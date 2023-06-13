Красноярские предприятия «Сибирского цемента» поддержали «ПРО-Фестиваль»

ООО «Красноярский цемент» и ООО «Комбинат «Волна» (дочерние общества АО «ХК «Сибцем») стали участниками I Открытого городского профориентационного технологического фестиваля «ПРО-Фестиваль».

Основная цель проекта – объединить усилия заинтересованных сторон для того, чтобы выстроить эффективную модель профориентации учащихся в соответствии с запросами работодателей, представляющих приоритетные отрасли промышленности и экономики Красноярска.

На фестивале, проходившем на Ярыгинской набережной, действовало 19 интерактивных площадок, открытых учреждениями среднего профессионального образования, предприятиями и организациями Свердловского района. В ходе мероприятия школьники и студенты техникумов смогли больше узнать о самых разных специальностях, присоединиться к мастер-классам и практикумам, направленным на развитие профессиональных, творческих, культурных, проектных, цифровых компетенций.

На площадке Красноярского цементного завода гостям предложили пройти обучающий маршрут, рассказали об основных этапах производства продукции. Участники фестиваля получили возможность подержать в руках образцы известняка и клинкера, колбы с сырьем и шламом. На примерах макетов шаровой мельницы и глиноболтушки школьники и студенты увидели, как выглядит и функционирует оборудование цехов «Сырьевой» и «Помол». Также юные красноярцы убедились в том, что практически все подразделения предприятия автоматизированы: на экране ноутбука им продемонстрировали технологический портал завода, в режиме реального времени отображающий ход производственных процессов, основные показатели работы агрегатов, многие другие параметры.

На глазах ребят представители цемзавода с помощью специального оборудования провели испытание цементных балок на прочность. Кроме того, участники мероприятия примерили средства индивидуальной защиты, сделали фотографии в спецодежде, с муляжом мешка с цементом. После прохождения обучающего маршрута самые активные проверили знания в викторине, испытали удачу в лотерее. Победители получили призы с символикой «Сибирского цемента».

Не прекращалась работа и на площадке комбината «Волна»: в распоряжении гостей фестиваля оказалась модель настоящего дома, фасад которого требовалось облицевать серыми плитами. Каждый из ребят попробовал смонтировать такую плиту, а затем оставил на ней памятный рисунок. Также была открыта творческая мастерская: девочки и мальчики украшали цветной минеральной крошкой небольшие хризотилцементные плитки, в итоге получались мини-изделия в стиле продукции комбината – фасадов «КРАССТОУН».

В рамках фестиваля школьников и учащихся техникумов проинформировали о возможности прохождения практики на предприятиях «Сибирского цемента», об открытых вакансиях, преимуществах работы в холдинге, социальных гарантиях и т.д.

Предприятия «Сибирского цемента» впервые участвовали в «ПРО-Фестивале», и, думаю, у нас все получилось! Площадки заводов были яркими, оригинальными, на них все время толпились ребята с горящими глазами. Многие заинтересовались производствами холдинга. Будем рады, если сегодняшние школьники и студенты в дальнейшем придут к нам на практику, а потом и на работу», – отмечает руководитель по работе с персоналом на Красноярской площадке АО «ХК «Сибцем» Татьяна Киреева.

Добавим, открытый городской профориентационный технологический «ПРО-Фестиваль» планируют сделать ежегодным.