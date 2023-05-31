Штатник vs аутсорсинг: Наталья Сагитова — о плюсах и минусах рекрутинговых агентств

На чью сторону отдать мяч, когда дело касается HR-процессов: оставить поиск новых сотрудников инхаус или передать внешней компании? Отвечает Наталья Сагитова, директор консалтинговой компании PEOPLE.

— Извечный вопрос: закрывать самим или идти в агентство? Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки — давайте честно про каждый из них, и определитесь, что подойдет именно вам.

Начнём со штатного рекрутера. Что имеем из очевидных преимуществ?

Он лучше знает компанию : культуру, традиции, ценности. А значит, точнее сможет оценить именно ценностный профиль кандидата.

Находится ближе к нанимающему менеджеру , соответственно, пользуется бОльшим доверием. За счет этого может оперативнее согласовать/пересогласовать профиль или получить обратную связь.

Экономия денег в долгосрочной перспективе : если у компании есть опытный и эффективный рекрутер в штате и постоянная нагрузка, то даже с учетом доступов к базам и налогам на фонд оплаты труда, это обойдется дешевле, чем привлечение подрядчика. Внимание, ключевые слова: опытный, эффективный, постоянная нагрузка!

Что по недостаткам?

Ограниченная база данных : собственно, это и является основной причиной обращения в агентство. У нас в PEOPLE более 50 000 кандидатов, прошедших интервью за 7,5 лет.

Ограниченные связи : штатный рекрутер не имеет таких обширных связей на рынке труда, как у профессиональной рекрутинговой компании. Реферальный канал у рекрутинговой компании зачастую сработает эффективнее.

Ограниченное видение рынка и скорость изменений : штатный рекрутер видит кандидатское поле в пределах вакансий компании. Рекрутинговое агентство — во всей полноте, за счет охвата проектами разных ниш.

Теперь пробежимся по себе любимым.

Мы точно выигрываем по широким связям и численности кандидатской базы: это позволяет быстрее подбирать соискателей с нужной специализацией и опытом. У нас одних водителей категории «СЕ» с «ДОПОГ» около 6500 тысяч человек. Про белазистов вообще молчу.

Профессионализм и опытность: именно консалтинговая позиция и возможность видеть рынок «сверху» позволяют нам предлагать более эффективные подходы к рекрутингу.

Теперь максимально честно о том, почему в нас сомневаются.

Высокая стоимость : бытует мнение, что подрядчики гребут какие-то баснословные гонорары, и это превышает стоимость найма штатного рекрутера. Спорно: мы закрываем вакансии, где кандидат стоит от 650 рублей, хотя и закрытые вакансии за 500 000+ тоже имеем. Все зависит от запроса заказчика.

Ограниченное понимание культуры компании : да, нам потребуется время, чтобы «снять» культурный код компании. Даже два одинаково звездных кандидата, но с разным ценностным профилем, посаженных в одну компанию, будут по-разному успешны.

Ограниченный контроль : иногда заказчики думают, что потеряют контроль над процессом подбора персонала. Давайте сразу развею миф — Нашим еженедельным отчетам с аналитикой по воронке и процессу подбора Джош Берсин позавидует.

«Покажете кого попало, лишь бы денег заработать!» . Господа, это чей-то ночной кошмар, который обсуждали как явь. Итогового кандидата выбирает заказчик, и пока не выберет, мы — не получим гонорар.

Резюмирую: делая выбор в пользу своего или внешнего рекрутера, опирайтесь на:

глубину проработки кандидатских баз штатным рекрутером;

количество вакансий и сроки их закрытия;

«узость» рынка;

объем нагрузки: единоразовое ли закрытие или это постоянный объем.

Если у компании уже есть опытный рекрутер, который может выполнять задачу в краткие сроки, и постоянный объем вакансий для него — стоит оставить подбор внутри компании.

Если «горят» сроки, а кандидатов необходимо много; если не можете найти, не знаете, как управлять доходимостью, ловите низкую конверсию на каком-то из этапов процесса подбора — выбирайте использование услуг рекрутинговой компании.

Колонка написана специально для «Делового квартала»