Вырасти за лето: особенности детского туризма

Детский образовательный туризм меняется. И не только из-за геополитических вводных, но и за счет новых смыслов образования. Основатели учебных заведений рассказали о практике организации путешествий.

Каждый выбирает по себе. Кэмпы, экспедиции, природу...

Форматы детского образовательного туризма многогранны и вариативны. Выбирая свой, каждое частное учебное заведение фокусируется на том, что отвечает ценностям образовательной стратегии в целом.

В школе развития «НооГен» для каждого выезда выбирают новую локацию. Главный критерий — возможность провести как можно больше полевых исследований: научных, гуманитарных и даже маркетинговых. Такая экспедиция проходит каждое лето — на две недели группа погружается в природу и культуру еще неизвестной им территории.

Большинству участников 13…17 лет, и мы разворачиваем содержание так, чтобы оно максимально попадало в запрос этого возраста: самореализация, возможность выбора и наделение каждого той ответственностью, которую он может на себя взять, — объя­сняет Сергей Медведчиков, исполнительный директор «НооГена».

Школа твоих достижений «Солнечный город» два года работает в коллаборации с краевым отделением Русского географического общества. 150 человек — ученики, родители и педагоги, выезжают за 700 км от Красноярска, в лагерь «Ермак». Предварительно все участники вместе разрабатывают наполнение поездки: продумывают экскурсионные маршруты, циклы лекций и семинаров, творческие проекты.

Это образовательное событие — органичная и важная часть жизни школы. Но если организаторами будут только взрослые, ценность события для детей пропадет, поэтому ученики полностью включены в процесс, — рассказывает Инна Шамрай, основатель «Солнечного города».

В сети семейных центров «Умка» реализуют сразу несколько форматов: лагерь под Красноярском UMKA Camp, проект «Умный Красноярск», а также поездки по городам внутри страны. Конкретный выбор зависит от интересов ребенка, подходящего режима пребывания и доступного бюджета.

Раньше ученики «Умки» отправлялись и за рубеж, но несколько лет назад переориентировались на внутренний туризм.

Наша команда сама составляет маршруты и пишет программы. Школа вожатых у нас тоже собственная: зачастую в нее приходят те, кто регулярно проводил лето в UMKA Camp, там же стал волонтером, а после перешел на следующую ступень. Это их профессиональный рост: мы оплачиваем эту работу, и так дети легально зарабатывают первые деньги, — рассказывает Татьяна Андреева, основатель «Умки».

Но дороги за рубеж не закрыты окончательно: например, в международной языковой школе «Окей» продолжают организовывать программы сразу в нескольких направлениях. Самыми востребованными остаются языковые погружения и профориентационные тренинги.

Несколько лет назад мы стали продвигать программы, которые проходят на кампусах университетов Великобритании, Канады, Испании. Наши ученики могут побыть студентами этих заведений и протестировать для себя конкретную специальность. Это мини-группы максимум до 20 человек, с которыми отдельно работают профессора и педагоги университетов, — рассказывает Татьяна Москаленко, основательница школы «Окей».

Большая страна и большой мир

С трудностями логистики за границей сталкиваются не все, ведь внутренний туризм набирает обороты.

Например, группа «НооГена» путешествует только по городам России и странам СНГ. В первую очередь это связано с численностью: школа выезжает полным составом, а это около 100 человек.

Мы выбираем места, в которые многим было бы интересно попасть, но куда фактически мало кто доберется: окрестности Архангельска, остров Русский возле Владивостока, Киргизия. И, конечно, Хакасия, Алтай, Дальний Восток, Подмосковье, — рассказывает Сергей Медведчиков.

Многие из этих территорий облюбованы и учениками «Умки». Приезжают они и в города, которые славятся сильными учебными заведениями — как правило, высшего образования. Так, на карте «Умки» появились Москва и Санкт-Петербург, Сочи и Калининград, Новосибирск.

Раньше в списке были Швейцария, Англия, США и Европа, но пока от них пришлось отказаться.

А вот география, в рамках которой путешествуют ученики школы «Окей», продолжает оставаться обширной. Фактически из привычных маршрутов исчезла только Польша, куда с сентября 2022 не могут въехать граждане РФ с шенгеном. Другие страны, к визитам в которые привыкли ученики школы, остаются в доступе: границы можно пересечь по туристическим визам.

Любая такая поездка включает в ребенке внутренний маячок самостоятельности. И позволяет «примерить» другую страну, провести ее тест-драйв. Здесь же и практика языка, изучение культуры, знакомство с возможностями образования — зачастую оно в два…три раза бюджетнее, чем в России. Одна поездка может в корне поменять представление ребенка о самом себе и мире, — говорит Татьяна Москаленко.

В рамках бюджета

Финансовый аспект зависит от экономической ситуации. Это данность. На стоимость путешествий влияет динамика цен на проживание, питание и транспорт. В случае с зарубежными поездками понадобится учесть еще и валютный курс.

Например, в языковой школе «Окей» летняя программа, в которую включены практика языка и экскурсии, обойдется в диапазоне €800…1500. Для аналогичной поездки в страны Европы понадобится €2…2,5 тыс. А чтобы оплатить участие в специализированной проф­ориентационной программе, потребуется уже €3500…4500. Как правило, в эти суммы не включены перелеты и визовые расходы.

Путешествия внутри России пока остаются более бюджетными, хотя и здесь наблюдается тенденция роста.

В «НооГене» на путевку понадобится $1000…1300. Правда, дополнительных расходов потребует дорога до локации, которая станет точкой исследований.

На двухнедельную смену в лагере «Умки» можно выделить порядка $600…800. Примерно такую же сумму закладывают на 10-дневную поездку по России.

Не только для детей

Все чаще в такие поездки включают и родителей. Через эти «семейные школы» взрослые и дети учатся выстраивать более ясную и комфортную коммуникацию.

У нас есть жесткий принцип: каждый участник вне зависимости от возраста принимает одинаковое участие во всем, что происходит. И родитель вдруг видит своего ребенка совсем другим: погруженный в среду, где много сильных, умных, талантливых сверстников с мотивацией, он и сам становится более активным, интересующимся, смелым. В другую сторону это тоже работает: как правило, в повседневности родителя трудно увидеть интересным и сильным. А здесь дети наблюдают, как родители спорят, иногда ошибаются или оказываются в затруднении, и видят их совсем другими, — объясняет Сергей Медведчиков.

Все спикеры уверены: необходимо давать ребенку возможность действовать по собственному выбору, принимая на себя ответственность за каждое решение и его последствия. Поэтому в частных школах усиленно работают с навыками, которые формируют самостоятельную личность: одна из основных функций образовательных событий — определенной степени сепарация, которую дети проходят в безопасной атмосфере и близком окружении.

Если мы хотим уверенного, самостоятельного, осознанного ребенка, нужно давать ему уникальный опыт взросления, который лучше всего происходит в сепарации. Тогда дети будут готовы к возможностям, которые родители готовы им предоставить, — считает Татьяна Москаленко.

Тенденции и тренды в сфере детского отдыха

(из исследования, проведенного Roscamps)

Тенденции

1. Ежегодное уменьшение количества объектов детского отдыха и оздоровления.

2. Уменьшение процентного соотношения отдохнувших детей в лагерях всех форм к общему количеству детей в РФ.

3. Сокращение количества палаточных лагерей и детей, в них отдохнувших.

4. Сокращение количества санаторно-оздоровительных лагерей и количества детей, в них отдохнувших (32,2% за 2021...2022).

5. Уменьшение продолжительности смен и увеличение стоимости услуг.

6. Постоянное ужесточение требований, увеличение и без того избыточных нормативных требований.

7. Нарастающий дефицит рабочей силы.

8. Увеличение количества организаций, реализующих собственные программы детского отдыха и не имеющих собственную базу размещения.

Тренды

1. Рост потребности уровня комфорта в детском отдыхе. 2. Запрос на формат VIP-лагерей для детей. 3. Рост интереса родителей к авторским программам детского отдыха, совмещенных с обучением. 4. Рост интереса к формату «туризм впечатлений» — приключенческие, интерактивные, спортивно-туристические, практико-ориентированные программы детского отдыха. 5. Влияние кешбэка на выбор лагеря или программы: зачастую приобретаются путевки не на то, что нравится, а на то, что входит в программу кешбэка. 6. Трендвотчингом и трендсеттингом в детском отдыхе занимаются, как правило, частные, а иногда и ведомственные лагеря, те, для кого важно быть в гуще событий, формировать оригинальный продукт и привлекать под него свои клиентские потоки. Это является для них залогом успешного развития и финансового благополучия. То есть, по сути, они являются лидерами изменений и сами формируют тренды — это лидеры отрасли, за которыми идут другие детские лагеря или организации сферы детского отдыха.