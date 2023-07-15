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Александр Новак оценил практики реновации Норильска

Александр Новак оценил практики реновации Норильска
Автор фото: Александр Черных. Иллюстрация: krskstate.ru

Применяемые в северной столице края подходы могут быть востребованы по всей стране

#НОВОСТИ

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и врио губернатора края Михаил Котюков побывали с рабочей поездкой в Норильске. Они проверили ход реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035.

Александр Новак и Михаил Котюков посетили объекты реновации в центре Норильска – стройплощадку двух многоэтажных жилых домов, инновационного образовательного комплекса на 1100 мест, модельную зону на улице Мира. В активной фазе - строительство десяти домов, социальных объектов, ремонт коллекторного хозяйства.

Напомним, комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 утверждён в декабре 2021 правительством РФ. На его реализацию с 2021 по 2035 из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников будет выделено порядка 120 млрд рублей.

Мероприятия комплексного плана предусматривают снос аварийного жилого фонда, реконструкцию ранее возведенного жилья и строительство нового, социальные выплаты на приобретение жилья норильчанам, выезжающим из районов Крайнего Севера.

Здесь мы имеем пример настоящего государственно-частного партнёрства, где социальная ответственность и внимание к экологии являются не пустыми словами, а принципом взаимодействия. Те практики, которые отрабатываются сегодня в Норильске, будут востребованы не только в крае, но и во всей стране, - отметил Михаил Котюков, врио губернатора региона.

 

Автор: Петр Савельев
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