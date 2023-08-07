Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка 2022…2023

В течение 2022 ситуация на строительном рынке изменилась на 180. После бурного роста в 2020…2021, сейчас в лексикон застройщиков вернулось слово «турбулентность».

Геополитические риски напрямую повлияли на готовность населения покупать жилье, а ЦБ жестко ограничил выдачу ипотеки с околонулевой ставкой от застройщиков. Главные вызовы для стройкомпаний сегодня — падающая покупательская активность, подорожание материалов и усложнение логистики, дефицит рабочей силы. Однако есть среди них и «джокер» — льготные ипотечные программы, отмена или сужение которых могут драматически изменить ситуацию на рынке жилищного строительства.

Тренды и прогнозы

Алексей Прилепо

руководитель отдела продаж

ГК «МЕНТАЛ-ПЛЮС»

Сегодня на красноярском рынке жилищного строительства происходит перераспределение сил между игроками. Самые крупные компании по-прежнему сохраняют лидерство по объемам ввода. Однако наиболее интересные с точки зрения концепций жилых комплексов и форматов квартир проекты запускают небольшие застройщики: нетривиальные решения — их способ привлечь своего покупателя. Появились и новые компании; начав с одного дома, сейчас они проектируют целые гектары. Второй тренд — реновация промзон, на месте которых появляются новые благоустроенные площадки и ЖК. Ожидаю, что в ближайший год рынок продолжит развиваться. Этому способствуют появление новых площадок, конкуренция среди застройщиков и спрос, который никуда не исчез. Цена квадратного метра будет расти постепенно. Доля ипотечных сделок, как и ранее, останется значительной, поэтому жизнеспособность рынка напрямую будет зависеть от банковских ставок и сохранения господдержки. Важны и меры поддержки граждан — материнские и жилищные сертификаты. Мы видим, как активно граждане используют их в решении своего жилищного вопроса.

Тренды и прогнозы

Ирина Одинец

директор по продажам ГСК АРБАН

Один из главных акцентов при выборе жилья современный покупатель делает на среду обитания. Важны не только квартира и ее планировка, но и входная группа, дворовое пространство и даже территория за пределами жилого комплекса. Именно поэтому человек скорее выберет проект с интересной концепцией, чем типовой отдельно стоящий дом. Этот тренд будет только усиливаться. Поэтому все большую важность приобретает мастерство девелопера, его умение попасть в скрытое, еще не сформированное желание покупателя и ответить на него. Если говорить о трендах рынка — главным инструментом приобретения жилья остается ипотека. В нашей компании на нее приходится 70…80% объема продаж. То есть люди покупают «квадраты» не для того, чтобы сохранить средства (инвестиционные сделки занимают не более 20…25%), а чтобы жить в этих квартирах, воспитывать там детей. Будущее рынка напрямую зависит от политических и экономических факторов. Если ЦБ поднимет ключевую ставку, вырастет и ставка по ипотеке, что повлечет за собой не лучшие для рынка последствия.

_____________________________________________

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют застройщики жилой недвижимости Красноярска. Учитывались компании, лидирующие по вводу жилья и сдавшие не менее 21,4 тыс. кв. м в 2022 и не менее 9,2 тыс. кв. м в 1П 2023.

Как мы выбирали

Отбор участников среди компаний-застройщиков многоквартирного жилья проводился на основании данных Департамента градостроительства администрации Красноярска по вводу в эксплуатацию многоквартирного жилья в 2022 и 1П 2023. На втором этапе подготовки рейтинга компаниям — лидерам по вводу были разосланы анкеты для уточнения показателей деятельности. Данные, полученные от компаний, были перепроверены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — площадь жилых домов с учетом площади балконов, лоджий, террас, введенных в эксплуатацию в 2022, тыс. кв. м.

Дополнительные показатели для ранжирования: количество квартир, введенных в эксплуатацию в 2022; площадь жилых домов с учетом площади балконов, лоджий, террас, введенных в эксплуатацию в 1П 2023, тыс. кв. м (данные Департамента градостроительства администрации Красноярска); планируемая площадь многоквартирных объектов, находящихся на стадии строительства на 01.07.2023, тыс. кв. м.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг подготовила Наталья Повольнова