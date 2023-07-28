В «Красноярском цементе» рассказали о результатах работы в I полугодии 2023

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подвело итоги работы за шесть месяцев 2023.

В период с января по июнь предприятие выпустило 333,8 тыс. тонн цемента. По сравнению с прошлым годом объем произведенной продукции вырос на 19 %.

В первой половине «Красноярский цемент» 2023 реализовал 326,3 тыс. тонн цемента — на 13,4% больше, чем за январь-июнь 2022. По железной дороге клиентам направлили 48,5 тыс. тонн стройматериала (+227,8% к уровню прошлого года), автотранспортом — 246,8 тыс. тонн (+5,1%).

Самым востребованным в 2023 стал портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020: завод выпустил 143,1 тыс. тонн данного вида (42,9% от общего объема произведенной продукции). Также спросом среди потребителей пользовался портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2020, его доля в общем объеме —22,0% (73,5 тыс. тонн).

Завод поставлял продукцию для строительства крупных инфраструктурных, промышленных и жилищных объектов, в том числе компании «РН-Ванкор», Черногорского горно-обогатительного комбината, складского комплекса «Агротерминал», аэропорта Емельяново, объектов месторождений Благодатное, Панимба и Раздолинское.

В первом полугодии в подразделениях ООО «Красноярский цемент» выполнили плановые работы по модернизации и ремонту оборудования. Общая стоимость ремонтной программы, реализуемой на предприятии — 394,5 млн рублей.

В первой половине 2023 обновили автопарк ООО «Красноярский цемент»: на промплощадку поступили современный бульдозер, фронтальный погрузчик и два карьерных автосамосвала. На приобретение техники направили более 62 млн рублей. Китайские карьерные автосамосвалы на завод поставили впервые. Данная техника задействована в транспортировке известняка из карьера в дробильное отделение цеха «Горный». Каждая из машин перевозит более 32 тонн груза за рейс.

Готовится к вводу в промышленную эксплуатацию новый цех «Помол». В подразделении проводится этап технологических испытаний оборудования. Новая цементная мельница замкнутого цикла помола (с сепаратором) типоразмером 4×13,5 метра, в первом полугодии запущенная в работу в рамках испытаний, стабильно функционирует, выпуская до 100 тонн высококачественного сепарированного цемента в час. Продолжается благоустройство территории цеха и прилегающих участков.

В цехе «Готовая продукция» запустили нового блока силосов № 1 и 4, оснащенного четырьмя точками погрузки навального цемента в автомобильный транспорт. Система оборудована автоматическими загрузочными устройствами, которые позволяют значительно ускорить процесс погрузки и избежать образования выбросов цементной пыли в атмосферу. Загрузка автотранспорта осуществляется непосредственно на весах для обеспечения высокой скорости и точности процедуры. Новые цементные силосы построены в оптимально удобном месте на производственной площадке завода, исходя из наилучшей внутризаводской логистики. За счет этого время ожидания автотранспорта до момента его загрузки существенно снижено.

В приоритете остается повышение уровня экологической безопасности производства. Красноярский цементный завод — участник федерального проекта «Чистый воздух». На предприятии действуют 50 газоочистных установок, эффективность которых составляет 98-99%. ООО «Красноярский цемент» продолжает проводить мероприятия, цель которых — снижение воздействия на окружающую среду. В первой половине 2023 года в цехах «Горный», «Обжиг», «Помол» и «Готовая продукция» заменено 3500 рукавов на рукавных фильтрах, 12 отремонтировано. На приобретение оборудования и проведение работ затрачено порядка 6,5 млн рублей.