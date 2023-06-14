Руководитель агентства госзаказа Красноярского края проведет прямой эфир в соцсетях

Иллюстрация: правительство Красноярского края

На этой неделе в социальных сетях пройдет прямой эфир с Мариной Вразовской, руководителем агентства госзаказа. Это будет ее первый прямой эфир в соцсетях.