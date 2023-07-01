Наталья Сагитова: «Кадры для новогоднего сезона лучше искать сейчас»

Что происходит с запросами на подбор персонала летом и как компаниям подготовиться к сезону, — Наталья Сагитова, директор консалтинговой компании PEOPLE о летнем кадровом голоде.

— Помните басню «Стрекоза и Муравей»? Она отлично иллюстрирует подход бизнеса к планированию сезонной численности, только наоборот. Прошли осень-зима-весна и неожиданно настало лето. Начался активный сезон в хореке, уличной торговле, строительстве, курортной зоне, сезонной добыче. И всем не хватает персонала. Вот вроде бы и сферы все разные, но что их объединяет? Не удивляйтесь — целевая аудитория кандидатов.

Что такое работа на сезон в хореке, уличной торговле и курортной зоне — требования к кандидатам «руки-ноги-голова», как говорят рекрутеры. Заказчик жалуется: «Вот раньше — размещали объявление и откликами закрывали все потребности. А сейчас — 3000 просмотров и ни одного отклика за неделю». А Заказчик в Приволжье отмечает, что с началом сезона рабочие с завода пошли рыбу ловить, потому что они там за сезон в несколько раз больше зарабатывают. Что общего у двух разных бизнесов? Потребность в низкоквалифицированном труде, за который в сезон готовы платить больше, чем рядовой работодатель в среднем по году.

Так почему же на всех не хватает кандидатов и что делать Работодателю при подготовке к сезону? Сначала, почему не хватает:

ушли сами-знаете-куда;

покинули Родину;

те, кто работал — продолжают работать.

уехали на вахты, где они заработают больше, чем в городе на тех же вакансиях. Сюда попадают повара и кухонные работники (в подборе которых испытывают трудности хорека и гостиничный бизнес), монтажники, сварщики, машинисты тяжелой техники и пр.

К примеру, в феврале мы делали набор электромонтажников на объект в Южно-Сахалинске. Тогда их зарплатных ожидания колебались в диапазоне 60-80 тыс. рублей за месяц. Спустя три месяца, в мае, на тот же объект, те же кандидаты готовы были ехать уже не менее, чем за 120 000 в месяц. Почему? Потому что на рынке появились другие предложения. И единственным вариантом закрытия вакансий для работодателей стало повышение уровня дохода для кандидатов.

Но ведь на рынок вышли студенты и рабочие, прибывшие из теплых стран? Количества студентов не хватает, а квотирование мест для иностранцев теперь сильно ограничено. Простая математика демонстрирует: убыло больше, чем прибыло, что подтверждает факт наличия кадрового голода. Со студентами тоже не простая история. Требования свободного графика и ожидания по уровню дохода зачастую останавливают работодателя. И он не торопится их нанимать, предпочитая за те же деньги искать более компетентных. Тем самым загоняя себя на лестницу Пенроуза.

Динамика индекса hh показывает, что количество вакансий в отношении к количеству кандидатов на рынке растет в геометрической прогрессии. И по не официальным комментариям коллег: «Дна мы еще не достигли, падать еще есть куда».

Что может сделать работодатель, чтобы успешно отработать сезон? Давайте по порядку:

Сбалансировать требования к кандидатам. Вы ищите людей на сезон. Отмените «опыт работы не менее…» и «высокие коммуникативные навыки». Оставьте только то, что необходимо кандидату для выполнения функции.

Сместите фокус с требований к кандидатам на быструю систему обучения и ввода в должность. Это будет а) дешевле, б) Точно даст необходимую квалификацию для выполнения функции на старте сезона.

Начните подбор и формирование резерва заранее. Нужны люди в июне — стартуйте в середине апреля. И это не шутка.

Постройте процесс подбора в режиме «лайт». Важно быстро найти, быстро вывести на работу, а не оценивать и выбирать.

Подумайте о себе и посмотрите на себя глазами кандидата. Вот таких как вы в сезон будет Х10. Почему кандидат должен пойти именно к вам?

Сделайте мониторинг рынка, посмотрите, кто еще конкурирует с вами за эту аудиторию, что предлагают, где ваше предложение относительно рынка?

Рассмотрите вариант передачи функции внешнему подрядчику. Кадровые провайдеры прекрасно понимают сезонные колебания и умеют ими управлять.

И помните, сезонный персонал чаще всего необходим сезонному бизнесу. Кто такие «сезонный бизнес» — те, кто ИП и самозанятые, кто вчера сам был наемным рабочим, студентом. Чем больше в регионе бизнеса, тем меньше работников. Эта тенденция не изменится.

Треть лета уже прошла. А совсем недалеко старт новогоднего сезона. И поверьте, все тоже самое будет работать в новогодний сезон! Готовьтесь и планируете заранее.