Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.06
80,99
86,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Билайн» выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке

«Билайн» выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке
Иллюстрация: freepik.com

Сервис, разработанный beeline cloud совместно с командой Big Data & AI, предназначен для построения дашбордов и визуализации данных в облаке.

#НОВОСТИ

Cloud BI будет интересен компаниям, в бизнес-процессах которых важная роль отводится оперативному анализу данных. Такие компании традиционно представлены в ритейле, финтехе, производстве, логистике и ИТ.

Решение предлагает клиенту широкие возможности для анализа данных и построения отчетности. Функционал и интерфейс Cloud BI дают большую свободу для работы с данными. Разработчики «Билайна» предусмотрели 47 стандартных типов визуализации данных, интеграцию с механизмами аутентификации (в том числе и через онлайн-запросы), создание резервных копий дашбордов, для которых можно оставлять заметки с помощью облегчённого языка разметки с синтаксисом форматирования обычного текста (Markdown).

Cloud BI предоставляется по модели SaaS (Software as a Service). При этом заказчик сам определяет, где могут находиться его данные: на физических серверах или в ЦОД других провайдеров. 

Сервис «Билайна» для построения дашбордов и визуализации данных в облаке соответствует требованиям в области информационной безопасности, протестирован и используется заказчиками из различных сфер. В дальнейшем он будет развиваться: планируется дополнить облачный сервис системами для автоматизированного проектирования машинного обучения, обработки данных с возможностью использования сторонних сервисов монетизации данных.

Преимущества использования BI-инструментов хорошо известны. Это сокращение сроков предоставления отчетов ответственным лицам, более точное прогнозирование стратегии и бизнеса компании, возможность перевода капитальных затрать в операционные. Наш сервис делает это решение доступным для разных компаний, даже если в штате нет аналитика и существенно снижает затраты на поддержку решения, так как не требует приобретения лицензий. Наша услуга снижает нагрузку на ИТ-команду, упрощает развёртывание инфраструктуры в облаке, помогает снижать расходы и закрывает вопросы, связанные с ИТ-безопасностью. Кроме того, мы несем ответственность по SLA (Соглашение об уровне обслуживания) за доступность услуги и бесперебойную работу. Благодаря этому можно сосредоточиться на разработке, а все рутинные операции, связанные с развёртыванием кластеров, мы берём на себя, — говорит Максим Еремин, руководитель направления развития продуктов beeline cloud.

За последний год все почувствовали рост санкционного давления — с рынка ушли привычные компании. Затронуло и рынок дата-аналитики — BI-сервисы, отметил Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам.

В то же время рынок облачных решений в России продолжает расти, несмотря на внешние факторы. При этом существенную долю потребителей облачных услуг занимают компании быстрорастущего бизнеса, заинтересованные в готовых коробочных решениях, которые можно быстро интегрировать в бизнес-процессы компании. Ощущая потребности клиентов билайн, мы запускаем Cloud BI. Также планируем развивать продукты для работы с данными в облаке. beeline cloud уже сертифицировано для работы с персональными данными и имеет соответствующую лицензию. Это позволяет заказчикам использовать наши услуги без опасений и без необходимости проходить дополнительную сертификацию, что также снижает затраты, — резюмировал он.

Реклама. ПАО «ВымпелКом»,

Подробнее на сайте: www.beeline.ru
Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Расследование дела Олега Митволя о хищении при строительстве красноярского метро завершеноРасследование дела Олега Митволя о хищении при строительстве красноярского метро завершено
  • Банковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизмаБанковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизма
  • Скончался депутат Госдумы от Красноярского края Виктор ЗубаревСкончался депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев
  • В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023
  • Двоим красноярцам присвоили звания «Почетный гражданин города»Двоим красноярцам присвоили звания «Почетный гражданин города»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.