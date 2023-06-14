Руководитель агентства госзаказа Красноярского края проведет прямой эфир в соцсетях
На этой неделе в социальных сетях пройдет прямой эфир с Мариной Вразовской, руководителем агентства госзаказа. Это будет ее первый прямой эфир в соцсетях.
В четверг, 15 июня 2023, она расскажет, чем занимается ведомство, о закупках и результатах работы.
Эфир будет проходить на личной странице Марины Вразовской, начало в 17:00.
Напомним Марина Вразовская работает руководителем агентства государственного заказа Красноярского края с марта 2018. С 2013 она была начальником отдела государственных закупок, а затем перешла на должность заместителя руководителя – начальника отдела государственных закупок «Управления капитального строительства».
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