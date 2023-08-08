Елизавета Скрябикова: Делаю ставку на минимализм

Тренды в дизайне интерьера, как и в мире моды, меняются каждый сезон. Чтобы оформление вашего дома не выглядело устаревшим уже через год, лучше сделать выбор в пользу функциональности и мобильности.

Студия Елизаветы Скрябиковой Level Design работает в стиле минимализма, главная философия которого — лучше меньше, да лучше.

Дизайн интерьера премиум-класса сочетает в себе продуманную колористику, качественные отделочные материалы и отражает вкусы и стиль своих хозяев. Его вряд ли получится создать в тесной квартире. А потому дизайнеры делают ставку на элитную недвижимость с высокими потолками, широкими дверными проемами и большими окнами. Все эти преимущества планировки профессионал умело подчеркнет при разработке проекта.

Почему стоит выбрать дизайнера для своего интерьера? Во-первых, это экономия вашего времени, бюджета, нервов. Время — один из главных наших ресурсов. А пока мы делаем вам дом, квартиру или офис, вы можете спокойно заниматься своим бизнесом, семьей, хобби. Во-вторых, в интерьере важна индивидуальность. И только с дизайнером вы создадите то пространство, которое хотели бы видеть, — советует Елизавета Скрябикова.

Как правило, к дизайнеру заказчик приходит уже с понимаем того, как будет выглядеть его квартира или дом. Задача профессионала — воплотить все запросы в жизнь, наполнить пространство полезными вещами. И главное — все пожелания заказчика вместить в ограниченную квадратуру, чтобы в итоге получилось красивое и удобное жилище.

Каждый интерьер — это отражение характера его хозяина. И дизайнеру порой приходится быть психологом, понимающим все самые важные ценности вашей жизни, чтобы более точно отразить это в интерьере. Это может быть тайное желание иметь дома небольшой художественный уголок или большой шкаф с лимитированной коллекцией вин, которую так хочется показать гостям, — поясняет эксперт.

Для Level Design не существует сложных проектов. Профессионалы, работающие в студии, уже давно пришли к пониманию: чем сложнее запрос, будь то дизайн общественного пространства или архитектура дома, тем интереснее работать и вовлекаться в процесс.

С каждым новым проектом наша команда становится профессиональнее. Для нас это в первую очередь работа, причем не только творческая, но и техническая. Ведь ни один красивый интерьер не реализуется без грамотного подхода. Картинки будущей отделки, которые клиент видит на выходе, — это всего лишь 15% всей проделанной работы. Самая главная часть нашего труда — техническая документация. Тот пакет, в котором, по сути, прописывается подробная «инструкция к ремонту». Именно здесь необходимо проявлять знания архитектуры. А у нас сотрудники с архитектурным образованием. Я исхожу из правила: придумать интерьер — это, конечно, круто, но если ты не знаешь, как это реализовать и грамотно спроектировать, ничего не получится, — рассказывает руководитель компании.

Студия Елизаветы Скрябиковой не зря называется Level Design. Само понятие обозначает многоуровневую проработку всех деталей интерьера, прохождение всех стадий создания нового, современного пространства: от разработки архитектурного проекта до курирования процесса ремонта, строительства и закупки всех необходимых материалов — как черновых, так и чистовых.

Кстати, как считает эксперт в сфере дизайна, очень важно включить в проект и материалы, которые будут применяться, и декор. Это позволяет увидеть, как будет смотреться тот или иной смеситель или обои в вашем интерьере, подойдут ли розетки или шторы.

При этом клиент может еще до начала ремонта «пройтись» по своей квартире с помощью реалистичной и качественной 3Д-графики, оценить будущие спальню и гостиную и при необходимости внести правки в интерьер.

Три элемента в дизайне,

которые позволяют сделать интерьер удобным, красивым и дорогим

1. Эстетика «без лишнего». Минимализм позволяет сделать пространство эргономичным. Прежде всего это применение натуральных, экологичных материалов — дерево, широкоформатный керамогранит, который создает иллюзию отсутствия плитки на стене. А также скрытые двери, системы хранения, светильники, техника — все, что мешает визуализировать пространство.

Например, Елизавета Скрябикова придерживается концепции «дом — для отдыха». Успешные деловые люди целыми днями воспринимают визуальный и аудиошум. Находясь в той стилистике интерьера, которую продвигает Level Design, человек отдыхает и душой, и телом.

2. «Умный дом» для комфорта. Система «умного дома» — это и современность, и технологичность дизайна интерьера. Ваша квартира может сама закрывать шторы по вечерам и выключать телевизор в заданное время, озвучивать новости через водонепроницаемые динамики, встроенные в душевую, или варить кофе. Одно из самых практичных инженерных решений — мастер-выключатели, которые способны погасить весь свет в комнате, когда вы нажимаете кнопку, расположенную рядом с кроватью. Философия «умного дома» — просто, понятно, удобно.

3. Атмосферное освещение. В доме можно создать несколько стандартных сценариев освещения. Для этого нужно просто поработать с электрикой. Например, первый сценарий — уборка. Необходимо хорошее техническое освещение, включается весь свет в доме. Второй — семейный ужин. Включается люстра над столом и подсветка кухонной зоны. За счет этого создается камерная обстановка, в которой так хорошо общаться. И третий — вечерний просмотр кино: выключается весь основной свет, работает только подсветка ниши для штор или буфета с красивой посудой.

Level Design — Первый шаг к интерьеру вашей мечты!

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