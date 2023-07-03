Миллиард: Инвестпроекты для капитанов бизнеса

Деловой клуб ведущих предпринимателей «Миллиард» провел инвестсессию, которая отличалась от предыдущих масштабом представленных проектов.

Уровень инвестиций предполагает заинтересованность капитанов бизнеса — крупных компаний, способных выстраивать стратегии длинных горизонтов.

Инвестсессия была организована при участии КР «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ». Предполагается, что все представленные проекты будут реализованы в формате государственно-частного партнерства. Более того, большинство из них несут большую социально-экономическую миссию и задумываются как вклад в развитие региона.

Оставить след

Тема государственно-частного партнерства все больше проникает в жизнь Красноярского края. На сегодня в регионе реализуется около сотни таких проектов. И их перечень постоянно пополняется. Общий смысл государственно-частного партнерства состоит в том, что власть с его помощью решает задачи, под которые в обычном режиме ей не хватает бюджетного финансирования. Для бизнеса же ГЧП — это возможность выйти на новые рынки, традиционно занимаемые государством, а также способ получить госимущество в пользование без торгов. Подобные проекты прежде всего интересуют крупных инвесторов, способных мыслить в пределах долгосрочной стратегии и, самое главное, вышедших на уровень запроса, как сделать значимый социальный вклад в развитие экономики и социальной жизни региона.

На прошедшей инвестсессии были представлены проекты с «большим объемом дыхания», и проявленный интерес, как со стороны резидентов клуба «Миллиард», так и других представителей бизнеса, говорит о том, что у нас появились предприниматели, для которых ролевой моделью является, например, Хазрет Совмен. Они уже подошли к тому моменту в жизни, когда хочется оставить значимый след, — говорит АНДРЕЙ ПЕРФИЛОВ, учредитель клуба «Миллиард».

Память Севера

Большинство представленных проектов были связаны с развитием города и агломерации. Подобный фокус обусловила активная подготовка к празднованию 400-летия Красноярска. Напомним, по решению президента страны грядущий юбилей Красноярска получил статус федерального события.

Одним из первых проектов, которые вынесли на суд потенциальных инвесторов, стало создание в Красноярске музея Севера.

Музеи — это социальные объекты, они не предполагают большой коммерческой выручки, но их важность в жизни людей довольно высока. И этот объект не исключение. Он должен стать новой точкой притяжения, — сказал ВИКТОР АФОНИН, генеральный директор «СберИнфра», представлявший проект.

Предполагается, что музей появится в районе ул. Аэровокзальной. Общая площадь составит 12 тыс. кв. м. Объем инвестиций — 1,3 млрд рублей.

Роль государства в этом проекте заключается в предоставлении земли под музей без конкурса. Также оно возьмет на себя обязательство частично финансировать его на этапе создания и эксплуатации. Бизнесу же предстоит спроектировать объект и построить. По словам г-на Афонина, банк, с которым связана его организация, готов поддержать инвестора, выдав ему кредит до 90% от стоимости проекта на срок до 15 лет.

После возведения музея власти возьмут его в аренду у инвестора, который таким образом сможет вернуть свои вложения и расплатиться с кредитором. Ускорить окупаемость можно будет за счет использования коммерческих площадей, предусмотренных в проекте.

Учить на природе

На инвестсессии были представлены проекты, сравнимые по социально-культурной функции с музеем Севера. Например, речь шла о возможности строительства в Красноярске планетария и океанариума, которые, как предполагается, взяли бы на себя и обучающую функцию.

Еще одним таким проектом был образовательный экоцентр при парке «Роев ручей». Цель, которую ставят перед собой его инициаторы, — развитие в Красноярске гибридного образования.

Сегодня на базе «Роева ручья» обучение по предмету «Окружающий мир и экология» проходят два класса школы № 148. Этого мало, но мы ограничены в площадях. Создание же центра позволит привлечь более 12 тыс. школьников, а впоследствии расширить аудиторию за счет студентов и ученых, — рассказала ТАТЬЯНА МЕЛЬНИКОВА, замдиректора парка по экономике и финансам.

Объем инвестиций, необходимый для реализации этого проекта, составляет 900 млн рублей, 300 млн из которых можно получить в качестве гранта. Остальное бизнесу придется либо вложить из собственных средств, либо взять в кредит. По подсчетам специалистов «Роева ручья», окупаемость вложений произойдет в горизонте 13 лет.

В центре будут проходить занятия по окружающему миру, экологии, географии, геологии, ихтиологии. Возраст учащихся — 6…18 лет, таких в городе сейчас порядка 120 тыс. человек. К тому же центр будет выходить на Свердловскую, пассажиропоток которой составляет порядка 10 млн человек в год, что позволит разместить дополнительные коммерческие объекты. Они позволят инвестору получать дополнительный доход, — говорит г-жа Мельникова.

Отель в горах

Помимо проектов для города и его окрестностей (всего около 15) на инвестсессии были представлены инициативы, реализация которых планируется в других территориях и даже регионах. Одной из них стало строительство в Ергаках гостиничного комплекса на 60 номеров с рестораном, СПА и прочими блоками, типичными для подобного рода объектов.

Сумму инвестиций, которая потребуется, Виктор Афонин из «СберИнфра», также представлявший этот проект, оценил примерно в 1 млрд рублей. По его словам, предполагаемая схема партнерства здесь такая же, как и в случае с музеем Севера.

Окупаться этот отель сможет при годовой загрузке 75% и стоимости проживания 12 тыс. рублей в сутки. Мы считаем, что такие показатели практически недостижимы, и часть рисков по загрузке примет на себя государство, обеспечив инвестору необходимый уровень доходности, — подчеркнул представитель проекта.

Также Афонин отметил, что представленная им концепция — это «только наброски». И инвестор будет волен сам решить, какой будет концепция отеля. Вопрос с местом его расположения пока обсуждается.

Всего же на инвестсессии было представлено два десятка проектов в сфере ГЧП, но, по словам организаторов, это лишь вершина айсберга, и работа по привлечению инвесторов будет продолжена.

Бизнес финансирует бизнес

Отметим, это была уже третья инвестсессия, которую клуб «Миллиард» провел при участии КР «Енисейская Сибирь». Первые две были посвящены туризму и сельскому хозяйству. Также состоялась выездная инвестсессия в Тыве. В планах «Миллиарда» инвестиционные «туры» в Норильск и Минусинск.

Мы видим большой пул предложений по инвестпроектам. Дополнительно к этому каждую неделю клуб «Миллиард» получает от 3 до 5 заявок на инвестиции от предпринимателей города. В клубе, который также растет практически в ежедневном режиме, собрались ведущие предприниматели в 30+ сферах бизнеса. По сути, это мощное сообщество потенциальных инвесторов. В нынешней ситуации очевидно: развитие экономики страны и региона во многом зависит от того, начнет ли бизнес финансировать бизнес. Именно поэтому инвестиционное направление становится ключевым в «Миллиарде». Мы аккумулируем лидеров отраслей еще и для того, чтобы работа клуба воплощалась в проектах, которые меняют нашу жизнь и укрепляют экономические позиции Красноярского края, — подчеркнул Андрей Перфилов.

Также г-н Перфилов уточнил, что до конца 2023 будет проведено еще несколько инвестсессий, которые затронут ключевые отрасли экономики региона.