ожиданиям владельца капитала, так как инфляция в рублевой зоне находится на уровне 11,5%.

Вариантом, который мог бы стать альтернативой, обеспечивающей стабильный денежный поток, могут стать так называемые замещающие облигации. Это бумаги, выпущенные взамен еврооблигаций российских компаний. Их номинал и купоны по-прежнему привязаны к валюте, но покупка и выплаты осуществляются в рублях по текущему курсу.

Многие выпуски замещающих облигаций обладают высокой ликвидностью, что позволяет большинству инвесторов спокойно купить или продать их в достаточном объеме. Кроме того, купонная доходность по ним рассчитывается каждый день. Поэтому, продавая облигацию до срока ее погашения, инвестор не теряет накопленный купонный доход за период удержания.

Не стоит также забывать, что на российский фондовый рынок возвращается дивидендный кейс. Сейчас все больше и больше компаний начинают выплачивать дивиденды, размер которых зачастую превышает банковские вклады, но тут нужно учитывать также и стоимость самих акций. В общем, этот вариант подойдет более квалифицированным инвесторам.

Светлана Горюшинская, территориальный директор страховой компании КАПИТАЛ LIFE:

— В сложные экономические периоды люди обращают больше внимания на самые надежные и устойчивые финансовые институты, где средства будут в максимальной безопасности и есть налоговый вычет как дополнительная господдержка — например, накопительное страхование жизни. Все популярнее программы с выплатой ренты для решения пенсионного вопроса. Растет спрос на пакеты с дополнительными функциями — например, страхование на случай ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем.

Востребовано и инвестиционное страхование: приумножение средств за счет вложения их в активы с различным уровнем прогнозируемой доходности, но отсутствием риска потери собственного капитала даже при падении рынка.

Невысоким уровнем риска при средней прибыльности и ликвидности отличаются недвижимость, драгоценные металлы, ценные бумаги высоконадежных компаний, акции и облигации крупных компаний, вексели коммерческих банков.

А вот наибольшие риски сейчас несут паевые инвестиционные фонды, высоколиквидные акции, облигации малых и средних компаний, фьючерсы, опционы. Их высокая волатильность при благоприятных обстоятельствах может обеспечить более 100% годовой доходности, но также привести и к потере капитала.

Дмитрий Донецкий, главный аналитик «Солид Брокер»:

— Для приумножения средств сейчас в основном используются российские акции, которые очень хорошо себя показывают с начала 2023 — например, акции Сбера продемонстрировали прирост более чем на 50%. Далеко не все компании в условиях кризиса сократили или отменили дивидендные выплаты. К примеру, акции «Белуги» заметно выросли и торгуются выше значений начала 2022, выплачивая рекордные дивиденды. По ряду бумаг дивидендная доходность сейчас двузначная.

Если требуется сохранить капитал, рекомендуем распределять деньги в классические ОФЗ с переменным купоном. В большинстве ставка пересматривается каждый квартал, поэтому в случае роста ключевой ставки в этих облигациях купоны также пересматриваются в сторону увеличения. Такие ОФЗ низковолатильны, и потому очень удобны как аналог накопительного счета или банковского депозита. Текущие доходности по таким бумагам — около 7...7,5% годовых.

Еще один инструмент — покупка драгметаллов, а именно золота в граммах, напрямую на валютной секции Мосбиржи. По сути, инвестор приобретает за рубли ликвидное золото, которое хранится в специальных хранилищах под контролем биржи. Покупая этот инструмент, инвестор защищает себя от двух рисков: девальвации рубля, что зачастую свойственно для кризисных годов в РФ, а также от мировой рецессии — в мире золото приобретает популярность как раз в кризисные моменты. Но само по себе золото достаточно волатильно — например, с начала 2023 его цена в рублях выросла на 20%.

Аналог классических валютных еврооблигаций — замещающие облигации. В основном на рынке сейчас представлены бумаги «Газпрома». Доходности по таким облигациям заметно выше любого валютного банковского депозита. Даже в относительно коротких выпусках около года доходность к погашению составляет около 7% годовых в долларах или евро.