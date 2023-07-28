В «Красноярском цементе» рассказали о результатах работы в I полугодии 2023
ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подвело итоги работы за шесть месяцев 2023.
В период с января по июнь предприятие выпустило 333,8 тыс. тонн цемента. По сравнению с прошлым годом объем произведенной продукции вырос на 19 %.
В первой половине «Красноярский цемент» 2023 реализовал 326,3 тыс. тонн цемента — на 13,4% больше, чем за январь-июнь 2022. По железной дороге клиентам направлили 48,5 тыс. тонн стройматериала (+227,8% к уровню прошлого года), автотранспортом — 246,8 тыс. тонн (+5,1%).
Самым востребованным в 2023 стал портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020: завод выпустил 143,1 тыс. тонн данного вида (42,9% от общего объема произведенной продукции). Также спросом среди потребителей пользовался портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2020, его доля в общем объеме —22,0% (73,5 тыс. тонн).
Завод поставлял продукцию для строительства крупных инфраструктурных, промышленных и жилищных объектов, в том числе компании «РН-Ванкор», Черногорского горно-обогатительного комбината, складского комплекса «Агротерминал», аэропорта Емельяново, объектов месторождений Благодатное, Панимба и Раздолинское.
В первом полугодии в подразделениях ООО «Красноярский цемент» выполнили плановые работы по модернизации и ремонту оборудования. Общая стоимость ремонтной программы, реализуемой на предприятии — 394,5 млн рублей.
В первой половине 2023 обновили автопарк ООО «Красноярский цемент»: на промплощадку поступили современный бульдозер, фронтальный погрузчик и два карьерных автосамосвала. На приобретение техники направили более 62 млн рублей. Китайские карьерные автосамосвалы на завод поставили впервые. Данная техника задействована в транспортировке известняка из карьера в дробильное отделение цеха «Горный». Каждая из машин перевозит более 32 тонн груза за рейс.
Готовится к вводу в промышленную эксплуатацию новый цех «Помол». В подразделении проводится этап технологических испытаний оборудования. Новая цементная мельница замкнутого цикла помола (с сепаратором) типоразмером 4×13,5 метра, в первом полугодии запущенная в работу в рамках испытаний, стабильно функционирует, выпуская до 100 тонн высококачественного сепарированного цемента в час. Продолжается благоустройство территории цеха и прилегающих участков.
В цехе «Готовая продукция» запустили нового блока силосов № 1 и 4, оснащенного четырьмя точками погрузки навального цемента в автомобильный транспорт. Система оборудована автоматическими загрузочными устройствами, которые позволяют значительно ускорить процесс погрузки и избежать образования выбросов цементной пыли в атмосферу. Загрузка автотранспорта осуществляется непосредственно на весах для обеспечения высокой скорости и точности процедуры. Новые цементные силосы построены в оптимально удобном месте на производственной площадке завода, исходя из наилучшей внутризаводской логистики. За счет этого время ожидания автотранспорта до момента его загрузки существенно снижено.
В приоритете остается повышение уровня экологической безопасности производства. Красноярский цементный завод — участник федерального проекта «Чистый воздух». На предприятии действуют 50 газоочистных установок, эффективность которых составляет 98-99%. ООО «Красноярский цемент» продолжает проводить мероприятия, цель которых — снижение воздействия на окружающую среду. В первой половине 2023 года в цехах «Горный», «Обжиг», «Помол» и «Готовая продукция» заменено 3500 рукавов на рукавных фильтрах, 12 отремонтировано. На приобретение оборудования и проведение работ затрачено порядка 6,5 млн рублей.
Красноярский цементный завод продолжает стабильно работать, повышает объемы производства цемента. Строятся новые производственные объекты, обновляется парк спецтехники, модернизируется оборудование. Предприятие своевременно обеспечивает клиентов качественной продукцией в необходимых объемах», — отмечает Дмитрий Киреев, управляющий директор ООО „Красноярский цемент“.