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Руководитель агентства госзаказа Красноярского края проведет прямой эфир в соцсетях

Руководитель агентства госзаказа Красноярского края проведет прямой эфир в соцсетях
Иллюстрация: правительство Красноярского края

На этой неделе в социальных сетях пройдет прямой эфир с Мариной Вразовской, руководителем агентства госзаказа. Это будет ее первый прямой эфир в соцсетях.

#НОВОСТИ
В четверг, 15 июня 2023, она расскажет, чем занимается ведомство, о закупках и результатах работы. 
 
Эфир будет проходить на личной странице Марины Вразовской, начало в 17:00.
 
Напомним Марина Вразовская работает руководителем агентства государственного заказа Красноярского края с марта 2018. С 2013 она была начальником отдела государственных закупок, а затем перешла на должность заместителя руководителя – начальника отдела государственных закупок «Управления капитального строительства».
 
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Автор: Петр Савельев
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