Ирина Одинец: Кто построит школу по-новому?

Распространенный ответ — государство. Но школа должна быть неотъемлемой частью жилого мкрн, который возводит застройщик. Очевидное решение: запланировать школу вместе с ЖК. И такие примеры есть.

Однако Красноярск пока не в «отличниках» и не в «пионерах» частно-государственного партнерства в сфере образования. Вместе с Ириной Одинец, директором по продажам и маркетингу ГСК АРБАН, разбираемся в ситуации.

— Современные жилые комплексы меняют и облик городов, и отношение горожан к собственной жизни. Атмосфера благополучия складывается из множества составляющих — управляющей компании с хорошей репутацией, благоустроенных кварталов, кафе, магазинов. Взрослый человек, планируя переезд, учитывает еще и наличие (или отсутствие) детского сада и школы.

В Красноярске, к сожалению, в новых жилых комплексах социальной инфраструктуры нет или она недостаточна, и это одно из самых больных мест миллионника, который активно застраивается. Сложности объективны. Строительство школы — непростой и дорогостоящий проект. Застройщик может пойти в него, только четко понимая, каким образом будут компенсированы финансовые и другие затраты компании. Взаимовыгодные условия здесь гарантирует частно-государственное партнерство. Необходимость его широкой практики для строительства значимых объектов социальной инфраструктуры сегодня осознают все — и власти, и застройщики. Еще в 2021 в рамках Петербургского международного экономического форума между министром просвещения РФ и рядом регионов было подписано соглашение о намерении участвовать в строительстве новых школ. Но, к сожалению, Красноярск в эту новеллу не вошел.

При этом красноярские застройщики-лидеры, стремящиеся реализовать проекты, меняющие реальность, нацеленные на создание экосреды для счастливой жизни, понимают: школа и детский сад — неотъемлемая часть базовой инфраструктуры жилого микрорайона.

Сегодня мы стараемся обеспечить новоселов полезной инфраструктурой под ключ, проектируя коммерческие пространства под магазины, ДОУ, медицинские учреждения, салоны красоты и фитнес-центры. Более того, таргетируем качество бизнесов, «заселяющих» наши микрорайоны. Однако ни фитнес-центр, ни студия йоги не избавят семью от стресса из-за отсутствия муниципального детского сада и школы.

Строительство школы — непростой и дорогостоящий проект. Застройщик должен четко понимать, каким образом будут компенсированы финансовые и другие затраты

Между тем, например, в столице по требованию правительства Москвы и мэра Сергея Собянина новые девелоперские проекты должны быть обеспечены не только коммерческой, но и социальной инфраструктурой. Качеству работ на таких объектах уделяется особое внимание, а сама застройка должна быть гармоничной — ответственность за качество проекта, таким образом, ложится не только на застройщика, но и на государство.

Такой подход формирует среду, в которой появляются передовые учебные заведения, например, такие как «школа Ямбурга», строительство которой начато ГК «А101» в районе Прокшино. В образовательном центре будет даже свой планетарий. Предполагается, что объем инвестиций превысит 4 млрд рублей, а после завершения строительства ГК передаст школу городу, и она будет вписана в систему муниципального образования.

Еще один пример создания такого продвинутого учебного центра — школа в ЖК «NEWПИТЕР» в поселке Новоселье (Санкт-Петербург), которая была признана лучшим социальным объектом Ленобласти за 2019. Проект школы — часть программы «Соцобъекты в обмен на налоги». Программа действует в Ленобласти более десяти лет и предусматривает компенсацию девелоперам уплаченных в региональный бюджет налогов. Таким образом происходит возврат расходов на строительство детских садов и школ. Программа создает условия для социальной инфраструктуры в ЖК нового типа и является примером механизма государственно-частного партнерства и стимулом для строительства школ и детских садов.

Говорить о том, что красноярские девелоперы не строят школы и детские сады, неверно. Например, наша компания за 7 лет запроектировала и построила 10 частных ДОУ в своих жилых комплексах в общей сложности на 500 детей. Однако вопрос о строительстве большой современной школы, встроенной в экосистему нового микрорайона, остается открытым.

Пока такие проекты в Красноярске заявлялись, но не реализовывались. И ситуация изменится лишь тогда, когда появятся четкие и взаимовыгодные правила партнерства. В этом случае застройщики возведут школы, достойные концепций новых жилых микрорайонов, а горожане получат школьное образование нового уровня.