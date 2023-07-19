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Компания из Саранска будет кормить горячими обедами школьников Красноярска

Компания из Саранска будет кормить горячими обедами школьников Красноярска
Иллюстрация: администрация города

Подведены итоги конкурса по определению компаний, которые будут заниматься школьным питанием в новом учебном сезоне. Конкурс проходил по 8 лотам.

#НОВОСТИ
Один лот – один район города, за исключением Советского района, который разделили на 2 лота.
 
На аукционы заявились компании из Красноярска, Ярославля и Саранска. Победителем лотов в Кировском и Свердловском районах стала компания «КрасПит». В остальных районах организацией питания займется «Межрегиональная кейтеринговая компания».
 
Контракты подписаны на период с 1 сентября 2023 по 31 мая 2024. До 1 сентября операторы должны подготовить пищеблоки, решить все организационные процессы, согласовать меню с администрацией школ.
С саранской «Межрегиональной кейтеринговой компанией» мы будем работать впервые, в то время как ООО «КрасПит» уже не один год является организатором питания в красноярских школах. Со своей стороны мы будем осуществлять постоянный контроль деятельности этих предприятий», — пояснила руководитель дирекции по организации школьного питания Ирина Фоминых.
Компании должны будут обеспечивать детей здоровым и сбалансированным питанием, вести производственный контроль, включая лабораторно-инструментальный контроль качества и безопасности еды.
 
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Автор: Петр Савельев
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