Инна Шамрай: Наш главный герой — ребенок

Частное образование Красноярска прирастает новыми игроками. При выборе места, где ребенок проведет период становления личности, важно говорить не только об академической успешности, но и смыслах.

О гибкости современного образования и о том, почему будущее за метакомпетенциями, «Деловой квартал» беседовал с Инной Шамрай, основателем и руководителем Школы твоих достижений «Солнечный город», человеком года — 2022 в номинации «Частное детское образование».

Как вырастить субъектность

Какие факторы делают образование актуальным?

— Современное образование — это не про «достигаторство», строгие рамки и жесткие правила, а про осознанность и ответственность. Такое обучение возможно, только если сам ребенок осознанно относится к своему развитию. Это отношение (к своему же труду!) не сформировать за четверть или учебный год: работу нужно вести с «началки», а еще лучше — с дошкольного возраста. Чтобы вырастить образовательную субъектность ребенка, необходима работа с метакомпетенциями. Это не только академические знания, но и примеры новой культуры, возможности для проб и ошибок, провокации и вызовы, качественная рефлексия.

Лидерство и прозрачность

А каким должен быть современный педагог, способный работать в такой системе?

— На самом деле, в системе образования, где много про «самость» ученика и вообще человека, остаются только сильные личности. Мы всегда совершенствуем свои навыки, изучаем изменения и тренды системы преподавания и оценивания — и не стесняемся это показывать. Так педагог не только демонстрирует пример, но и держит лидерство.

Это позволяет обеспечить максимальную степень прозрачности: например, родитель может в любой момент (а не в специально выделенный день) прийти и посмотреть, как протекает учебный процесс. А при желании и встроиться в него!

Четыре цикла заинтересованности

Школа твоих достижений «Солнечный город» — обучающая среда полного цикла. Как она выстраивается?

— Мы опираемся на стадии психического развития ребенка, поэтому начинаем со специально созданной дидактической среды. В сенситивном периоде детям нужно все перепробовать: букву, цифру, звук. Это и развитие моторики, и понимание через ощущение, и самопроверка. Наша среда богата дидактикой для ступеней от 6 месяцев до 9-го класса.

Уже с первого класса с детьми работают педагоги-предметники: ребенок изначально взаимодействует только с узкими специалистами. Так как мы школа полного цикла, у нас нет стандартных каникул. Учебный процесс продолжается круглый год, в котором важно грамотно распределять когнитивную, творческую и проектную деятельность. Тогда и начинаются различные выезды, арт-события — их средняя и старшая ступень организуют самостоятельно.

Навыки познания

С какими конкретными навыками ребенок выходит из «Солнечного города»?

— Мы создали систему, в которой ребенок хочет познавать сам: действует из интереса, а не по принудиловке. Вся школа работает над развитием высоких субъектных умений человека и академических знаний высокого уровня — это все проходится на четырех уровнях.

Звезды развития

А что подразумевается под метакомпетенциями, на которых вы делаете акцент?

— Мы фокусируемся на двух основных результатах: академическая успешность и образовательная самостоятельность. Эти результаты фиксируются в личном аккаунте ученика на собственной платформе «Солнечного города». Так мы видим и конкретные результаты, и прогресс внутри них.

Два года мы работали над авторской платформой бренда. Она оцифровывает силлабусы — индивидуальный образовательный маршрут каждого ученика — и наглядно отражает его результаты.

Пространство безопасности

В «Солнечном городе» много говорят об экологичной и безопасной среде. Как вы ее строите?

— У нас малочисленные классы: в случае с частными школами это уже не отличие, но все еще преимущество. У всех учеников индивидуальный образовательный маршрут, соответственно, педагоги видят и анализируют каждого. Мы не говорим, что у нас нет буллинга: эпизодически, конечно, он возникает. Сразу начинают разбираться педагоги, тьюторы и сами ребята, и интерес к его масштабированию пропадает. Да, общение не всегда экологичное, но оно прозрачное, и все конфликты сразу отрабатываются: педагог собственным примером показывает образец, максимально правильный маршрут поведения в конкретной ситуации.

Несмотря на такую открытость, дети не чувствуют себя уязвимыми: они знают, что находятся в безопасном пространстве, потому что мы не задеваем их и не переходим личные границы. Здесь они приобретают силу и вырабатывают смелость, чтобы грамотно отреагировать и обозначить свои границы за пределами «Солнечного города».

Время быть родителями

То, что вы делаете для детей, бесценно. Но все-таки результаты родители смогут увидеть и оценить скорее в перспективе. А если поговорить о ценности для родителя в моменте?

— У них появляется возможность быть для своего ребенка настоящим родителем. Мы освобождаем время семьи непосредственно на ее жизнь.

Например, выходные остаются такими полноценно: не надо сидеть с домашними заданиями, весь академический блок знаний полностью закрывается школой.

Несмотря на то что вся программа утверждена на год вперед, мы часто идем навстречу запросам семьи: например, есть потребность в обучении игре на флейте — мы ищем еще несколько желающих, и если группа набирается, то занятиям быть. Таким образом мы закрываем и творческий интерес ребенка.

Но мы точно не снимаем с родителей ответственности за образование их ребенка: они постоянно находятся в контакте как со своими детьми, так и с педагогическим составом. Те же собрания с родителями мы проводим в разном формате: иммерсивный театр, лекция, сторителлинг — и всегда в это зашита обратная связь от детей и комментарии педагога. Сюда же — индивидуальные конференции, которые дают возможность дать оценку «на 360 градусов», подсветить ученика со всех сторон.

Ступени индивидуального маршрута

Именно ребенок — главный герой, он в центре образовательного процесса Школы твоих достижений «Солнечный город». Под него «подтягиваются» и родители, и учителя — все они идут по индивидуальному маршруту ребенка.

1…3-й класс

САМОМОТИВАЦИЯ

Начиная с первого класса в начальной ступени весь образовательный процесс строится так, что ребенок уже анализирует свой ежедневный результат, и успешный и неуспешный, в рамках образовательного маршрута — силлабуса.

Начальная школа работает в погружениях в сопровождении учителей-предметников, формируя собственную картину мира через командную, групповую и самостоятельную работу,

Вместе с тьютором, рефлексируя, ребенок САМ принимает решение о следующем шаге с собственной ответственностью, формируя в себе навыки 4к.

4…6-й класс САМОДИСЦИПЛИНА Ученик уже способен САМ распределять свои ресурсы, начиная от времени, заканчивая четкой оценкой собственных возможностей, конечно, в сопровождении профессионального тьютора. Через командную работу, первые проектные пробы, удачные и нет, ребенок формирует более широкий спектр компетенций. 7…9-й класс САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В результате к 9-му классу, через 9-летнюю кропотливую работу ребенок САМ приходит к результату — сформированным метакомпетенциям, которые позволяют ему интернально мыслить, рефлексировать, осознанно выбирать, иметь свою точку зрения, аргументировать ее, вступать в дискуссии, а значит, он очень хорошо видит свой дальнейший путь, что является следствием развитой образовательной субъектности и академической успешности. 10…11-й класс ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 10-м и 11-м классе студент самостоятельно выстраивает образовательный маршрут с абсолютной ответственностью за свои образовательные результаты в сопровождении профессиональных тьютора и профориентолога. Ответственность — это и есть процесс самоопределения Как результат, молодой человек способен создать собственный ИОМ

(индивидуальный образовательный маршрут).

Кстати, мы с вами, взрослые, непрерывно совершенствуем собственный ОМ,

исходя из своих амбиций и потребностей.

Определение человеком своего места в обществе и жизни в целом,

выбор ценностных ориентиров.

В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе.

«Солнечный город»

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