Олеся Волкова: как провести отпуск, чтобы не было мучительно больно

Послевкусие от закончившегося отпуска оказывается близким к разочарованию? О том, как этого избежать рассказывает и.о. директора Института педагогики, психологии и социологии СФУ Олеся Волкова.

Часто бывает, что отпуск завершается, а послевкусие остается очень специфическое — как будто недоотдыхали, не хватило чего-то, словно и не было того отпуска. Мы вздыхаем и... начинаем ждать новой возможности отдохнуть (или недоотдыхать). И так из года в год.

Меж тем последствия «недоотдыха» плачевны и серьезны: неизбывный стресс, ухудшение общего фона настроения (вплоть до выгорания и депрессии), снижение иммунитета и стрессоустойчивости, как следствие, спад работоспособности, которую мы так стремимся повысить после отпуска. Чтобы такого не происходило необходимо учитывать ряд факторов.

В первую очередь нужно уметь не только работать, но и отдыхать. Неумение отдыхать — это один из самых опасных дефицитов современного человека. В древние времена было все просто — солнце село, все легли спать. Сейчас же природосообразные биоритмы спутаны и нарушены, а человек работает в режиме 24/7. Прогресс и технологии в этом смысле не способствуют качественному разделению труда и отдыха, поэтому первое, чему важно научиться — это гаджетовый детокс.

Все средства коммуникации активизируют работу центральной нервной системы, а значит, не позволяют естественному торможению (без которого отдых и расслабление просто невозможны) вступить в свои права. А уж если вы выезжаете в долгожданный отпуск на курорт, то брать с собой ноутбук с надеждой «хоть одним глазком» — преступление, лишающее отпуск самого смысла этого понятия («отпуск» от слова «отпускать»).

Вторая важная проблема — это феномен «overlap»: если раньше территория и время жизни были четко разделены на рабочую и личную зоны, то сейчас сплошные накладки и наложения (overlaps): мы приносим работу домой (в ноутбуке, смартфоне, эмоциях и голове...) и мы параллельно включены в задачи личного плана на работе. Поэтому: учимся разделять (насколько это возможно). Даже если вы работаете дома, а не в офисе, четко организуйте рабочее пространство и очертите его границы «здесь я на работе, а здесь — нет». Если же вы не единственный человек в семье, кто занимается семейным бизнесом, или вы работаете вместе с другими членами семьи, заведите правило «о работе только на работе».

Наша психика нуждается в чистых и ясных пространствах, которые не пересекаются друг с другом.

Планируя отпуск, крайне важно опираться на собственные планы и желания. Критерии из разряда «модно» и «туда все сейчас ездят» — прямая дорога к разочарованию. Что одному хорошо, то другому, сами знаете. Кто-то восстанавливается тюленьим способом на пляже, а кто-то через физические нагрузки и активные походы в горы. Кому-то подходит Париж и шоппинг, а кому-то рыбалка и тайга. Важно знать четко, что из всего ассортимента именно ваше. Чтобы понимать, что вам подходит в качестве отдыха (что комфортно, расслабляет, наполняет ресурсами) необходимо заниматься изучением этого вопроса системно: наблюдать за собой и изучать этот вопрос с помощью компетентного специалиста (психолог подойдет).

Отдых — процесс, требующий спокойствия и безопасности во всех смыслах, и в сфере человеческих отношений в том числе. Поэтому если вы планируете отдыхать в компании человека или людей, которые принесут с собой дискомфорт и неприятные впечатления — задайте себе вопрос: это точно то, чего вы хотите?

Позаботиться об эмоциональной атмосфере — просто необходимо: с кем хотите разделить отпуск, какие места и активности вас эмоционально отвлекают от рутинных вопросов и наполняют ресурсами.

Не стоит, кстати, ехать в людное место, если ваша работа связана с людьми. Как и уединяться, если вы большую часть времени проводите в одиночестве — тоже не очень правильный вариант. Изменения, вот что дает чувство отдыха.

Одно из самых больших заблуждений — это планирование на весь отпуск ничегонеделания, которое по факту приводит к депрессивным состояниям. Лучший отдых — отдых сбалансированный, в котором оптимальное место занимают и активность, и пассивность — именно переключение ритмов дает тот самый эффект, благодаря которому возникает ощущение, что мы качественно отдохнули.

Про питание. Это тоже важно. И с психологической точки зрения, в том числе. Продумайте и позаботьтесь о питании не только в отношении гедонизма, но и с любовью к своему здоровью. Если в рабочий период нам не всегда удается соблюдать полезный режим питания, то отдых и отпуск — самое для этого подходящее время. Организм будет долго говорить «спасибо» за бережное отношение и заботу, а вот за амортизацию перееданием и алкоголем ответит повышенной утомляемостью и обострением хронических заболеваний.

Есть риск и перегрузить себя отдыхом — это тот случай, когда человек, дорвавшись до отдыха, начинает в него впихивать все, чего до этого не хватало. Не стоит так делать.

Опирайтесь не на невротический план «успеть за неделю», а на то, чего вы действительно хотите и к чему расположены. Даже если это самая крутая и дорогая в мире экскурсия, чего она стоит, если вы заставляете себя в ней участвовать?

Решить этот вопрос поможет планирование отпуска — не жесткое, а достаточно гибкое, предполагающее возможность изменить план или просто передумать. Если есть план, уровень тревоги и напряжения снижаются, а значит и процесс отдыха идет на более глубоком уровне.

Слишком долгий отпуск пере6стает быть отпуском, так как чувства перемены обстановки со временем пропадает. Поэтому лучше планировать несколько коротких отпусков в год, чем один длинный.

Наша обыденная жизнь, при всей ее спонтанности, полна рутины, поэтому попробуйте каждый день делать что-то новое и приятное, наполните свой отдых множеством открытий, новизна которых усилит эффект отпуска.

Оставьте один день после отпуска, поездки в качестве переходного, не нужно ехать в офис прямо из аэропорта. Дайте себе возможность переключиться, начать планировать рабочие будни, перейти в другой режим функционирования. И тогда выход на работу будет максимально комфортным.