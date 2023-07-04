«На встречном курсе»: зачем бизнесу и власти быть партнерами

Государственно-частное партнерство открывает большие перспективы для социально-экономического развития регионов.

Разбираемся, как устроено ГЧП в Красноярском крае и как оно работает, а также какие инвестпредложения есть в данной сфере в регионе.

Взаимный интерес

Государственно-частное партнерство (ГЧП), инструмент реализации проектов, в которых заинтересована и власть, и бизнес, имеет большую историю. В России же он начал активно развиваться относительно недавно – с 2005 года, когда был принят соответствующий федеральный закон – но скорость, с которой он проникает в экономику, впечатляет. Так, только в Красноярском крае в сфере ГЧП на сегодня реализуется более сотни таких проектов.

Общий смысл государственно-частного партнерства состоит в том, что власть с его помощью решает задачи, под которые в обычном режиме ей не хватает бюджетного финансирования. Для бизнеса же ГЧП – это возможность выйти на новые рынки, традиционно занимаемые государством.

Инициатором таких проектов, как правило, являются органы власти (федеральной, региональной или муниципальной), а частная компания привлекается для проектирования, строительства и управления полученным активом. В Красноярском крае с применением государственно-частного партнерства реализуется 112 таких проекта с общим объемом инвестиций свыше 27 млрд рублей.

Учиться партнерству

Для стимулирования большего проникновения государственно-частных проектов в социально-экономическую жизнь Красноярского края, регион сотрудничает с Национальным центром ГЧП, который является ключевым центром компетенций по вопросам развития инфраструктуры и осуществляет аналитическое обеспечение развития сферы ГЧП в России.

Эксперты признают, что поскольку тема ГЧП достаточно нова и для края, и для России в целом, крайне важным моментом является развитие соответствующих компетенций у всех участников процесса – и у госорганов, и у бизнеса.

Нужно понимать особенности этого механизма, его преимущества и существующие риски, чтобы максимально быстро их нивелировать. Обучение и развитие компетенций в этой сфере является для нас одним из приоритетов и будет проходить системно. Важно, чтобы все, кто задействован в развитии данного направления, понимали преимущества этого механизма и могли максимально широко использовать их в своей работе», – говорит и.о. министра экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец.

Инвестиции в сферу ГЧП

Накануне в Красноярске презентовали инвестиционные предложения в сфере государственно-частного партнерства. В мероприятии приняли участие представители закрытого делового клуба для ведущих предпринимателей Красноярского края «Миллиард», представители Корпорации развития Енисейской Сибири, ООО «СберИнфра», Национального Центра ГЧП, а также красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Старший управляющий директор Национального Центра ГЧП Максим Ткаченко в своем выступлении рассказал об особенностях механизма ГЧП и концессии. Он познакомил участников инвестсессии с особенностями разных типов проектов в этой сфере и привел примеры ГЧП-проектов, реализующихся в различных регионах России.

Возможностей для развития в сфере государственно-частного партнерства очень много как в Красноярском крае, так и в республиках Хакасия и Тыва. Мы видим, что сегодня механизмы ГЧП и концессии в нашем регионе востребованы в сфере ЖКХ, экологии, транспорта. Особая актуальность этой темы обусловлена в том числе и подготовкой Красноярска к 400-летию. Поэтому большинство инициатив, которые представлены на этой инвестсессии, так или иначе связаны с развитием города и могут быть реализованы, в первую очередь, в Красноярской агломерации. Тот объём инициатив, которые планируются к юбилею города, невозможно реализовать только за счет региональных и федеральных бюджетных средств, и в этом случае средства бизнеса в интересах развития города могут найти очень эффективное применение», – подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко в начале стратсессии.

В ходе инвестсессии были презентованы такие инвестпредложения в сфере ГЧП, как строительство загородного гостиничного комплекса на территории парка Ергаки в Красноярском крае; строительство Музея Севера в Красноярске на основе концессии; строительство экоцентра «Роев ручей» и частной школы «Умка». Представители Корпорации развития Енисейской Сибири презентовали инвестпредложения по строительству ресторана с летней террасой на базе объекта ценной исторической застройки, планетария, многоуровневых парковок в Красноярске, а также созданию этнопарка, дендрария, океанариума, пляжа, смотровой площадки на ГЭС, tree-top маршрута, причалов на Енисее и эко-парка. Участники инвестсессии из других регионов Енисейской Сибири представили инвестиционные предложения по созданию концертной площадки на территории Республики Хакасия и мусоросортировочного комплекса по обращению с ТКО на территории Республики Тыва.

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