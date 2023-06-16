Сенатор Клишас хочет легализовать онлайн-продажи алкоголя

Законопроект о правилах продажи алкоголя в интернете и его доставки может сократить долю фальсификата — считают эксперты.

Планируется, что онлайн-продажей алкоголя и его доставкой смогут заниматься компании, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на розничную продажу алкоголя, при условии включения сайта продавца в специальный реестр.

Это следует из предложенных Андрем Клишасом, представителем верхней палаты парламента от Красноярского края, поправок в законы «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» и «О защите информации…», которые он направил на рассмотрение зампреду правительства Дмитрию Григоренко, — сообщает РБК.

Г-н Клишас уточняет, что в правительство для получения заключения был направлен законопроект, предложенный ему Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят маркетплейсы Ozon, Сбермаркет, Wildberries, и Торгово-промышленной палатой (ТПП).

В законопроекте предлагается поручить ФРАР (Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка) создать и вести реестр компаний, которые могут осуществлять дистанционную розничную продажу алкогольной продукции.

Чтобы купить алкоголь онлайн пользователь должен будет подтвердить свой возраст с помощью ЕСИА. Второй раз проверка возраста происходит во время передачи товара с помощью QR-кода или паспорта.

Региональные власти вправе устанавливать ограничения по времени, условиям и местам продажи алкогольной продукции через интернет.

Предлагаемая дата вступления закона в силу — с 1 января 2024.

Сейчас продажа алкоголя дистанционным способом в РФ запрещена.

В 2021 президент Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа исключительно через онлайн-ресурсы почтового оператора. Предполагалось, что покупка алкоголя таким образом будет доступна совершеннолетним через специализированную витрину, причем только российского производства и с доставкой не раньше, чем через 24 часа. В сентябре 2022 Максим Акимов, возглавлявший «Почту России», сообщал что рассчитывает начать пилот по продаже алкоголя в апреле 2023.

В данный момент пилот так и не заработал, но получил одобрение правительства и сроки его запуска сдвинулись на 1 ноября 2023.

Эксперты считают, что предлагаемый законопроект о правилах продажи алкоголя в интернете и его доставки может сократить долю фальсификата. По оценке АКИТ, нелегальный рынок алкоголя в интернете за 2022 составляет 50 млрд рублей.

Авторы пояснительной записки считают, что

запрет на реализацию алкогольной продукции действует в основном в отношении добросовестных участников рынка».

По их мнению, легализация дистанционной продажи алкоголя позволит:

минимизировать объем нелегальных продаж алкоголя в интернете,

установить эффективный механизм контроля за доставкой алкогольной продукции и

предоставить дополнительные возможности продвижения российской винодельческой продукции.

Та доля фальсификата — 53%, которая сейчас обращается на нелегальном онлайн-рынке алкоголя — это угроза для государства и общества», — предупреждает Артем Соколов, президент АКИТ.

Г-н Соколов считает, что создание института контролируемой дистанционной торговли алкоголем — единственное возможное решение в сложившейся ситуации.

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