Кадровый потенциал Енисейской Сибири

Привлечение опытных управленцев и квалифицированных специалистов для занятости в инвестиционных проектах — одна из важных задач Корпорации развития Енисейской Сибири.

Грамотные и ответственные сотрудники требуются в разных областях. О том, как идет формирование кадрового резерва, рассказываем в материале.

В первую очередь — жителям края

Благодаря взаимодействию Корпорации развития Енисейской Сибири с компаниями-инвесторами в регионе подписан ряд соглашений. Работодатели формируют прогноз кадровой потребности инвестиционных проектов на период строительства, эксплуатации и инфраструктурного обеспечения объектов. Данные помогают своевременно подбирать кандидатов. Кроме того, компании при подборе персонала при равной квалификации с другими кандидатами будут отдавать приоритет жителям края. Сегодня для соискателей открыто более 10 тыс. вакансий, 5 тыс. человек уже трудоустроены.

По итогам прошлого года в Красноярском крае наблюдается самый низкий за последние 10 лет уровень безработицы, — сообщили в правительстве края. Корпорация развития Енисейской Сибири совместно с Агентством труда и занятости населения Красноярского края ведут совместную работу по поиску и привлечению специалистов. Сегодня кадровый резерв включает более 3 тыс. человек.

— Комплексная работа по обеспечению предприятий квалифицированными кадрами ведется на этапе строительства, эксплуатации и инфраструктурного обеспечения объектов. В первую очередь предлагаем работу жителям Красноярского края, при необходимости организуем переезд соискателей из других регионов России. Также выстроена система взаимодействия и обмена вакансиями с регионами — участниками Енисейской Сибири — Хакасией и Тувой. За счет всех источников трудовых ресурсов ежегодно заполняются порядка 70% вакансий проекта, — рассказал Виктор Новиков, руководитель Агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Служба занятости взаимодействует с работодателями по принципу «одного окна», используя дистанционные технологии. Для получения комплекса услуг предприятию нужно обратиться только в один центр занятости по месту нахождения рабочих мест или работодателя. Например, для удобства соискателей в Ачинском кадровом центре «Работа России» открыт цифровой центр кадрового обеспечения КИП «Енисейская Сибирь». Кроме того, доступ к этой цифровой платформе есть в мобильных центрах занятости. В передвижном офисе жители края могут зарегистрироваться на ресурсе, пройти тестирование и получить индивидуальную карту компетенций. Тех, кто успешно прошел тестирование, включают в кадровый резерв комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

Игорь Хафизов, генеральный директор ООО «Северная звезда», отметил существенную поддержку краевого правительства в реализации проектов на Таймыре, которые требуют большого количества квалифицированных специалистов.

– На Красноярском форуме 2022 нами было подписано соглашение о кадровом обеспечении. Агентство труда и занятости населения края совместно с Корпорацией развития Енисейской Сибири формируют кадровый резерв КИП «Енисейская Сибирь» и реализуют другие мероприятия, направленные на кадровое обеспечение инвестиционных проектов. Это полезный механизм для поиска и подбора кандидатов, — рассказал Игорь Хафизов.

Кадровые перспективы

Одно из мероприятий для формирования кадрового резерва — ежегодный межрегиональный конкурс «Лидеры Енисейской Сибири». Победителей рекомендуют к рассмотрению на вакантные должности компаний — участников КИП «Енисейская Сибирь». Также в регионе ежегодно проводятся чемпионаты по профессиональному мастерству и другие отборочные мероприятия партнеров.

Межрегиональный конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» проводился уже трижды. Впервые специалистов для формирования кадрового резерва отбирали в 2019. Сначала все участники прошли онлайн-тестирование, после в очном формате состоялись полуфиналы и финал. В заключительном этапе соревновались 500 человек из Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Конкурсанты представили решения кейсов, посвященных производственным, социальным и имиджевым проблемам, с которыми сталкиваются крупные компании при реализации проектов. Презентации оценивали эксперты, представители компаний — партнеров конкурса, профильные сотрудники Корпорации развития Енисейской Сибири. Учитывалось несколько критериев, в числе которых технология, экономика, инновационность, перспективы трансфера.

Всего за время проведения победителями конкурса «Лидеры Енисейской Сибири» стали более 850 человек. Они получают возможность трудоустроиться в крупные компании, реализующие инвестиционные проекты на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы, в том числе включенные в КИП «Енисейская Сибирь».

— Кадровый резерв КИП «Енисейская Сибирь» — современная, эффективная кадровая площадка, которая дает возможность работодателям оперативно найти квалифицированного сотрудника, а специалисту — уникальную возможность устроиться в крупнейшие компании России. Участие позволило мне оказаться в команде лидера золотодобывающей отрасли Красноярского края — группе компаний «Полюс». Рекомендую участвовать, пользоваться и достигать больших результатов, — рассказал участник конкурса Алексей Демиденко.

Таким образом, частные инвестиции являются одним из фундаментальных предпосылок роста. За весь период реализации инвестпроектов в макрорегионе появятся больше 80 тыс. новых рабочих мест. Как результат этой работы — сокращение уровня безработицы и создание перспектив для молодежи, которая открывает региону еще больше возможностей для развития.

В регионе проводится ряд мероприятий, участники которых могут быть включены в кадровый резерв:

– ежегодный межрегиональный конкурс «Лидеры Енисейской Сибири»;

– ежегодный региональный чемпионат по профессиональному мастерству и другие отборочные мероприятия партнеров;

– также можно использовать инфоматы, установленные в Центрах занятости населения по следующим адресам:

Абакан, ул. Чертыгашева, 144,

Кызыл, ул. Кочетова, 35,

Ачинск, ул. Гагарина, 24,

Красноярск, ул. Взлетная, 2;

– тестирование на специальной онлайн-платформе в мобильном центре занятости.